南豐集團SEWIT可持續發展框架 演進為商業策略 推展至租戶及企業夥伴 目標於2030年前創造累計一億港元社會價值

創新協作： SEWIT-as-a-Service 與正值租約計畫推展全球

南豐集團於2022年創立SEWIT可持續發展框架，以社區共融（Social Cohesion）、環境保護（Environment）、全人健康（Wellness）、創新（Innovation）及科技（Technology）五大戰略性支柱，在各個方面創造共享價值及帶來正面影響。集團自三年前制定SEWIT可持續發展框架以來，一直將其植根於企業文化和營運方針。今年， 集團邁向全新階段， 將SEWIT進一步發展為SEWIT-as-a-Service商業策略，並積極融入產品與服務創新流程，不斷探索機遇及適當投入資源，務求推動業務增長、控管成本及提升營運效率，貫徹集團以創新推動業務的理念。

SEWIT-as-a-Service為企業夥伴提供社會效益評估及諮詢、社區項目策劃、碳排放及人工智能廢物審計、員工身心健康項目策劃、員工培訓等多元化服務，積極將SEWIT可持續發展策略推展至租戶與企業合作夥伴。截至現時為止，已有超過60個企業、上市公司、初創企業、非牟利機構、社企、學校等組織採用SEWIT- as-a-Service服務。

南豐集團香港地產處執行董事許謙讓（ Billy ） 表示 : 「秉承南豐集團創辦人陳廷驊博士『想到自己，想到對方』的格言，我們堅定地透過 SEWIT 持續推動整體業務向前邁進。 SEWIT 框架推 行三年 至今， 已從最初的可持續發展 藍圖 ， 深 化為 集團的 內部 企業文 化，並透過 S EWIT-as-a-Service 成為業務發展的重要推動力。這 正如 我們 始終堅信 的理 念：將可持續發展融入業務策略， 既 能發揮顯著的協同效應，更 能 引 領集團邁向長遠成功。 」

與此同時，南豐集團於2023年正式推出的創新可持續發展租戶計劃「正值租約」（Net Positive Lease），透過「四方協作模式」（集團、租戶、員工、社區）共同制定可持續發展目標，旨在推動業主與租戶建立合作夥伴關係，攜手締造環境與社會的正面效益。截至目前，「正值租約」已獲集團旗下香港主要物業 45% 租戶及全球 67% 租戶承諾參與，攜手推動可持續發展。

集團在SEWIT全方位及系統化的策略引領下，積極推動可持續發展與減碳工作，並加強與租戶的協作關係，展現集團對可持續未來的堅定承諾。截至 2025 年 9 月，集團約有49% 的債券及貸款融資來自綠色和可持續金融，包括華僑銀行（香港）、中國工商銀行等主要金融機構的可持續發展相關融資，推進集團的永續發展願景，創造韌性社會。

創造可量度的社會價值 目標 2030 年累計創造一億港元社會價值

集團今日發表的《SEWIT報告2024-25》，全面展示集團在相關領域所落實的策略與實質成效。報告顯示，南豐集團於報告期內積極策劃多元化的社區項目，回應不同持分者需求，2024/25年度共創造了約5,220萬港元社會價值；惠及員工、租戶、合作伙伴，以及社區持份者，印證集團在推動社區共融 與 可持續發展的顯著成果。

南豐集團深信，要達到長遠的可持續發展，企業需要積極回應社會期望，並以數據為依歸，訂立清晰可量化的長期目標。為此，集團持續投入資源，致力建構一套兼具系統性與可比性的社會效益評估模型，並訂立明確目標 — 於2030年前累計創造一億港元社會價值，為香港地產業界中首家公開訂立此類量化目標的發展商。

集團的努力獲國際認可，南豐集團於2025 年度全球房地產可持續標準（GRESB）獲評選爲全球業界領導者並獲得五星評級，今年更榮獲Social Value Awards 2025 全球社會價值卓越獎 — 高度推薦，及於去年獲Social Value Awards 2024核心創新獎。「正值租約」計劃更獲選為2024 年Shared Value Awards的年度共享價值計劃，為首間香港企業榮獲此獎，印證集團在社會價值與可持續發展的成果。今年，南豐成為香港首間加入「Social Value Global Taskforce」的企業，與來自全球的業界領袖共同探索並推動社會價值的量度與實踐，彰顯南豐集團對於社區共融的決心，並展示其於業界的領導地位。

職場健康與全人福祉： SEWell 員工健康六大支柱全面實踐

南豐深信身心健康是企業韌性的根基，並於2024年正式落實員工健康框架「SEWell員工健康六大支柱」，涵蓋身體、心理、社交、職業、財務與社區六大範疇，有效量度員工及辦公社群的健康狀態，並延伸至租戶與合作夥伴，攜手打造一個更健康、更具活力的職場。集團辦公總部所在的AIRSIDE作為SEWIT理念的實踐基地，一直致力為員工及租戶建構促進身心健康的工作環境。集團於2025年進行的職場調查（SEWell Survey）顯示，AIRSIDE辦公社群的平均每周運動時數為164分鐘，遠高於世界衞生組織建議的每周150分鐘標準，且達標人數比例明顯高於全港普遍上班族。另一方面，AIRSIDE辦公社群的平均壓力分數為6.4分（滿分10），較全港平均6.86分顯著為低，反映AIRSIDE的人本設計有效照顧到辦公室員工的身心健康需要，如舒適的休憩綠化空間、安全及清潔的環境、健康飲食選擇等，有助減低壓力。與此同時，集團恆常為租戶及員工籌辦身心健康項目，如運動班、分享會、工作坊等。今年度，集團總共為租戶及員工舉辦超過80節身心健康相關項目，彰顯集團為職場健康及全人福祉的努力。

「世界之約」推動心理韌性與社區精神健康

南豐旗下社區創新平台「世界之約」，自2021年起以可持續發展與文化創意為核心，結合藝術、社區設計與社會創新，與公眾共同打造具韌性的城市。過去兩年，世界之約以推廣身心和情緒健康為主軸，推出「定啲嚟情緒餐廳」，仿效餐廳運作的模式，推出不同情緒餐單，結合有趣互動的遊戲包和工作坊，讓參加者以更生活化和有創意的方式，接觸與情緒相關的資訊，加強大眾對情緒的認知，提高抗逆力。活動至今已吸引逾25,000人次參與，並推展至學校、非牟利組織及企業，更因應受眾的不同需要，提供定制化服務。

今年11月29日至30日，世界之約將於南豐紗廠舉辦「砌返好個人生活祭」，涵蓋人際關係、生活技能、個人成長、身心健康、職場求生五大領域，透過市集、互動展覽、情緒遊戲區、音樂沉浸體驗等參與式活動，提升大眾的心理韌性。

AIRSIDE 打造全城首個 Culture-tainment Hub

超過 40 個 IP 活動 帶旺人流較同期上升 35 ％ 生意額提升 25%

位於啟德的南豐旗艦項目AIRSIDE，致力打造全城首個Culture-tainment Hub — 一個結合可持續發展、文化藝術、消閒娛樂的地標。AIRSIDE除了引入多元化的商戶，更積極透過文化策展與IP經濟，凝聚不同社群。AIRSIDE於2025年全年共策劃超過40項國際級IP體驗活動，人流較去年同期上升35％ ，生意額亦提升25%。每個IP活動均結合精心策展和獨特體驗，以多元化的形式拓闊IP經濟的可能性，包括演唱會及明星快閃店、粉絲見面會、IP合作體驗、沉浸式展覽等等，連結虛擬內容與線下體驗，滿足消費者對情緒價值的追求，同時為商場租戶以整個啟德社區創造新的商業及經濟價值，進一步鞏固AIRSIDE作為文化娛樂消費熱點的定位。

南豐集團未來將繼續引入亞洲具話題性的IP項目，並結合AIRSIDE的可持續設計理念與文化策展能力，打造嶄新的Culture-tainment Hub，鞏固其在文化經濟、社區營造與可持續發展三者之間的協同優勢。

關於南豐集團

南豐集團是香港其中一家最大的私營綜合企業，業務遍及世界各地，主要包括地產項目、金融投資、酒店及航運等。集團由1954年創辦至今在香港已投資與開發的地產項目超過170個，其中包括住宅、辦公樓、商業、酒店與工業物業等。除本港地產項目外，集團亦策略性拓展中國内地一線城市房地產業務，亦積極投資海外房地產市場，如紐約、波士頓、倫敦等城市。

近年，南豐積極推動三創（創新、創意與創業）有關之業務，其代表作為南豐紗廠項目，將集團歷史悠久的舊紗廠建築活化成一個集體驗式零售、初企孵化基地及互動歷史藝術館於一身的多元平台，重塑本地techstyle（生活時尚與科技之融合）行業的未來。除此以外，南豐通過其美國的VC平台Pivotal大力投資於生物科技，在內地，則透過其關聯公司新風天域（New Frontier）發展醫療、養老、教育與高科技行業之初創企業。

關於「 SEWIT 」

於2021年，南豐集團創立「SEWIT」，一個以集團整體為面向，圍繞著社區共融（Social Cohesion）、環境保護 （Environment） 、全人健康（Wellness）、創新（Innovation）及科技 （Technology）五大戰略性支柱的可持續發展框架，希望藉此連結所有持份者及增加社區互動。透過制定切實可行的方針，集團將「SEWIT」理念融入各業務中，包括財務融資和投資分配、供應鏈管理、採購以至組織結構和人才發展等。理念亦將會體現在集團日後的項目，藉此培養可持續的思維作為其集團文化的一部分。

關於 AIRSIDE

AIRSIDE坐落九龍核心商業區啟德黃金地段，為一個佔地190萬平方呎的綜合商業用地發展項目。合共47層高的綜合大樓，提供32層甲級寫字樓及連接地下購物街的700,000平方呎多層購物商場。AIRSIDE 提倡「和而為一」（Wholeness）之都市生活風格，揉合文化、時尚生活及多元化綠色生活體驗。

SOURCE 南豐集團