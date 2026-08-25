SFi 2026影響力週最新調查：家族辦公室投資策略日趨成熟 全面擁抱系統性影響力投資

香港2026年8月25日 /美通社/ -- Sustainable Finance Initiative (SFi）最新針對亞太區及全球 121 位^家族辦公室代表與資產擁有人進行的調查顯示，投資者對可持續投資的取態持續向好。今年，將過半投資組合配置於影響力及 ESG（環境、社會及管治）策略的家族辦公室，其佔比大幅上升。

然而，投資信心增強並未轉化為更廣泛的多元化配置。調查顯示，資本反而集中於較成熟、較易理解的行業及地區。投資者傾向與現有夥伴共同投資於成熟且具操作性的項目，而非進行試驗性部署。這一取態亦與受訪者所列的首要挑戰不謀而合——投資者並不缺乏部署資本的意願，但難以物色經嚴格篩選的優質產品及值得信賴的共投夥伴。

調查指出，超過 86% 的受訪者已將部分資金配置於可持續投資，與往年水平相若。惟其配置方式正出現明顯變化，資本明顯轉向更具集中度及具備高度信念的可持續資產。今年，達 27% 的受訪者已將過半投資組合配置於影響力及 ESG 策略，高於 2025 年的 17% 。此外，對影響力投資有實質比重（定義為配置超過 10% 投資組合）的投資者比例亦增長至 58%，進一步印證了此趨勢。

在評估財務表現時，54% 的受訪者選擇了新增選項「現時評估言之尚早」，反映許多影響力投資組合仍處於長線投資及持續部署階段。與此同時，另有36% 的受訪者表示回報符合或超出預期，顯示整體投資表現呈正面傾向。

Sustainable Finance Initiative 行政總裁翁景荃 (Katy Yung) 表示：「家族辦公室不僅在推動影響力投資，而是圍繞影響力形成兩極化格局。已經入場的投資者全力以赴，而新一批影響力投資者則仍在『試水溫』。雖然處於中間地帶的投資者正在減少，但更能突顯先進投資者的信念愈發堅定。在波動加劇的市場環境中，這種明確的投資方向至關重要。」

投資主題轉移：聚焦糧食農業及水資源與環境衛生 (WASH)

今年最值得關注的變化之一，是投資主題的重新排序。糧食與農業躍升為受訪者最關注的投資主題，並多年穩居榜首兩位；而涵蓋範圍擴展至海洋保育的 WASH（水、環境衛生和個人衛生）則位列第二；新型能源與交通，以及醫療保健亦繼續穩踞前列。市場反饋顯示，投資者對糧食與農業的興趣正逐漸由下游消費端向上游轉移，包括提升農產力、精準農業、生物投入及人工智能輔助決策工具；相比之下，部分面向消費者的下游領域則面臨較大的估值壓力。此外，全球主要穀物出口地區受干擾，加上地緣政治風險升溫，進一步提升了投資者對全球糧食安全的關注。與此同時，去年的熱門主題——以自然為本的解決方案 (Nature Based Solutions)、生物多樣性及再生實踐今年回落至第七位。惟此跌幅或僅反映了投資者的興趣實存於海洋領域，而該領域今年已首次被納入 WASH 類別當中。

亞太市場步入成熟期：邁向系統性投資

在地域分佈上，亞太區依然佔據主導地位，獲 43% 的受訪者青睞；北美及歐洲則超越了跌至第四位的非洲。儘管地域焦點轉移的成因複雜多元，但地理距離、對市場的熟悉度以及交易執行難度等考量因素，或直接影響亞太區家族辦公室將投資意向轉化為實際配置的速度與意願。

更能反映市場成熟度的，是投資方法上的轉變。調查顯示，系統性投資 (Systems Investing) 首次超越機會導向型(Opportunistic) 配置，獲 31% 受訪者選擇。若連同採用整體投資組合方法 (Total Portfolio Approaches) 的 27% 受訪者計算，逾半受訪者現已透過系統性視角管理影響力投資，而不再僅將其視為投資組合中的獨立配置或附屬部分。

項目獲取與退出機制仍具挑戰

儘管投資意願持續增強，市場可供部署的優質機會仍未能完全跟上需求。「尋找具備獲利退出潛力的優質交易項目」連續第三年成為投資者面臨的最大挑戰，佔整體投票 26%；其次為「尋找合適的投資產品」，佔 19%。「尋找理念相近的共同投資夥伴」今年佔 18%，較去年的 11% 顯著上升。

當前市場的瓶頸並非源於缺乏投資動力，而是供應鏈脫節：投資者不缺部署資本的意願，缺的是經嚴格篩選的產品與值得信賴的合作夥伴。這正是 SFi 一直致力填補的缺口，透過與全球夥伴緊密合作，協助處於早期的創新理念轉化為可落地部署的投資機遇。

在資產配置方面，投資者依然偏好實務參與 (hands-on approach)。其中，創投及私募股權獲 19%受訪者選擇，直接投資則佔 18%。此外，今年新增的選項——常青基金架構（Evergreen structures） 則獲 9% 受訪者選擇，反映市場對突破傳統鎖定期、流動性更高且具長線性質的投資工具需求日益增長。

太空投資：需具備與聯合國可持續發展目標 (SDG) 的實質連結

今年調查亦探討了一個破格的前沿領域：商業太空項目是否應納入影響力投資組合。對此，受訪者意見分歧——40% 認為這僅是形象工程，或會從已驗證解決方案中抽走資本；36% 則表示，只有在項目能與 SDG 成果或現有氣候監測基建建立可靠連結時，才會考慮投資。目前僅有 4% 的受訪者表示已實際作出相關投資配置。

翁景荃總結道：「從 2025 年的早期信號，到今年更清晰、亦更具參考價值的數據，我們的調查結果反映影響力投資社群已跨越了一個重要門檻。影響力投資亦無疑已在嚴謹的投資組合中佔據一席之地。當前投資者更迫切思考的是，如何找到更多合適交易、合適結構與合適夥伴。而這正是 SFi 存在的核心使命。」

請瀏覽 https://www.sfiimpactsummit.com/ 查看 2026 年峰會完整議程及回顧。如欲下載 SFi 影響力週調查 2026 圖表摘要（Infographic），請點擊此處。

^ 註：並非所有受訪者均回答了調查中的每一條問題；除特別註明外，各項百分比均反映該特定問題的有效投票比例，而非全數 121 名參與者的比例。

關於可持續金融倡議 (Sustainable Finance Initiative, SFi)

Sustainable Finance Initiative (SFi) 是一個由亞太地區家族及個人投資者和創新者共同創建的全球平台，致力於引導私人資本進入可實現正向影響的投資。SFi 為以影響力為導向的家族辦公室、資產擁有者、私人投資者以及金融服務專業人士提供建議、指導和合作，幫助他們更好地將資本定位於兼顧收益與目的的投資。

傳媒查詢：

方栩怡，電郵：[email protected]

SOURCE Sustainable Finance Initiative