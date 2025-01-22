Shield AI V-BAT成為日本海上自衛隊首個海上情報、監視與偵察（ISR）平台

華盛頓2025年1月23日 /美通社/ -- 防禦技術公司Shield AI宣佈，其V-BAT無人航空系統（UAS）已被日本海上自衛隊（JMSDF）選定成為日本首個海上情報、監視與偵察（ISR）平台。V-BAT將為日本海上自衛隊（JMSDF）的水面艦艇提供先進的ISR能力，增強日本在印太地區的防禦姿態和作戰準備。

這一突破性協議標誌著計劃中多年的V-BAT訂單增長的開始，以支持日本海上自衛隊（JMSDF）的作戰需求。根據協議，日本海上自衛隊（JMSDF）將從Shield AI購買多架V-BAT UAS，提升其水面艦艇的監視和情報收集能力。

The V-BAT is the only single-engine, ducted-fan, vertical takeoff and landing (VTOL) UAS that is operationally deployed across multiple regions globally.

「日本是印太地區的重要盟友，對區域威懾行動至關重要，這一合作夥伴關係加強了日本應對危機的能力，並確保其配備了一個可靠且經過驗證的海上情報、監視與偵察（ISR）平台，」Shield AI總裁、聯合創始人及前海豹突擊隊成員Brandon Tseng表示。「日本海上自衛隊（JMSDF）選擇V-BAT，體現了他們對未來戰爭的理解——在這樣的戰爭中，作戰成功需要將高成本資產與智能且經濟的無人系統如V-BAT相結合。每一艘美國及盟國的海上艦艇都應該配備V-BAT，以在任何時候、任何地方提供艦載情報、監視與偵察（ISR）能力，而與日本海上自衛隊（JMSDF）一起實現這一願景令人振奮。」

V-BAT是唯一一款具單引擎、管道風扇設計、垂直起降（VTOL）能力的無人航空系統，並且在全球多個地區進行實際部署。憑藉其獨特的管道風扇設計和在狹小空間內的發射與回收能力，V-BAT特別適用於艦載和惡劣環境，確保在複雜任務中的靈活性和韌性。V-BAT以其可靠性而聞名，即使在GPS和通訊受限的環境中也能無懼運行。該系統在烏克蘭、黑海和印太地區等爭奪激烈的區域的驗證表現，證明了其能夠抵禦許多傳統無人機無法承受的先進電子戰威脅。

V-BAT提供的戰略能力相當於更昂貴的飛行器，並在情報、監視與偵察（ISR）、戰略打擊、搜索與救援以及海上攔截等多種任務中表現出色。其多功能性和尖端自主特性使其在現代防禦作戰中成為關鍵資產。

Shield AI簡介

成立於2015年的Shield AI是一家獲風險投資支持的防禦技術公司，致力於通過智能系統保護軍人和平民。其旗艦自主軟件Hivemind驅動飛機、無人機及其他平台，能夠在爭奪激烈的環境中執行高可靠性的複雜任務。Shield AI在美國聖地亞哥、達拉斯、首都華盛頓特區及世界其他地區均設有辦事處，其產品積極支持全球美國及盟國的作戰。欲了解更多資訊，請瀏覽www.shield.ai。請在LinkedIn、Twitter和Instagram上關注Shield AI。

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SOURCE Shield AI