Shilpa Pharma Lifesciences 憑藉卓越可持續發展實踐 榮獲 EcoVadis 金獎

EcoVadis 從環境、勞工與人權、道德及可持續採購四大關鍵支柱評估企業。此次獲認可，使 Shilpa Pharma Lifesciences 躋身於可持續商業營運評級中全球頂尖企業的行列。

Shilpa Pharma Lifesciences 執行董事兼行政總裁 Keshav Bhutada 先生在談及這一里程碑時強調：「可持續發展與創新是 Shilpa CDMO 增長策略不可或缺的元素，旨在與全球創新公司合作推展其新化學實體計劃。EcoVadis 金獎足證我們在負責任生產、道德管治及包容性增長方面的不懈努力，這一切均為患者和合作夥伴創造了持久的價值。我們期待與更多全球創新公司合作。」

這項成就進一步鞏固 Shilpa 在全球客戶、投資者和合作夥伴心目中的信譽，強化其作為值得信賴的全球 CDMO 合作夥伴、並以可持續發展為營運核心的定位。

Shilpa Medicare Limited 簡介

Shilpa Medicare Limited（孟買證券交易所：530549 | 印度國家證券交易所股票代碼：SHILPAMED）為一間領先的印度製藥公司，專注於腫瘤學、傳染病和專科領域的活性藥物成分 (API)、藥劑和生物製劑的開發、生產和銷售。憑藉在複雜非專利藥、新型藥物遞送系統和 CDMO 服務方面的專業知識，Shilpa 為全球 80 多個國家的患者提供服務。如需更多資訊，請瀏覽 www.vbshilpa.com

前瞻性陳述免責聲明

本文件載有描述公司目標、計劃和未來業績預期的前瞻性陳述。實際結果可能因監管批准、臨床結果、市場狀況和競爭發展等風險和不確定性而有重大差異。Shilpa Medicare 概不承擔因後續事件或情況而更新前瞻性陳述的義務。

SOURCE Shilpa Medicare Limited