Shilpa Pharma Lifesciences reçoit la médaille d'or EcoVadis pour ses pratiques exceptionnelles en matière de développement durable

RAICHUR, Inde, 11 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Shilpa Pharma Lifesciences Limited, une filiale importante de Shilpa Medicare Limited (BSE: 530549) (NSE: SHILPAMED), a obtenu la prestigieuse médaille d'or d'EcoVadis, le fournisseur le plus fiable au monde d'évaluations de la durabilité des entreprises.

L'entreprise a obtenu un score exceptionnel de 82/100, ce qui la place dans le 98e percentile au niveau mondial parmi les plus de 130 000 entreprises évaluées par EcoVadis. Cette performance souligne la qualité de nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et reflète notre engagement à long terme en faveur d'une entreprise pharmaceutique responsable, résiliente et durable.

EcoVadis évalue les organisations en fonction de quatre critères clés - l'environnement, le travail et les droits de l'homme, l'éthique et l'approvisionnement durable - et cette reconnaissance place Shilpa Pharma Lifesciences parmi les quelques entreprises mondiales les mieux notées pour leurs activités commerciales durables.

Commentant cette étape décisive, M. Keshav Bhutada, PDG de Shilpa Pharma Lifesciences a souligné que « la durabilité et l'innovation font partie intégrante de la stratégie de croissance d'organisation de fabrication et de développement sous contrat de Shilpa, qui travaille avec des entreprises innovantes mondiales pour leurs programmes de nouvelles entités chimiques. La médaille d'or EcoVadis illustre nos efforts incessants en faveur d'une fabrication responsable, d'une gouvernance éthique et d'une croissance inclusive afin de créer une valeur durable pour les patients et les partenaires. Nous nous réjouissons de travailler avec d'autres entreprises innovantes au niveau mondial. »

Cette réussite renforce les références de Shilpa auprès des clients, des investisseurs et des partenaires du monde entier, en consolidant son positionnement en tant que partenaire mondial de fabrication et de développement sous contrat de confiance, dont la durabilité est au cœur de ses activités.

À propos de Shilpa Medicare Limited

Shilpa Medicare Limited (BSE : 530549 | NSE : SHILPAMED) est une entreprise pharmaceutique indienne de premier plan qui se concentre sur le développement, la fabrication et la commercialisation d'ingrédients pharmaceutiques actifs, de formulations et de produits biologiques dans les domaines de l'oncologie, des maladies infectieuses et des segments spécialisés. Grâce à son expertise en matière de génériques complexes, de nouveaux systèmes d'administration de médicaments et de services de fabrication et de développement sous contrat, Shilpa est au service de patients dans plus de 80 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.vbshilpa.com

Clause de non-responsabilité concernant les déclarations prospectives

Le présent document contient des déclarations prospectives décrivant les objectifs, les projets et les attentes de l'entreprise en matière de performances futures. Les résultats réels peuvent différer matériellement en raison de risques et d'incertitudes, notamment en ce qui concerne les autorisations réglementaires, les résultats cliniques, les conditions du marché et l'évolution de la concurrence. Shilpa Medicare ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives pour tenir compte d'événements ou de circonstances ultérieurs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2489785/Shilpa_Logo.jpg