Shipsy 榮獲 2025 年 Gartner®：Magic Quadrant™ 亞太地區倉庫管理系統認可

新加坡 2025年11月10日 /美通社/ -- Shipsy 是供應鏈及物流科技業的領先人工智能原生解決方案供應商，今日宣佈榮獲 2025 年 Gartner Magic Quadrant 亞太地區倉庫管理系統「知名供應商」。

Gartner 的 2025 年亞太地區倉儲管理系統部份中，表揚展示相關、客戶影響與強勁區域成長的供應商。Shipsy 與這些參數的契合，進一步鞏固作為企業發展供應鏈生態系統的可靠科技合作夥伴。

由於亞太地區供應鏈努力應付需求波動、存貨最佳化壓力與即時營運可見性需求，所以多間公司正在尋求先進倉庫管理解決方案。這些解決方案可以無縫整合涵蓋採購、運輸、訂單履行與派送執行的更廣泛物流營運。

Shipsy 的人工智能原生倉庫管理系統透過結合智能自動化、預測型分析與即時營運視覺性至統一平台，從而應付這些挑戰。Shipsy 在印度、中東、歐洲和東南亞等地，擁有強大客戶群。該公司正在協助多個企業於 B2B 和 B2C 物流網絡中，提高可見度和效率，並降低服務成本。

Shipsy 聯合創辦人兼行政總裁 Soham Chokshi 表示：「隨着多個企業採用人工智能原生倉庫運營，我們的重點是提供（從智能貨位分配與預測型存貨放置，到人工智能驅動勞動力最佳化與實時異常管理）自主決策能力。這協助倉庫作策略資產用途，實時適應需求波動，並透過最佳化資源利用來支持可持續發展目標。」

Shipsy 的統一供應鏈平台方法，整合倉庫管理與運輸管理。這協助這些公司打破營運孤島，並釋放整個分配網絡的最佳化機會。這種綜合方法已於超過 30 個國家/地區，協助主要企業改變供應鏈營運。

Shipsy 的倉庫管理系統建基於人工智能原生架構，協助實現：

智能自動化 ：人工智能驅動工作過程，最佳化收貨、上架、揀貨、包裝與出貨的工作。

：人工智能驅動工作過程，最佳化收貨、上架、揀貨、包裝與出貨的工作。 即時可視性 ：倉庫營運之間，完全透明化。具備預測型洞察力，支援主動決定。

：倉庫營運之間，完全透明化。具備預測型洞察力，支援主動決定。 無縫整合 ：原生連結 Shipsy 的運輸管理系統，實現端到端的供應鏈可視性

：原生連結 Shipsy 的運輸管理系統，實現端到端的供應鏈可視性 可擴展架構 ：雲端基礎設施，專為支援跨多個倉庫和地區營運而設計

：雲端基礎設施，專為支援跨多個倉庫和地區營運而設計 多模式支援：綜合能力應付各色各樣倉庫環境

Shipsy 的 WMS 支援各式各樣倉庫運營，從電子商務履行中心到企業製造商和 3PL 供應商的大規模分配運營。該平台的人工智能功能不斷從營運數據中學習，而為存貨定位、勞動力最佳化和訂單履行策略提供智能建議。

如欲了解更多 Shipsy 的倉庫管理系統和人工智能驅動供應鏈解決方案，請瀏覽www.shipsy.ai。

關於 Shipsy ：

Shipsy 的人工智能原生企業運輸管理平台正在協助「財富美國 1000 強」企業轉型自主供應鏈。Shipsy 以代理式人工智能為核心，並為超過 30 個國家/地區內超過 150 個客戶推動企業級轉型。Shipsy 全球設有多個辦事處（包括倫敦、阿姆斯特丹、利雅得、杜拜、新加坡和悉尼），並於印度設有創新中心。請瀏覽 www.shipsy.ai。

