Shipsy Diakui di yang 2025 Gartner® Asia/Pasifik Konteks: 'Magic Quadrant™ untuk Sistem Manajemen Gudang

SINGAPURA, 7 November 2025 /PRNewswire/ -- Shipsy, penyedia solusi AI-native terkemuka untuk industri teknologi rantai pasokan dan logistik, hari ini mengumumkan bahwa mereka diakui sebagai Vendor Terkemuka dalam Kuadran Ajaib Gartner 2025 untuk Sistem Manajemen Gudang dalam Konteks Asia-Pasifik .

Konteks Asia/Pasifik 2025 dari Gartner memberikan penghargaan kepada vendor yang menunjukkan relevansi pasar, dampak pelanggan, dan pertumbuhan regional yang kuat di dalam segmen Gudang Manajemen Sistem . Keselarasan Shipsy dengan parameter-parameter ini semakin mengukuhkan posisinya sebagai mitra teknologi tepercaya bagi perusahaan yang mengembangkan ekosistem rantai pasokan mereka.

Seiring dengan rantai pasokan di wilayah Asia-Pasifik bergulat dengan permintaan volatilitas, persediaan tekanan optimasi, dan kebutuhan akan visibilitas waktu nyata di seluruh operasi, perusahaan mencari solusi manajemen gudang yang canggih yang dapat berintegrasi dengan mulus dengan operasi logistik yang lebih luas yang mencakup pengadaan, transportasi, pemenuhan pesanan, dan eksekusi pengiriman.

Sistem AI-Native Warehouse Management Management Shipsy's menjawab tantangan ini dengan menggabungkan otomatisasi cerdas, analisis prediktif, dan visibilitas operasional waktu nyata ke dalam sebuah platform terpadu. Dengan adopsi pelanggan yang kuat di seluruh India, Timur Tengah, Eropa, dan Asia Tenggara, Shipsy memberdayakan bisnis untuk mendorong visibilitas, efisiensi, dan biaya untuk melayani di seluruh jaringan logistik B2B dan B2C.

"Ketika bisnis merangkul operasi gudang yang menggunakan AI, fokus kami adalah memberikan kemampuan pengambilan keputusan yang otonom mulai dari penentuan slot yang cerdas dan penempatan inventaris prediktif hingga pengoptimalan tenaga kerja bertenaga AI dan manajemen pengecualian waktu nyata yang memungkinkan gudang untuk berfungsi sebagai aset strategis yang beradaptasi secara waktu nyata untuk memenuhi kebutuhan volatilitas dan mendukung tujuan keberlanjutan melalui pemanfaatan sumber daya yang dioptimalkan." ujar Soham Chokshi, Co-Founder & CEO, Shipsy.

Pendekatan platform rantai pasokan terpadu Shipsy mengintegrasikan manajemen gudang dengan manajemen transportasi, memungkinkan perusahaan untuk memecah silo operasional dan membuka peluang optimalisasi di seluruh jaringan distribusi mereka. Pendekatan komprehensif yang komprehensif ini telah memungkinkan perusahaan-perusahaan terkemuka di lebih dari 30 negara untuk mentransformasi operasi rantai pasokan mereka.

Sistem Gudang Manajemen Shipsy adalah sistem yang dibangun di atas arsitektur AI-native yang memungkinkan:

Otomasi Cerdas : Alur kerja bertenaga AI yang mengoptimalkan operasi penerimaan, penyimpanan, pengambilan, pengemasan, dan pengiriman

: Alur kerja bertenaga AI yang mengoptimalkan operasi penerimaan, penyimpanan, pengambilan, pengemasan, dan pengiriman Visibilitas Waktu Nyata : Transparansi lengkap di seluruh operasi gudang dengan wawasan prediktif untuk pengambilan keputusan yang proaktif

: Transparansi lengkap di seluruh operasi gudang dengan wawasan prediktif untuk pengambilan keputusan yang proaktif Integrasi Tanpa Batas : Konektivitas asli dengan Sistem Manajemen Transportasi Shipsy untuk visibilitas rantai pasokan dari ujung ke ujung

: Konektivitas asli dengan Sistem Manajemen Transportasi Shipsy untuk visibilitas rantai pasokan dari ujung ke ujung Arsitektur yang dapat diskalakan : Infrastruktur berbasis cloud yang dirancang untuk mendukung operasi di berbagai gudang dan geografis

: Infrastruktur berbasis cloud yang dirancang untuk mendukung operasi di berbagai gudang dan geografis Dukungan Multi-Modal: Kemampuan komprehensif untuk lingkungan gudang yang beragam

WMS Shipsy mendukung berbagai operasi gudang, mulai dari pusat pemenuhan e-commerce hingga operasi distribusi skala besar untuk produsen perusahaan dan penyedia 3PL. Kemampuan AI platform ini terus belajar dari data operasional untuk memberikan rekomendasi cerdas untuk penentuan posisi inventaris, pengoptimalan tenaga kerja, , dan pemesanan pemenuhan strategi.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang Gudang Sistem Manajemen Manajemen Shipsy dan solusi rantai pasokan bertenaga AI, silakan kunjungi www.shipsy.ai .

Tentang Shipsy:

Platform Manajemen Transportasi Perusahaan Shipsy yang berbasis AI membantu perusahaan-perusahaan Fortune 1000 bertransisi ke rantai pasokan otonom. Dengan Agentic AI di intinya , Shipsy mendorong transformasi di seluruh perusahaan untuk 150+ pelanggan di 30+ negara. Shipsy beroperasi dari kantor global di London, Amsterdam, Riyadh, Dubai, Singapura, dan Sydney, dengan pusat inovasi di India. Kunjungi www.shipsy.a i.

