SiegPath榮獲歐洲人工智慧博覽會「創新金融科技大獎 」2025 鯊魚計畫加速上線 配合SiegAI™ 領航交易新範式

SiegPath大中華區行政總裁Daniel Tu表示：「作為國際金融科技的重要參與者，SiegPath深感榮幸能與 NVIDIA、Adobe及Alibaba Cloud等頂尖金融科技與人工智能企業同台競逐，展現出我們在金融科技領域的潛力與創新方面的實力。」

團隊與科技並重，推動專業成長與知識普惠

於歐洲人工智慧博覽會期間，SiegPath以青銅贊助商身份參與更設立展位，兩日展期吸引多國金融與科技機構代表及技術專家到訪交流。SiegPath重點呈現SiegAI™產品矩陣，包括：AI‑Advisor智能投顧系統、AI‑Trader即時風控模組、AI‑Support智能客服與營運支援，以及AI‑Research研究與研報平台，聚焦以數據與模型驅動的決策支援。

SiegPath在會場備受看好，關注度持續攀升。公司與持牌私募基金及DMA經紀商合作，強調科技是工具，專業與治理同樣關鍵。憑藉頂級基金經理社群與AI輔導，結合教育與實務指引，協助交易者在可承擔風險內建立紀律、提升研究與決策品質，邁向更高專業標準。

「鯊魚計畫（ 10K Flash）」：高效認證 × 快速資本銜接

為更好地回應市場需求，SiegPath針對市場對高效率認證及資本授權需求，推出了創新「鯊魚計畫」評估方案，適時回應了業界對快速、高效和透明交易認證的迫切需求。此方案以快速通關及一次認證，無需二次考核為核心特色。同時，結合即時風控與明確績效標準，展現了SiegPath在產品研發節奏、風險管理及市場反應速度上的卓越能力。

「鯊魚計畫」定位為高效的交易認證通道，並搭配靈活且具激勵性的分潤機制。參加者的分潤比例將依績效表現，在嚴格規範與審核下逐步提升，最終可優於市場同類機構水準。此機制不僅鼓勵參加者持續優化表現，亦確保分潤流程公平透明，促進長期合作與雙贏發展。「鯊魚計畫」適用於具備可持續、可驗證交易紀錄的專業交易者。SiegPath亦提供針對不同族群的思圖交易考核(SiegEvaluation™)方案，以滿足多元需求。

洞見創新的現在進行式

展望未來，SiegPath將持續深化 SiegAI™ 技術版圖，強化風險治理與合規框架，並與生態夥伴協作拓展多市場、多資產的應用場景。同時，SiegPath將陸續推出更具適配性的方案組合，並優化既有系統與流程，使之更貼合市場需求、提升可擴充性與營運韌性。SiegPath將以穩健發展與持續創新的策略，持續為產業提供具體可行且可持續的交易科技與資本授權解決方案。

關於 SiegPath

憑藉著多年在金融科技服務領域的專業經驗，SiegPath明白自營交易行業中的一項核心痛點，不少領先的企業公（如Jane Street、Citadel Securities和IMC Trading）仍然依賴傳統的招聘方式，例如學術推薦和線下招聘流程。這些方法不僅效率低下，耗時冗長，還伴隨著高流失率問題。然而，許多優秀的交易員已經透過線上平台證明了其出色且持續穩定的表現。

為填補此產業空白，SiegPath開發了SiegEvaluation™ (思圖交易考核）系統。該系統是一個完全數位化、數據驅動的解決方案，旨在精準識別並評估具有高潛力的交易人才。與傳統自營交易公司相似，我們透過交易員的策略捕捉市場機會並創造超額收益（Alpha）。但SiegPath的獨特之處在於，將人才發掘重新定義為數位化流程，開創了業界新標準。SiegPath不僅提升了交易人才的發現效率，同時也為自營交易產業注入了全新的活力，為市場參與者創造了更廣闊的發展空間。

如需了解更多信息，請訪問官網：www.siegpath.com。

媒體聯絡，請聯絡：Isabel Lam - [email protected]

