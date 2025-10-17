Silverfort 發佈「存取情報」與「身份圖譜」新功能，整合身份安全孤島，提供端到端防護方案

Silverfort 行政總裁及聯合創辦人 Hed Kovetz 表示：「鑑於人工智能、非人類身份與特權存取所帶來的威脅持續演化，業界亟需一個一體化平台，以隨時隨地發現、分析並保護所有身份。近來身份安全領域的收購合併活動，足證市場對一體化方案的殷切需求。目前市場充斥著初創企業的單點方案，以及由傳統供應商拼湊而成的權宜之策，令企業在解決身份安全難題時處處碰壁，投入大量資源卻成效不彰。我們為此特意打造 Silverfort 身份安全平台，務求成為企業所渴求的新一代身份安全基石，從根本上大規模地解決此問題。」

迅速加劇的複雜性、分散性與孤島效應

當今大多數組織中的身分與存取管理 (IAM) 都是分散、不一致且幾乎無法控制。從舊有的 AD 系統、現代 SaaS 應用程式，以至人工智能代理，企業正疲於應對身份數量失控增長的難題。單點方案與身份孤島製造了安全盲點和監控斷層，使身份與安全團隊需承擔一項近乎不可能的重任：準確判別資源的存取權限歸屬、權限的實際使用狀況，以及相應的保護措施。

「最小權限原則」作為業界的最佳實踐及零信任安全的核心理念，其要求極高精準度：在最適切的時機授予恰如其分的存取權限，從而保持業務與營運的敏捷度——然而，要達到這種精準度絕非易事。以往，市場上一直缺乏一個能同時滿足深度、精準度、規模及控制力要求的方案，以解決橫跨雲端與傳統本地環境的挑戰。今天，這個局面將被改寫。

單一平台，適用所有身份與環境：新功能介紹

Silverfort 最新發布帶來了眾多創新產品及功能，數量之多前所未見，旨在擴展平台範疇並為客戶創造更大價值，包括「存取情報」 與 「身份圖譜與清單」。這些功能互為補足，正好彌補了市場長久以來的空白，為企業的整體身份架構帶來了前所未有的可視性。當中涵蓋了身份活動的來龍去脈、用戶的實際有效權限，以及在混合環境中對資源的真實存取活動。今日發佈的兩大創新功能，將徹底革新團隊在理解、調查及消減身份與存取風險方面的工作模式。

Silverfort 今日同步公佈了經重新設計的整合中心。新的整合中心讓客戶能夠更迅速、簡易和直觀地取用全面的雙向整合方案，即讓 企業整套全架具備 身份識別 能力。

這次發佈標誌著 Silverfort 在可視性與情報能力上的重大躍進，為其本已包含 ITDR、ISPM、MFA 等強大功能的平台注入更卓越的實力。

存取情報透過

Silverfort 「存取情報」以資源為本的視角，IAM 團隊能輕易洞悉每項資源的實際用戶存取情況。 此創新功能超越了 權限層面的展示，直接反映實際使用狀況。該功能可描繪出橫跨本地與雲端環境的存取活動，幫助企業揭示潛在的存取路徑，嚴格執行「最小權限原則」，並防患於未然，在威脅蔓延前將其杜絕。 憑藉此強大的可視性，企業不僅能移除多餘的存取權、清理閒置資產與帳戶，更能為企業節省可觀的開支。

主要焦點：

點到點存取可視性 — 全面監察用戶存取資源的時間、方式與內容。存取路徑、使用規律及防護弱點等完整資訊，均能一目了然。

全面監察用戶存取資源的時間、方式與內容。存取路徑、使用規律及防護弱點等完整資訊，均能一目了然。 具執行性的最小權限情報 — 準確找出「應有權限」與「實際使用」之間的落差，協助企業精簡閒置存取權限，確保合規。

— 準確找出「應有權限」與「實際使用」之間的落差，協助企業精簡閒置存取權限，確保合規。 透過識別閒置資源以節省開支 — 透過識別未使用的軟件授權及應用程式，消除浪費，為企業節省成本並提升投資回報，同時減低安全風險。

身份圖譜與清單)

Silverfort 「身份圖譜與清單」功能，將 IAM 可視性提升至新層次，幫助企業深入理解其混合身份架構，從而提高效率、掃除安全盲點。此功能徹底改變了傳統的可視性模式，不再依賴從各 IAM 孤島中艱難拼湊的靜態零散報告，而是提供涵蓋身份、權限、屬性及相互關係的動態即時地圖。其以可視化圖譜及可匯出的詳細數據表形式，呈現出橫跨雲端與本地環境的統一、集中化身份關係視圖。藉由整合可視性並建立單一事實來源，客戶能更清晰地洞悉其在複雜混合環境中的身份狀況及潛在的身份攻擊面。

主要焦點：

跨平台身份脈絡 — 快速洞悉用戶、身份與其資源存取權限的關聯。透過視覺圖譜，清晰呈現用戶在各身份供應商、應用及環境中的身份連結。發掘隱藏關聯及特權帳戶。

— 快速洞悉用戶、身份與其資源存取權限的關聯。透過視覺圖譜，清晰呈現用戶在各身份供應商、應用及環境中的身份連結。發掘隱藏關聯及特權帳戶。 提升審計與營運效率 — 提供單一事實來源，以應對監管及合規要求，從而簡化審計程序，並提升日常 IAM 與安全操作的效率。

— 提供單一事實來源，以應對監管及合規要求，從而簡化審計程序，並提升日常 IAM 與安全操作的效率。 高效智能的調查分析從單 — 平台即可獲取任何用戶在任何環境中的全部所需資訊，免除逐一登入 IAM 孤島及分析海量日誌檔案的繁瑣工作。

— 平台即可獲取任何用戶在任何環境中的全部所需資訊，免除逐一登入 IAM 孤島及分析海量日誌檔案的繁瑣工作。 身份為本的風險洞察 — 結合身份的完整背景、關聯性及有效權限，準確評估並處理風險的優先級，從而理解其對核心資源的真實影響，並配合 Silverfort 的 ITDR 與 ISPM 產品採取決策性行動。

此次發佈讓 Silverfort 身份安全平台躍升為目前市場上 最全面的解決方案 ，更是業界首個 能夠透過單一整合平台，為橫跨雲端、本地與混合環境的所有人類、機器及人工智能代理身份，提供統一可視性與嵌入式防護的平台。

欲了解更多關於 Silverfort 最新產品 發佈的資訊，請參考本公司產品部高級副總裁 Revital Aronis 的說明。

關於 Silverfort

我們深信身份安全專業人員值得擁有更好的工具，因此我們找到一種方法來打破身份安全的孤島——消除由零散單點解決方案所遺留的缺口和盲點。作為業界首個實現點到點身份安全防護的平台，Silverfort 能保護雲端與本地環境中的所有身份，不論是人類、機器、人工智能，還是任何其他類型。我們獨有的專利技術「運行時存取保護」(RAP)，能無縫地與現有 IAM 架構原生整合。此技術助企業洞察所有身份、分析所有存取活動、強制執行安全策略，並將主動防護延伸至過往無法覆蓋的資源，例如非人類身份 (NHI)、舊有系統、命令行工具及 IT/OT 設施。平台部署簡易，操作方便，並且不會對日常業務運作造成影響，讓企業事半功倍，達成更卓越的安全成效。Silverfort 是身份和安全專業人員都值得擁有的身份安全平台，已贏得超過 1,000 家領先企業的信賴，其中包括多家《財富》50 強企業。請瀏覽 silverfort.com了解更多資訊。

SOURCE Silverfort Ltd