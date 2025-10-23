Silverfort brise les silos de la sécurité de l'identité avec deux nouvelles capacités : l'intelligence des accès et le graphe d'identités, pour une sécurité de l'identité de bout en bout

Le lancement de l'intellignece des accès, du graphe et de l'inventaire d'identités constitue une nouvelle étape importante dans la réalisation de la vision de l'entreprise : La sécurité de l'identité de bout en bout pour l'entreprise, à partir d'une seule plateforme unifiée - une vision qui est désormais une réalité pour les clients de Silverfort. Silverfort découvre chaque identité, cartographie chaque chemin d'accès et applique des contrôles de sécurité en temps réel pour bloquer toute menace sur l'identité, bloquer les mouvements latéraux et empêcher l'escalade des privilèges. Cette nouvelle étape consolide le leadership de Silverfort dans le paysage de la sécurité des identités, et plus particulièrement dans la catégorie émergente et en forte croissance du marché des plateformes de visibilité et d'intelligence des identités (Identity Visibility and Intelligence Platform - IVIP).

« L'évolution des menaces autour de l'IA, des identités non humaines et des accès privilégiés nécessite une plateforme unifiée capable de découvrir, d'analyser et de protéger toutes les identités, partout », a commenté Hed Kovetz, PDG et cofondateur de Silverfort. « La récente vague de fusions-acquisitions dans le domaine de la sécurité de l'identité confirme la demande du marché pour une approche unifiée. Entre les innombrables solutions ponctuelles proposées par les startups et les solutions ad hoc bricolées à l'aide d'add-ons par les fournisseurs historiques, les organisations ont du mal à résoudre le problème de la sécurité de l'identité. Elles y consacrent beaucoup de ressources sans obtenir de résultats. Nous avons conçu la plateforme de sécurité des identités Silverfort pour qu'elle soit la couche fondatrice de sécurité de l'identité de nouvelle génération que les organisations recherchaient pour résoudre ce problème de bout en bout quel que soit leurs tailles. »

Augmentation rapide de la complexité, de la fragmentation et des silos

Dans la plupart des entreprises, la gestion des identités et des accès (IAM) est aujourd'hui fragmentée, incohérente et presque impossible à maîtriser. Les entreprises s'efforcent de contrôler la prolifération des identités - des systèmes Active Directory hérités aux applications SaaS modernes en passant par les agents d'intelligence artificielle. Les solutions ponctuelles et les silos d'identité créent des angles morts en matière de sécurité et des lacunes dans la visibilité, rendant la tâche impossible aux équipes chargées des identités et de la sécurité : déterminer qui a accès à quoi, comment cet accès est utilisé et comment il peut être protégé.

Les bonnes pratiques du secteur, le principe du moindre droit d'accès, qui est un principe clé de la sécurité zéro confiance, exige de la précision - accorder juste assez d'accès au bon moment pour maintenir l'agilité commerciale et opérationnelle - et cette précision est difficile à atteindre. Il n'existe aucune solution sur le marché capable de relever ce défi avec la profondeur, la précision, l'échelle et le contrôle requis, tant pour les environnements dans le nuage que pour les environnements traditionnels sur site.

Une seule plateforme, toutes les identités, tous les environnements : présentation des nouvelles capacités

La dernière version de Silverfort comprend un nombre record de nouvelles capacités et de produits et fonctionnalités très innovants qui élargissent la portée de la plateforme et la valeur pour les clients, notamment l'intelligence des accès , le graphe et l'inventaire d'identités. Ces fonctionnalités complémentaires comblent une lacune de longue date sur le marché, en offrant une observabilité inégalée sur le marché. Il s'agit en particulier des schémas d'identité, des privilèges effectifs et de l'accès réel des utilisateurs aux ressources dans les environnements hybrides. Les deux principales innovations introduites aujourd'hui transforment la façon dont les équipes comprennent, étudient et atténuent les risques liés à l'identité et à l'accès.

Silverfort annonce également aujourd'hui la nouvelle version de son hub d'intégration. Désormais, les clients peuvent accéder plus rapidement, plus facilement et plus intuitivement à une bibliothèque complète d'intégrations bidirectionnelles pour permettre à l'ensemble de la pile de sécurité de l'entreprise de devenir identity aware presque instantanément.

Avec cette nouvelle version, Silverfort élargit son champ d'action à la visibilité et à l'intelligence, augmentant ainsi les capacités de sa plateforme qui comprend déjà l'ITDR (Identity Threat Detection and Response), l'ISPM (Identity Security Posture Management), le MFA (Multi-Factor Authentication), la sécurité NHI (Non-Human identity), la sécurité des accès privilégiés, la sécurité d'agent IA, et bien plus encore.

L'intelligence des Accès

L'intelligence des accès de Silverfort donne une vue centrée sur les ressources, permettant aux équipes IAM de comprendre facilement quels utilisateurs accèdent réellement à chaque ressource. Cette offre innovante ne se contente pas d'indiquer qui bénéficie des autorisations, mais s'intéresse également à l'utilisation réelle. La solution cartographie les activités d'accès dans les environnements sur site et dans le nuage, aidant les entreprises à découvrir des chemins d'accès cachés, à appliquer le principe du moindre droit d'accès et à arrêter les menaces avant qu'elles ne se propagent. Les organisations peuvent utiliser cette visibilité puissante pour supprimer ou retirer les accès inutiles, les ressources ou les comptes non utilisés, ce qui contribue également à réduire de façon considérable les coûts de l'organisation.

Faits important :

Visibilité de l'accès de bout en bout - Découvrez quels utilisateurs accèdent à quelles ressources, quand et comment, à grande échelle. Obtenez un contexte complet sur les chemins d'accès, les modèles d'utilisation et les lacunes de protection d'un seul coup d'œil.

Découvrez quels utilisateurs accèdent à quelles ressources, quand et comment, à grande échelle. Obtenez un contexte complet sur les chemins d'accès, les modèles d'utilisation et les lacunes de protection d'un seul coup d'œil. Renseignements exploitables sur le moindre droit d'accès - Repérez les écarts entre l'accès accordé et l'accès réel afin de réduire les accès inutilisés et de respecter la conformité.

- Repérez les écarts entre l'accès accordé et l'accès réel afin de réduire les accès inutilisés et de respecter la conformité. Réduction des coûts en identifiant les licences et les applications inutilisées - Identifiez les inefficacités et économisez de l'argent afin d'augmenter le retour sur investissement, tout en réduisant les risques de sécurité.

Graphe et inventaire d'identités

Le graphe et l'inventaire d'identités de Silverfort fait passer l'observabilité de l'IAM (gestion de l'identité et des accès) à un niveau supérieur, en aidant les entreprises à comprendre leur éco système d'identités hybrides, à améliorer leur efficacité et à éliminer les angles morts de sécurité. La visibilité passe de rapports statiques et fragmentés, difficiles à compiler à partir des différents silos IAM, à des cartes dynamiques et en temps réel des identités, des droits, des attributs et des relations. La solution offre une vue unifiée et centralisée des identités et de leurs relations dans le nuage et sur site, avec des graphiques visuels et des tableaux détaillés exportables. En unifiant la visibilité dans une source unique de vérité, les clients disposent du contexte nécessaire pour comprendre les identités et leur surface d'attaque dans des environnements hybrides complexes.

Faits important :

Histoires d'identité multiplateformes - Comprenez rapidement les relations entre les utilisateurs, les identités et les ressources auxquelles ils ont accès. Cartographiez visuellement les identités liées à un utilisateur à travers différents fournisseurs d'identité, applications et environnements. Mettez en évidence les connexions cachées et les comptes à privilèges excessifs.

- Comprenez rapidement les relations entre les utilisateurs, les identités et les ressources auxquelles ils ont accès. Cartographiez visuellement les identités liées à un utilisateur à travers différents fournisseurs d'identité, applications et environnements. Mettez en évidence les connexions cachées et les comptes à privilèges excessifs. Gagnez du temps et de l'énergie lors des audits - Bénéficiez d'une source unique de vérité pour respecter les exigences réglementaires et de conformité, simplifier les audits et améliorer les opérations quotidiennes d'IAM et de sécurité.

- Bénéficiez d'une source unique de vérité pour respecter les exigences réglementaires et de conformité, simplifier les audits et améliorer les opérations quotidiennes d'IAM et de sécurité. Enquêtes plus rapides et plus intelligentes - Accédez à toutes les informations dont vous avez besoin sur n'importe quel utilisateur dans n'importe quel environnement, en un seul endroit, sans perdre de temps à aller dans chaque silo IAM et à analyser d'innombrables journaux.

- Accédez à toutes les informations dont vous avez besoin sur n'importe quel utilisateur dans n'importe quel environnement, en un seul endroit, sans perdre de temps à aller dans chaque silo IAM et à analyser d'innombrables journaux. Une vision des risques basée sur l'identité - Priorisez et résolvez les risques en se basant sur le contexte complet de l'identité, ses relations et ses privilèges effectifs, pour comprendre l'impact réel sur les ressources critiques et prendre des mesures décisives, en collaboration avec les produits ITDR et ISPM de Silverfort.

Cette dernière version fait de la plateforme de Silverfort la plateforme de sécurité de l'identité la plus complète du marché à ce jour et la première à offrir une visibilité unifiée et une protection identitaire en ligne pour toutes les identités humaines, machines et IA agentique dans les environnements cloud, on-prem et hybrides - dans une seule plateforme unifiée.

Pour en savoir plus sur la dernière version du produit de Silverfort, contactez Revital Aronis, Senior Vice Presedent produits de la société.

À propos de Silverfort

Convaincus que les professionnels de l'identité méritent mieux, nous avons trouvé un moyen de briser les silos de la sécurité de l'identité, en éliminant les lacunes et les angles morts laissés par un patchwork de solutions ponctuelles. La plateforme de sécurité de l'identité de Silverfort est la première à offrir une sécurité identitaire de bout en bout, protégeant chaque identité dans le cloud, sur site, d' humains, de machines, d'IA et de tout ce qui se trouve entre les deux. Notre technologie brevetée - Runtime Access Protection (RAP) - s'intègre de manière native à l'ensemble de l'infrastructure IAM, offrant aux entreprises une visibilité sur toutes les identités, analysant chaque accès, appliquant des contrôles et des politiques, et étendant la protection active à des ressources qui ne pouvaient pas être protégées auparavant - y compris les Identités Non Humaines, les systèmes hérités, les outils en ligne de commande et l'infrastructure IT/OT. Cette technologie est facile à déployer et à utiliser et ne perturbe pas les processus de l'entreprise. Cela permet de renforcer le niveau de sécurité à moindre d'efforts. Silverfort est la plateforme de sécurité des identités que les professionnels de l'identité et de la sécurité méritent. Elle a gagné la confiance de plus de 1 000 organisations de premier plan, y compris de nombreuses entreprises du classement Fortune 50. Pour en savoir plus : silverfort.com.

