sim Credit Card 全力應援 2026 世界足球盛事

sim Credit Card 特別為新客戶量身打造了震撼全城的「新客『世界級』迎新優惠」，直接送出球迷夢寐以求的重磅好禮 。

於 2026 年 6 月 1 日至 7 月 20 日的推廣期內，新客戶成功申請 sim Credit Card 或 sim World Mastercard®，並於指定簽賬期內累積合資格簽賬滿 HKD 3,000，即可免費獲得指定國家隊主場或客場成人球迷版球衣一件（建議零售價 HKD 699）。

為了讓球迷「早申請早享受」，sim更特別推出貼心的尊享換領安排，若客戶在 2026 年 6 月 20日或之前成功獲批合資格信用卡，並於 2026 年 6 月 30 日或之前簽滿 HKD3,000，即可優先於 2026 年 7 月 8 日開始換領指定球衣，確保你能穿上愛隊戰衣在決賽關鍵時刻應援愛隊。

sim 更為大額消費的球迷貼心加碼升級迎新優惠，只要在 2026 年 7 月 20 日或之前成功申請，並於指定簽賬期內簽賬滿 HKD 30,000，即可將參考價值高達 HKD3,999 且極具合資格收藏價值的「親筆簽名足球球衣盲盒」直接帶回家，機會千載難逢。

連環世界級激賞 玩轉全港、狂送巨額回贈

除了最吸睛的新客迎新之外，sim Credit Card 還準備了一系列豐富的互動遊戲與日常消費回贈，實行全方位與全港市民同樂。

極具趣味的「世界級」街頭挑戰賽活動，將於 2026 年 6 月 13 日至 7 月 19 日期間逢星期六及日展開。sim 將會走入街頭；參加者只需在指定時間內成功從玻璃箱中取出「獎盃」道具，每個遊戲日內最快完成挑戰的3 位參賽者即可成為得獎者，免費獲得PlayStation 5 主機 - 1TB 一部（建議零售價HKD 4,730）及指定足球遊戲一款。

緊接而來的是讓全港球迷興奮的「十二碼 狂熱日日賞」sim Credit Card App 互動遊戲，在 2026 年 6 月 11 日至 7 月 19 日的簽賬期內，新舊持卡人只要在任何一個曆日的累積合資格零售簽賬交易達指定金額，就能決定翌日內在 sim Credit Card App 可參與「普通球賽事」或「金球賽事」的次數。每天表現最出色的 100 位普通球賽事持卡人及 10 位金球賽事持卡人，可分別贏取 HKD 88 或 HKD 388 現金獎賞，而於世界足球盛事決賽日參與金球賽事，並獲得最高排名的 1 位幸運兒，更可獨得高達 HKD 8,888 現金大獎。

此外，睇波當然少不了美食相伴，sim Credit Card聯同人氣串燒連鎖店「燒烤堂」推出高達 50% 簽賬回贈優惠。由 2026 年 5 月 18 日至 7 月 26 日，新舊持卡人於燒烤堂分店作合資格簽賬交易，不論是第一階段（5月18日至6月17日）還是第二階段（6月18日至7月26日），每階段下的首次合資格簽賬交易均可獲得高達 50% 現金回贈 。每位合資格持卡人在每個階段最多可享 HKD 500 回贈，於整個推廣期內合共可賺取高達 HKD 1,000 的豐厚獎賞，讓持卡人在足球盛事期間盡情享受深夜燒烤與歡聚時光。

不論是想換上戰衣為愛隊打氣，還是想在日常消費中大賺回贈、甚至贏走全新遊戲機，sim Credit Card 2026 世界級優惠都能滿足你的所有願望，立即申請並一同投入這場席捲全港的足球熱潮。

SOURCE sim Credit Card