SingWealth Holdings在香港成立PFP Capital Limited以拓展區域業務版圖

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SingWealth Holdings

16 7月, 2026, 15:24 CST

香港2026年7月16日 /美通社/ -- SingWealth Holdings今日宣佈，旗下設於香港的資產管理子公司PFP Capital Limited（簡稱「PFP Capital」）正式開業。此舉標誌著集團的區域佈局實現重要里程碑，有助於推進集團跨市場長期經營戰略的落地。

PFP Capital依托嚴謹的投資組合管理與審慎的風險管控，提供以深度研究為支撐的投資方案，並設立首支私募基金，產品僅向專業投資者開放。該基金採用全球主題策略，投資範圍覆蓋大中華區、美國、日本及韓國市場，旨在發掘符合長期科技發展趨勢的優秀企業，涵蓋人工智能及其他創新驅動型主題。

Celebrating the official launch of PFP Capital Limited with key leaders from SingWealth Holdings & PFP Capital - William Ng, Simon Ng, Wendy Zhang, Linda Tan, Jeffrey Chow, Shawn Lim, Wong Soon Leong, Henry Koh, Serene Lee.
Celebrating the official launch of PFP Capital Limited with key leaders from SingWealth Holdings & PFP Capital - William Ng, Simon Ng, Wendy Zhang, Linda Tan, Jeffrey Chow, Shawn Lim, Wong Soon Leong, Henry Koh, Serene Lee.

SingWealth Holdings執行董事兼集團首席執行官Jeffrey Chow表示：「PFP Capital的設立是SingWealth持續拓展區域業務的重要一步，也體現出集團豐富投資產品體系的發展願景。隨著全球市場的不斷變化，市場對專業化管理的投資策略的需求也日益增長，這種策略能夠協助投資者以規範嚴謹的方式把握各類新興機遇，而香港始終是我們資產管理板塊的戰略據點。」

PFP Capital基金經理Wendy Zhang負責統籌整體投資策略，擁有逾25年公開市場及私募股權投資經驗，常年操盤全球多市場投資組合，深耕科技及創新企業投資領域。

結合多年投資實操經驗，她表示：「我們看到，科技創新、消費行為轉變與經濟趨勢的不斷變化，正推動各行各業與全球市場發生深刻變革。我們將以嚴謹、研究導向的投資框架挖掘投資機遇，同時為PFP Capital的長遠發展夯實基礎。」

PFP Capital Limited的設立將強化SingWealth Holdings的區域業務佈局，進一步完善集團資產管理業務板塊，落實集團長期增長戰略。

關於PFP Capital Limited

PFP Capital總部位於香港，是一家持有香港證監會(SFC)牌照的資產管理公司。該公司依照香港法規，運營開放式基金型公司(OFC)、為合資格投資者提供全權委託資產管理服務，並在該基金獲監管認可的其他司法轄區開展相關業務。

PFP Capital秉持嚴謹、研究驅動的投資理念，挖掘全球股票市場投資機會，同時高度重視風險管理。該公司堅守專業立身、客戶至上的核心價值觀，助力投資者從容應對瞬息萬變的市場環境。

有關SingWealth Holdings的更多詳情，請訪問官網：https://singwealthholdings.com

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本新聞稿僅作一般性信息參考，不構成認購任何證券或投資產品的要約、招攬、邀約或投資建議。文中提及的私募基金僅面向香港《證券及期貨條例》（第571章）界定的專業投資者，不向公眾開放。

投資存在風險，或出現本金虧損。過往業績不代表未來收益。文中所有前瞻性陳述及觀點均基於當前市場假設，相關內容如有調整，恕不另行通知。

本文件未經香港證監會審閱。

SOURCE SingWealth Holdings