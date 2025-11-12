SK keyfoundry加速碳化硅化合物功率半導體技術開發

-- 通過收購SK powertech掌握核心技術能力，目標2025年底前提供工藝技術 --

韓國首爾 2025年11月12日 /美通社/ -- 韓國8英吋純晶圓代工廠SK keyfoundry宣佈，正加速開發碳化硅(SiC)化合物功率半導體技術，加大進軍全球功率半導體市場的力度。公司憑借在半導體製造工藝領域的先進製造專長與廣泛知識產權(IP)組合，近期已完成對碳化硅領域具備核心競爭力的關鍵企業SK powertech的收購，此舉有望進一步增強SK keyfoundry的技術競爭力。

基於從晶圓加工到后端製造的深厚理解，SK keyfoundry積累了豐富的工藝優化技術及提升良率的專業能力。通過此次收購，SK keyfoundry成功獲得了SK powertech的碳化硅工藝與設計技術，有望在碳化硅化合物半導體領域產生卓越的協同效應。SK powertech憑借其稀缺的商用碳化硅功率器件及核心工藝技術在韓國備受認可，此次收購使SK keyfoundry在碳化硅功率半導體領域紮實奠定了技術自主的基礎。

立足這一基礎，SK keyfoundry正加速推進技術開發，目標在2025年底前推出碳化硅MOSFET 1200V工藝技術，並於2026年上半年啟動碳化硅功率半導體代工業務。公司特別計劃拓展其工藝技術版圖，聚焦電動汽車電驅系統、工業電源轉換器與可再生能源逆變器等高壓、高效應用領域。為實現這一目標，SK keyfoundry正強化工藝優化與可靠性評估流程，同時組建專項團隊，為客戶提供定制化碳化硅解決方案。

近年來，全球對碳化硅等化合物功率半導體的需求持續快速增長。在能源效率成為關鍵競爭要素的電動汽車、儲能系統、5G基礎設施與數據中心等領域，碳化硅的應用正全面提速。市場研究機構Omdia數據顯示，2025至2030年，全球碳化硅市場預計將以每年超過24%的強勁增速增長。面對這一趨勢，SK keyfoundry計劃將碳化硅功率半導體業務打造為新一代增長引擎，並通過深化與國內外客戶的合作，持續提升全球市場份額。

SK keyfoundry首席執行官Derek D. Lee表示：「收購碳化硅專業企業SK powertech，是SK keyfoundry在化合物半導體領域建立獨特技術優勢的關鍵一步。通過整合雙方核心開發能力，推出高效碳化硅功率半導體工藝與產品，SK keyfoundry將在快速增長的全球高壓高效化合物半導體應用市場中，確立差異化的技術引領地位。」

關於 SK keyfoundry

SK keyfoundry總部位於韓國，為半導體企業提供專業的模擬與混合信號代工服務，產品廣泛應用於消費電子、通信、計算、汽車及工業等多個領域。憑借廣泛的技術組合及工藝節點，SK keyfoundry能夠靈活應對全球半導體企業不斷演變的需求。欲瞭解更多信息，請訪問https://www.skkeyfoundry.com。

SOURCE SK keyfoundry.