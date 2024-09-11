SK啟方半導體推出第四代0.18微米BCD工藝

為提高移動和汽車功率半導體性能提供了解決方案

韓國首爾2024年9月11日 /美通社/ -- 韓國8英寸純晶圓代工廠SK啟方半導體(SK keyfoundry)今天宣布推出其第四代0.18微米BCD工藝，性能較之前的第三代提升了約20%。借此，SK啟方半導體為提高移動和汽車功率半導體性能提供了解決方案。

SK啟方半導體的第四代0.18微米BCD工藝提供高達40V的功率器件，並支持多種功率器件柵極輸入電壓，如3.3V、5V和18V，可應用於多種場景，例如服務器和筆記本電腦PMIC、DDR5內存PMIC、移動充電器、音頻放大器和汽車柵極驅動器等，以滿足客戶需求。此外還提供MTP（可多次編程）/OTP（一次性編程）存儲器、SRAM存儲器等選項，幫助客戶更好地進行產品設計。

SK啟方半導體的第四代0.18微米BCD工藝符合汽車質量標准AEC-Q100 Grade 1，確保集成電路(IC)能在125℃的高溫環境下穩定運行，適用於汽車功率半導體，厚IMD（金屬間介質）選項使得汽車產品設計能夠承受超過15,000V的電壓。

憑借從第三代0.18微米BCD工藝中積攢的量產經驗以及客戶的高度信任，該公司期望第四代0.18微米BCD工藝能夠幫助延長移動設備的電池壽命、通過減少發熱實現穩定的性能，並通過提高汽車用功率半導體的能源效率來改善整體性能。

SK啟方半導體首席執行官Derek D. Lee表示：「我們很高興能夠為客戶提供性能更好的全新第四代0.18微米BCD工藝。SK啟方半導體將繼續加強在功率半導體工藝技術方面的競爭力，並與客戶緊密合作，將業務拓展到未來有望實現高速增長的各種應用領域，例如AI服務器PMIC、DDR5 PMIC、汽車柵極驅動IC等。」

關於SK啟方半導體

SK啟方半導體總部位於韓國，致力於為半導體公司提供專業的模擬和混合信號代工服務，范圍涵蓋消費、通信、計算，汽車和工業等各個行業。憑借廣泛的技術組合和工藝節點，SK啟方半導體具備足夠的靈活性和能力來滿足全球半導體公司不斷變化的需求。更多相關信息，請訪問https://www.skkeyfoundry.com。

SOURCE SK keyfoundry.