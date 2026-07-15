科倫博泰與和鉑醫藥宣佈SKB575/HBM7575治療哮喘的新藥臨床試驗申請獲NMPA批准

成都2026年7月15日 /美通社/ -- 四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（「科倫博泰」或「公司」，6990.HK）與和鉑醫藥（股票代碼：02142.HK）宣佈，雙方合作開發的靶向胸腺基質淋巴細胞生成素（TSLP）及一個未公開靶點的長效雙特異性抗體SKB575/HBM7575的新藥臨床試驗（IND）申請已獲中國國家藥品監督管理局（NMPA）批准，用於治療哮喘。此前，SKB575/HBM7575用於治療特應性皮炎的I期臨床研究已順利完成首例受試者給藥。

哮喘是一種慢性呼吸系統疾病，影響著全球近3億患者，且患病率仍在持續攀升。儘管現有多種治療方案，但多數患者仍面臨症狀控制不佳、病情反覆發作和生活質量下降等問題。當前以吸入性皮質類固醇（ICS）和支氣管擴張劑為主的治療手段對部分患者療效有限，亟需針對哮喘潛在發病機制、更有效且更持久的創新療法。

科倫博泰首席執行官葛均友博士表示：「在公司的積極推動下，SKB575/HBM7575高效啟動了針對特異性皮炎、哮喘兩大慢性免疫介導性疾病的臨床試驗。作為一款經差異化設計及工程化改造的雙特異性抗體，SKB575/HBM7575有望憑借雙靶點協同機制實現強效的炎症控制、廣泛的人群覆蓋並兼具給藥的便利性。我們將全力推進該藥物的進展，充分釋放其臨床價值。」

關於SKB575/HBM7575

SKB575/HBM7575是一款靶向TSLP及一個未公開靶點的長效雙特異性抗體，具有雙重作用機制：一方面通過阻斷TSLP與其受體的相互作用，其可抑制TSLP介導的信號通路以及Th2免疫細胞的激活；另一方面，其針對另一未公開靶點的結合與阻斷可產生協同效應，有潛力實現比單一靶點更廣泛的炎症控制。SKB575/HBM7575經過工程化設計，可實現較長的給藥間隔以及便利的皮下給藥方式。基於臨床前半衰期數據，人體半衰期預期可支持3個月以上的給藥間隔，具備成為同類最佳療法的潛力。

根據公司與和鉑醫藥之間的合作協議，SKB575/HBM7575由科倫博泰主導設計與全球範圍內的開發及商業化，和鉑醫藥共同參與該項目投資與開發並將按約定共享收益。

關於科倫博泰

四川科倫博泰生物醫藥股份有限公司（簡稱「科倫博泰」，股票代碼：6990.HK）是科倫藥業控股子公司，專注於創新生物技術藥物及小分子藥物的研發、生產、商業化及國際合作。公司圍繞全球和中國未滿足的臨床需求，重點佈局腫瘤、自身免疫和代謝等重大疾病領域，建設國際化藥物研發與產業化平台，致力於成為在創新藥物領域國際領先的企業。公司目前擁有30餘個重點創新藥項目，其中4個項目8個適應症已獲批上市，1個項目處於NDA階段，10餘個項目正處於臨床階段。公司成功構建了享譽國際的專有ADC及新型偶聯藥物平台OptiDCTM，已有2個ADC項目5個適應症獲批上市，多個ADC或新型偶聯藥物產品處於臨床或臨床前研究階段。瞭解更多，請訪問： https://www.kelun-biotech.com/。

關於和鉑醫藥

和鉑醫藥（股票代碼：02142.HK）是一家專注於免疫性疾病及腫瘤領域創新藥研發的全球生物製藥企業。公司通過自主研發、聯合開發及多元化的國際合作模式快速拓展創新藥研發管線。

和鉑醫藥專有的抗體技術平台Harbour Mice®能夠生成雙重、雙輕鏈（H2L2）和僅重鏈（HCAb）形式的全人源單克隆抗體。基於HCAb抗體平台開發的免疫細胞銜接器（HBICE®）能夠實現傳統藥物聯合療法無法達到的抗腫瘤療效。同時，基於HCAb平台開發的雙特異性免疫細胞拮抗劑（HBICATM）為免疫及炎症性疾病領域創新生物藥的研發提供了有力支持。Harbour Mice®、HBICE®、HBICATM與單B細胞克隆篩選平台共同組成了和鉑的下一代創新治療性抗體研發引擎。更多資訊，請訪問： www.harbourbiomed.com。

SOURCE 科倫博泰