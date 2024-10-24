SK啟方半導體推出HVIC工藝技術，擴大高壓代工服務組合

韓國首爾2024年10月24日 /美通社/ -- 韓國8英寸純晶圓代工廠SK啟方半導體 (SK keyfoundry) 今日宣布推出HVIC（高壓集成電路）工藝技術，從而擴大和增強了高壓代工服務組合。

SK啟方半導體的HVIC工藝特點在於，它可以在一個工藝中實現5V邏輯、25V高壓器件、650V+ nLDMOS（橫向雙擴散金屬氧化物半導體）以及650V以上自舉二極管，這使得客戶能夠減少外部器件，在單個芯片上設計各種高壓功能。該工藝有望通過確保25V高壓器件和650V nLDMOS器件的高電流性能，來提高客戶產品的競爭力。此外，該工藝還提供非易失性器件、MTP（多次性編程）IP和OTP（一次性編程）IP作為可選功能，使客戶能夠在一種設計中更改各種產品規格。

隨著這一HVIC工藝的開發，SK啟方半導體擴大了其高壓產品陣容，除現有的200V及以下高壓BCD（Bipolar-CMOS-DMOS）工藝產品和帶有厚金屬間電介質（Thick IMD）選項的1500V以上超高壓產品外，新增了650V至1200V范圍內的柵極驅動產品。特別是，該工藝符合汽車質量標准AEC-Q100一級標准，適用於電動汽車的汽車電機驅動器和車載充電器（OBC），並有望將業務擴展到太陽能逆變器等未來需求預計會增加的各種應用領域。

使用HVIC工藝的主要產品包括高壓柵極驅動集成電路（IC），這些IC可接收來自微控制器單元（MCU）的控制信號，並直接驅動高壓金屬氧化物半導體場效應晶體管（MOSFET）或絕緣柵雙極晶體管（IGBT）等柵極，它們被廣泛應用於各種電力產品，包括大型白色家電的電機驅動器、數據服務器的電壓轉換器、汽車電機驅動器和車載充電器，以及工業電機驅動器。

SK啟方半導體首席執行官Derek D. Lee表示：「我們推出HVIC工藝技術意義重大，因為它增強了我們在大型家電和汽車電機市場的競爭力。隨著我們不斷擴大HVIC產品組合，我們將繼續鞏固我們在多個應用領域的技術優勢，包括用於下一代功率半導體高壓器件的柵極驅動IC。」

關於SK啟方半導體

SK啟方半導體總部位於韓國，致力於為半導體公司提供專業的模擬和混合信號代工服務，范圍涵蓋消費、通信、計算，汽車和工業等各個行業。憑借廣泛的技術組合和工藝節點，SK啟方半導體具備足夠的靈活性和能力來滿足全球半導體公司不斷變化的需求。更多相關信息，請訪問https://www.skkeyfoundry.com。

SOURCE SK keyfoundry.