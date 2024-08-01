Skimlinks夥拍雅虎香港購物節再創佳績，銷售額同比增長50%

酒店和旅遊在購物節期間的表現尤為突出，表現最好的五個品牌中有三個來自這兩個類別。相比之下，服裝銷售的表現則較為遜色，消費者更傾向於在體驗上面消費。

購物節期間的網站流量也比去年增加了51%。為宣傳一年一度的網上購物節，雅虎香港採用了多個宣傳渠道，包括Yahoo E2E Premium Ads、社交媒體、電子報、推送通知以及香港地鐵戶外廣告牌。

今年參加購物節的商戶範圍更廣，消費者也從中獲益。

新參與的商家包括SSENSE、Zalora、Elleme、DeMellier、CHARLES & KEITH、Crocs、UGG、Go City、fever、Origin mattress等。有鑒於去年的成功，大量商戶選擇了「定額付費」模式，在雅虎香港的平台上佔據更有利位置。雅虎香港發布的文章總數亦大幅增加達70篇。

雅虎香港時尚及電子商務主管Celina Fan表示：

「雅虎香港很高興能連續第二年舉辦我們的特色網上購物活動。今年，我們很榮幸地與50多家商戶以及Skimlinks 合作，提供極具吸引力的優惠、贈品和折扣，涵蓋時尚、旅遊、餐飲、保健、電子產品和食品雜貨等多個產品類別。我們致力於將這個活動發展成為香港首屈一指的季節性網上購物體驗。我期望明年會有更多商戶加入我們，並相信2025年的活動會取得更大成功。」

Skimlinks出版商賬戶管理亞太區總監Jade McDade表示：

「我們很高興看到今年與雅虎香港合作舉辦的購物節規模更大、效果更好。在去年活動成功的基礎上，我們爭取到了更多國際和本地商家的參與，推動了活動的增長。這充分證明了雅虎對我們本地及國際合作夥伴關係的信任。此次活動為香港消費者帶來了巨大的價值，我們很高興能繼續與雅虎香港建立戰略合作夥伴關係。」

關於Yahoo

Yahoo是全球近十億用戶值得信賴的嚮導，透過旗下一系列標誌性的產品組合，驅動用戶實現每天生活的目標。對於廣告客戶而言，Yahoo 提供全方位解決方案及龐大的數據，加強其品牌互動並助其實現業務目標。更多訊息歡迎瀏覽yahooinc.com。

關於Skimlinks

Skimlinks是全球最大的商業內容貨幣化平台。其技術使出版商能夠通過商業相關內容中的產品鏈接，賺取銷售分成，從而減少對廣告的依賴，為出版商提供新的可持續收入來源。Skimlinks將全球6萬家出版商與48500家商戶連接起來，每天創造600萬美元的銷售額。Skimlinks擁有十多年的行業經驗，是包括康泰納仕(Conde Nast)、Hearst和雅虎在內的多家頂級出版商值得信賴的合作夥伴。該平台在全球範圍內運營，在美國、英國、歐洲和亞太地區都有很強的影響力。

SOURCE Skimlinks