Skimlinks與雅虎香港666購物節榮獲2024亞洲電子商務獎三項大獎

雅虎香港時尚及電子商務主管Celina Fan表示：

「雅虎香港666購物節取得巨大成功，並在2024年亞洲電子商務獎評選中榮獲三項殊榮，令我們倍感欣喜。這不僅鞏固了雅虎香港在亞太區聯盟商務的領導地位，也證明了我們連接國際和本地商家與香港消費者的非凡能力。這次購物節的成功充分體現了我們推動電子商務發展的成效，同時為消費者提供流暢而豐富購物體驗的承諾。我們對與Skimlinks的合作充滿信心，期待在2025年取得更豐盛的成績。」

Skimlinks出版商賬戶管理亞太區總監Jade McDade表示：

「我們十分榮幸能與雅虎香港合作，共同打造這個標誌性的購物節，並獲得專業市場人士的高度認可。此次活動成功，為海內外商家拓展香港業務版圖建立了堅實基礎。我們期待進一步深化合作，確保2025年購物節能再創佳績。」

展望未來

下一屆雅虎香港購物節將於2025年6月初舉行。

活動簡介：亞洲電子商務獎旨在表彰亞太地區傑出的電子商務企業，嘉獎他們在品牌建設、市場營銷、代理合作及行業推動等方面的卓越成就。

頒獎時間：獲獎名單已於2024年10月30日（週三）公佈。

公佈渠道：獲獎資訊可在亞洲電子商務獎官方網站上查閱。雅虎香港666購物節從43個類別中脫穎而出，榮獲以下三個獎項：

最佳電子商務解決方案——金獎

最佳假日/季節性電子商務活動——銀獎

最佳電子商務活動——內容推廣——銅獎

關於雅虎

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關於Skimlinks

Skimlinks是全球首屈一指的商業內容變現平臺。其技術使發佈商能夠通過商務相關內容中的產品鏈接賺取銷售分成，從而減輕其對廣告的依賴，並開闢全新的穩定收入來源。Skimlinks連接了全球6萬家發佈商與48500家商戶，日均促成600萬美元銷售額。憑藉逾十年行業經驗，Skimlinks贏得了康泰納仕(Conde Nast)、赫斯特廣告(Hearst)、雅虎等眾多頂尖發佈商的信賴。該平臺業務遍佈全球，在美國、英國、歐洲及亞太區擁有強大的影響力。

SOURCE Skimlinks