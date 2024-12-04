Skimlinks與雅虎香港666購物節榮獲2024亞洲電子商務獎三項大獎

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Skimlinks

04 12月, 2024, 09:00 CST

此次合作成功樹立了亞太區聯盟推廣的重要里程碑

香港2024年12月4日 /美通社/ -- Taboola旗下公司Skimlinks雅虎香港(Yahoo Hong Kong)欣然宣佈，雙方合作打造的2023年雅虎香港666購物節(Yahoo Hong Kong 666 Shopping Festival)在2024年亞洲電子商務獎(Asia Ecommerce Awards)中榮獲三項大獎。這次成功充分展現了雙方在香港建立戰略合作的卓越成效。

購物節自2023年首次推出，在2024年的第二屆銷售額同比增長41%，創下顯著增長紀錄。今年的活動於6月1日至14日舉行，恰逢年中購物熱潮，在Skimlinks作為獨家聯盟合作夥伴的全力支持，活動取得非凡成效：訂單金額較上年增長30%，流量激增43%，充分顯示消費者對價值導向購物、優惠及折扣的強烈需求。

Skimlinks and Yahoo Hong Kong Celebrate Triple Award Triumph for 666 Shopping Festival at Asia Ecommerce Awards 2024
Skimlinks and Yahoo Hong Kong Celebrate Triple Award Triumph for 666 Shopping Festival at Asia Ecommerce Awards 2024

雅虎香港時尚及電子商務主管Celina Fan表示：
「雅虎香港666購物節取得巨大成功，並在2024年亞洲電子商務獎評選中榮獲三項殊榮，令我們倍感欣喜。這不僅鞏固了雅虎香港在亞太區聯盟商務的領導地位，也證明了我們連接國際和本地商家與香港消費者的非凡能力。這次購物節的成功充分體現了我們推動電子商務發展的成效，同時為消費者提供流暢而豐富購物體驗的承諾。我們對與Skimlinks的合作充滿信心，期待在2025年取得更豐盛的成績。」

Skimlinks出版商賬戶管理亞太區總監Jade McDade表示：
「我們十分榮幸能與雅虎香港合作，共同打造這個標誌性的購物節，並獲得專業市場人士的高度認可。此次活動成功，為海內外商家拓展香港業務版圖建立了堅實基礎。我們期待進一步深化合作，確保2025年購物節能再創佳績。」

展望未來
下一屆雅虎香港購物節將於2025年6月初舉行。
活動簡介：亞洲電子商務獎旨在表彰亞太地區傑出的電子商務企業，嘉獎他們在品牌建設、市場營銷、代理合作及行業推動等方面的卓越成就。
頒獎時間：獲獎名單已於2024年10月30日（週三）公佈。
公佈渠道：獲獎資訊可在亞洲電子商務獎官方網站上查閱。雅虎香港666購物節從43個類別中脫穎而出，榮獲以下三個獎項：
最佳電子商務解決方案——金獎
最佳假日/季節性電子商務活動——銀獎
最佳電子商務活動——內容推廣——銅獎

關於雅虎
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關於Skimlinks
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