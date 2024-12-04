Skimlinks與雅虎香港666購物節榮獲2024亞洲電子商務獎三項大獎

新聞提供者Skimlinks
04 12月, 2024, 09:00 CST
此次合作成功樹立了亞太區聯盟推廣的重要里程碑
香港2024年12月4日 /美通社/ -- Taboola旗下公司Skimlinks與雅虎香港(Yahoo Hong Kong)欣然宣佈，雙方合作打造的2023年雅虎香港666購物節(Yahoo Hong Kong 666 Shopping Festival)在2024年亞洲電子商務獎(Asia Ecommerce Awards)中榮獲三項大獎。這次成功充分展現了雙方在香港建立戰略合作的卓越成效。
購物節自2023年首次推出，在2024年的第二屆銷售額同比增長41%，創下顯著增長紀錄。今年的活動於6月1日至14日舉行，恰逢年中購物熱潮，在Skimlinks作為獨家聯盟合作夥伴的全力支持，活動取得非凡成效：訂單金額較上年增長30%，流量激增43%，充分顯示消費者對價值導向購物、優惠及折扣的強烈需求。
雅虎香港時尚及電子商務主管Celina Fan表示：
「雅虎香港666購物節取得巨大成功，並在2024年亞洲電子商務獎評選中榮獲三項殊榮，令我們倍感欣喜。這不僅鞏固了雅虎香港在亞太區聯盟商務的領導地位，也證明了我們連接國際和本地商家與香港消費者的非凡能力。這次購物節的成功充分體現了我們推動電子商務發展的成效，同時為消費者提供流暢而豐富購物體驗的承諾。我們對與Skimlinks的合作充滿信心，期待在2025年取得更豐盛的成績。」
Skimlinks出版商賬戶管理亞太區總監Jade McDade表示：
「我們十分榮幸能與雅虎香港合作，共同打造這個標誌性的購物節，並獲得專業市場人士的高度認可。此次活動成功，為海內外商家拓展香港業務版圖建立了堅實基礎。我們期待進一步深化合作，確保2025年購物節能再創佳績。」
展望未來
下一屆雅虎香港購物節將於2025年6月初舉行。
活動簡介：亞洲電子商務獎旨在表彰亞太地區傑出的電子商務企業，嘉獎他們在品牌建設、市場營銷、代理合作及行業推動等方面的卓越成就。
頒獎時間：獲獎名單已於2024年10月30日（週三）公佈。
公佈渠道：獲獎資訊可在亞洲電子商務獎官方網站上查閱。雅虎香港666購物節從43個類別中脫穎而出，榮獲以下三個獎項：
最佳電子商務解決方案——金獎
最佳假日/季節性電子商務活動——銀獎
最佳電子商務活動——內容推廣——銅獎
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SOURCE Skimlinks
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