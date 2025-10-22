踐行善舉：SM於業界論壇強調務實可持續發展理念

菲律賓帕賽市 2025年10月22日 /美通社/ -- SM集團母公司SM Investments Corporation（SM投資公司）於菲律賓法國工商會(French Chamber of Commerce and Industry)主辦的可持續發展會議「The Dirty Work of Doing Good」（為善之務實之道）上，闡述了其立足實踐的可持續發展方針。

SM投資公司投資者關係與可持續發展總監Timothy Daniels在向業界領袖、可持續發展倡導者及變革先驅發言時指出，鑒於集團核心業務橫跨地產、零售、銀行及對物流與可再生能源的策略投資，SM的可持續發展必須「務實、具規模效益，且讓持份者——尤其是我們服務的社區——真切感受到」。

Daniels先生表示：「對我們而言，可持續發展必須落實於行動。這並非輕易許下承諾，而是創造共用價值。我們的策略須為所有持份者帶來共贏，不僅僅是企業自身。整個生態系統應當協同前行，共謀福祉。」

構建防災社區

面對菲律賓位列最易受氣候變遷影響國家之列，Daniels強調防災韌性是社會共同責任。自2005年起，SM已將10%的資本支出投入具防災能力及可持續的基礎設施建設。

以SM City Marikina為例，該商場建於246根支柱之上，以抵禦颱風季節的河水氾濫，並成為鄰近社區的避難場所。同時，SM旗下物業設有41個雨水收集設施，總儲水量達85400立方米，相當於逾34個奧運標準泳池的容量，有助緩解周邊地區水浸問題。

推動包容增長

Daniels先生亦重點介紹SM通過綜合城市模式促進包容發展，該模式整合零售、辦公樓、酒店、會議中心以及國家大學(NU)校區等教育設施，以滿足社區日益變化的需求。

目前有超過10萬家中小微企業夥伴參與SM零售的價值鏈，而SM旗下銀行BDO及China Bank於2024年向中小微企業批出的貸款總額達720億菲律賓披索。

此外，SM通過Philippine Geothermal Production Company (PGPC)投資可再生能源。該公司負責營運阿爾拜省Tiwi地熱田以及地處拉古納省與八打雁省交界的MakBan地熱田，並正探索包括阿爾拜省Malinao山在內的五個新增特許開發區域。

Daniels先生補充道：「歸根結底，我們的願景嚴肅而認真。我們不僅旨在成為一家大企業，更致力於協助建設與發展我們所服務的社區。」

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領先企業之一，投資於零售、銀行及地產行業的市場領導者，並積極捕捉菲律賓新興經濟體中的高增長機遇。

SM零售業務為當地規模最大、最多元化的零售網絡，涵蓋超市、百貨公司及特許專賣店。其地產業務部門SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合地產開發商，業務遍及商場、住宅、辦公樓、酒店、會議中心及旅遊地產項目。SM在銀行業的投資包括當地最大銀行BDO Unibank, Inc.及第四大私營本土銀行China Banking Corporation。

更多資訊，請瀏覽www.sminvestments.com

