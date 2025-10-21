SM Investments榮獲2025年度「卓越職場®」認證

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic DyBuncio表示：「我們非常榮幸能與菲律賓的優秀企業一同獲此殊榮。這項認可再次印證了我們致力於為員工營造充滿活力與包容性的工作環境的承諾。員工始終是我們業務的核心。當員工茁壯成長時，企業與社區也將共同繁榮。」

今年，SM旗下其他公司也同樣獲得了「卓越職場®」認證，包括SM Prime Holdings Inc.、SM Development Corporation以及SM Supermalls。

面對橫跨嬰兒潮一代至Z世代的多代員工隊伍，DyBuncio先生指出，SM有意識地培育一個能融合不同觀點、促進導師制機會並以多元性激發創新的工作環境。

DyBuncio先生補充道：「跨世代團隊合作已成為我們的天然優勢，營造出一個與我們服務的社會發展相契合的工作環境。」

在全球范圍內，「Great Place to Work®」是《財富》雜志「全球百強最佳雇主」榜單及其他權威職場評選的研究數據支持機構，其數據來源於150個國家超過1億名員工的研究。

SM Investments Corporation是菲律賓領先的企業集團之一，主要投資於零售、銀行及地產三大核心領域，同時積極布局新興菲律賓經濟中的高增長機遇領域。

SM的零售業務是菲律賓規模最大、品類最豐富的零售網絡，涵蓋超市、百貨商店及專業零售店。其房地產企業SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合房地產開發商，業務涉及購物中心、住宅、辦公樓、酒店、會展中心及旅游相關房地產。SM的銀行業務主要涉及菲律賓最大銀行BDO Unibank,Inc.以及菲律賓第四大私營銀行China Banking Corporation。

