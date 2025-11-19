SM Investments 2025年前九個月淨利潤增長6%至640億比索

菲律賓帕賽市 2025年11月19日 /美通社/ -- SM Investments Corporation（簡稱「SM Investments」）公佈2025年前九個月合併淨利潤達644億比索，較去年同期的609億比索增長6%。

同期合併營業收入增長 4%，由去年同期的4625億比索增至4823億比索。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「第三季度業績符合預期。儘管面臨極端天氣與洪澇災害帶來的挑戰，我們各業務板塊仍展現出強勁的財務韌性。雖然外部因素可能影響整體經濟增長，我們對第四季度發展保持樂觀預期。」

從淨利潤構成來看，銀行業務以 50%的占比位居首位，地產（28%）、零售（15%）及投資組合（7%）業務緊隨其後。

零售業務

SM Retail報告期內淨利潤為122億比索，而去年同期則為128億比索。

另一方面，零售營業收入增長 5%，從去年同期的3018億比索增至3181億比索。

DyBuncio 先生指出：「由於今年學校開學提前至六月，部分消費支出從第三季度轉移至第二季度。儘管存在這一變化，健康美容、時尚及兒童品類的專業零售支出依然實現增長，同時，必需消費支出繼續支撐著食品零售的增長。」

在時尚與兒童板塊的推動下，百貨商店營業收入增長 3%；而憑借堅實的市場基礎和門店擴張，食品零售營業收入提升了7%。

得益於兒童與家居品類的增長，專業零售營業收入上升 4%。

銀行業務

BDO Unibank, Inc.（BDO）報告期內淨利潤達631億比索，較去年同期的606億比索增長4%，主要得益於各核心業務板塊的持續穩健表現。

在各市場領域全面增長的推動下，客戶貸款總額攀升 14%至3.5萬億比索，推動淨利息收入增長8%。存款總額增長10%，其中活期及儲蓄存款占比達67%。

資產質量保持穩定，不良貸款率為 1.77%，不良貸款撥備覆蓋率達134%。

China Banking Corporation前九個月淨利潤為202億比索，同比增長10%，核心業務表現強勁。淨利息收入增長15%至535億比索。

不良貸款撥備覆蓋率為 123%，高於行業平均水平。受企業與個人客戶信貸需求拉動，貸款總額增長14%至9940億比索。

存款總額增長 9%至1.4萬億比索，其中支票與儲蓄賬戶同比增長12%，構築了穩固的資金基礎。

地產業務

SM Prime Holdings, Inc.（SM Prime）報告期內淨利潤達372億比索，較上年同期的339億比索增長10%，主要增長動力來自購物中心與會議中心業務的業績提升。

總營業收入增長 4%，從998億比索增至1034億比索。其中購物中心業務收入從573億比索增長7%至610億比索，占總營收的59%，這主要得益於可租賃面積與租戶數量的增加。

住宅業務（涵蓋核心住宅與休閒項目）貢獻總收入的 31%以上，收入由331億比索微降2%至326億比索，主要因中端項目收入確認進度放緩所致。

酒店與會議中心業務收入從 55億比索增至60億比索，增幅達9%，創各業務板塊最高增速，其收入占比為6%，增長主要得益於會展活動預訂量的提升。

辦公及倉儲業務收入保持穩定，達 40億比索，占比近4%。

投資組合業務

投資組合業務表現主要得益於菲律賓地熱生產公司（ Philippine Geothermal Production Company ），其貢獻了該板塊總收入的 30%；NEO與2GO分別以26%和12%的占比緊隨其後。2GO憑借旅遊及物流業務的強勁表現，營業收入增長6%，淨利潤大幅提升65%。

資產負債表

SM Investments總資產增長4%，達1.8萬億比索。淨負債比率保持較低水平，淨負債權益比維持在31:69。

關於 SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領先的企業集團之一，主要投資於零售、銀行及地產三大核心領域，同時積極佈局新興菲律賓經濟中的高增長機遇領域。

SM的零售業務是菲律賓規模最大、品類最豐富的零售網絡，涵蓋食品超市、百貨商店及專業零售店。其房地產企業SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合房地產開發商，業務涉及購物中心、住宅、辦公樓、酒店、會展中心及旅遊相關房地產。SM的銀行業務主要涉及菲律賓最大銀行 BDO Unibank, Inc. ，以及菲律賓第四大私營銀行 China Banking Corporation。

更多信息請訪問： www.sminvestments.com

SOURCE SM Investments Corporation