SM Investments獲2025年「卓越職場®」認證

菲律賓帕賽市2025年12月26日 /美通社/ -- SM集團母公司SM Investments Corporation正式獲得全球職場文化權威機構Great Place to Work®（卓越職場研究所）頒發的2025年「卓越職場®」認證。

該認證基於「信任指數(Trust Index)調查」，SM員工在調查中對公司表達了長期的信任與高度的滿意度。認證評估還包括「文化簡報(Culture Brief)」，重點呈現SM的員工發展項目以及員工隊伍的人口結構特徵。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic DyBuncio表示：「我們非常榮幸躋身菲律賓獲此認證的企業之列。這一認可再次印證了我們持續打造充滿活力、包容共融的職場環境的承諾。員工始終是我們業務的核心，當員工蓬勃發展，企業與社區也將共同繁榮。」

今年，SM旗下多家公司同樣獲得了Great Place to Work®認證，包括SM Prime Holdings, Inc.、SM Development Corporation以及SM Supermalls。

SM員工隊伍橫跨多代人群，從嬰兒潮一代到Z世代。DyBuncio先生表示，SM有意識地營造一個多元視角交融、導師制度蓬勃發展、並以多樣性激發創新活力的職場環境。

他補充道：「跨世代協作已成為我們的天然優勢，塑造了一個能夠反映我們所服務社會不斷演進的工作環境。」

在全球範圍內，Great Place to Work®是《財富》雜誌「最佳僱主百強」榜單及多項權威評選背後的數據科學機構，其調研數據覆蓋150個國家、超過1億名員工。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領先的企業集團之一，業務投資涵蓋零售、銀行及房地產等市場領先領域，同時佈局於把握菲律賓新興經濟中高增長機遇的多元化投資項目。

SM的零售業務是菲律賓規模最大、品類最豐富的零售網絡，涵蓋超市、百貨商店及專業零售店。其房地產企業SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合房地產開發商，業務涉及購物中心、住宅、辦公樓、酒店、會展中心及旅遊相關房地產。SM的銀行業務主要涉及菲律賓最大銀行BDO Unibank, Inc.以及菲律賓第四大私營銀行China Banking Corporation。

瞭解更多信息，請訪問：www.sminvestments.com

SOURCE SM Investments Corporation