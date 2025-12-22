SM贏得可持續發展報告區域獎項

菲律賓帕賽市2025年12月22日 /美通社/ -- SM Group母公司SM Investments Corporation憑借其2024年可持續發展報告，榮獲亞洲可持續發展報告評級（Asia Sustainability Reporting Rating，簡稱「ASRRAT」）銀級認證，這標志著該公司在可持續發展信息披露方面第四次獲得卓越認可。

ASRRAT是由國家可持續發展報告中心（National Center for Sustainability Reporting，簡稱「NCSR」）首創的區域性評級體系，該中心是印度尼西亞首個致力於推動和發展可持續發展報告工作的獨立組織。

SM Investments總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「我們以服務社區的責任為指引，持續將可持續發展理念融入業務的各個環節。此項認可激勵我們繼續增強氣候韌性、提升透明度，並為所有利益相關者創造長期價值。」

SM Investments長期倡導嚴格的全球報告標准，是菲律賓較早采用國際財務報告准則（International Financial Reporting Standards，簡稱「IFRS」）S1和S2可持續發展披露框架的企業之一。

2023年，國家可持續發展報告中心進一步擴大了ASRRAT的覆蓋范圍，表彰了68家印度尼西亞公司以及來自菲律賓、孟加拉國、俄羅斯和澳大利亞的7家機構在可持續發展報告實踐方面的表現。

關於SM Investments Corporation

SM Investments Corporation是菲律賓領先的綜合企業集團，在零售、銀行和房地產開發領域占據主導地位。其核心資產包括菲律賓最大的零售網絡SM Prime Holdings，以及在BDO Unibank和China Banking Corporation的主要銀行業務權益。此外，該公司還戰略性地投資於菲律賓新興經濟體中的高增長企業。

更多信息，請訪問：www.sminvestments.com

SOURCE SM Investments Corporation