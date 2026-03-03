SM投資公司2025財年淨利潤增長10%至905億菲律賓比索

菲律賓帕賽市2026年3月3日 /美通社/ -- SM集團的控股公司SM投資公司(SM Investments)宣佈，2025年合併淨利潤同比增長10%，從去年的826億菲律賓比索增至905億菲律賓比索；合併營收同樣實現增長，同比提升4%，由6548億菲律賓比索增至6817億菲律賓比索。

SM投資公司總裁兼首席執行官Frederic C. DyBuncio表示：「公司四季度的強勁表現鞏固了全年業績，這也反映出各核心業務板塊消費支出韌性充足、運營效率持續提升、財務管理審慎穩健。」

銀行業務占合併淨利潤的49%，為最大貢獻板塊；其次為地產業務（27%）、零售業務（18%）及投資組合業務（6%）。

DyBuncio先生補充道：「展望未來，菲律賓通脹形勢趨緩、就業市場穩定、利率保持平穩，同時僑匯流入持續為家庭收入提供支撐，也推動著地方市場的擴張，我們對菲律賓的經濟增長前景持樂觀態度。集團將繼續堅持擴張戰略與審慎的資本配置策略，同時持續完善業務生態，為菲律賓全國更多消費者提供服務。」

零售板塊

SM零售業務的淨利潤微增1%，達211億菲律賓比索；零售營收同比增長5%，從4345億菲律賓比索增至4581億菲律賓比索。

DyBuncio先生表示：「四季度兒童品類的亮眼表現推動百貨零售業務穩步增長；食品零售則得益於消費者對生活必需品的持續消費；專業零售板塊中，健康美妝、時尚、兒童及家居品類消費均實現增長，而電子產品購置需求的上升，也帶動文具品類表現向好。」

百貨零售營收增長3%，食品零售營收增長7%，專業零售營收增長4%。

銀行板塊

BDO Unibank, Inc. (BDO)憑借核心業務的穩健表現，淨利潤創下歷史新高，達872億菲律賓比索，較去年的820億菲律賓比索增長6%。

該行淨利息收入增長9%，客戶總貸款規模同比攀升13%至3.7萬億菲律賓比索，各市場板塊均實現兩位數增長；存款總額增長10%，活期存款與儲蓄存款(CASA)比率達68%。

資產質量也得以改善，不良貸款(NPL)率降至1.68%，不良貸款撥備覆蓋率達133%。

China Banking Corporation的淨利潤同樣創下歷史紀錄，同比增長13%至280億菲律賓比索，增長動力同樣來自核心業務。其中，核心貸款業務成為主要增長引擎，利息收入同比增長12%至1052億菲律賓比索。

該行總貸款規模首次突破1萬億菲律賓比索，受企業與個人消費端的強勁需求推動，同比增長13%至1.1萬億菲律賓比索；存款規模增長9%至1.4萬億菲律賓比索，活期存款與儲蓄存款比率為48%。

不良貸款率穩定在1.6%，不良貸款撥備覆蓋率達109%，遠高於行業平均水平。

地產板塊

2025年，SM Prime Holdings, Inc.淨利潤同比增長7%，從去年的456億菲律賓比索增至488億菲律賓比索，增長主要得益於商業地產營收提升與精細化的成本管控。

公司合併營收達1411億菲律賓比索，略高於去年的1404億菲律賓比索。購物中心板塊貢獻851億菲律賓比索，占總營收的60%；住宅板塊占30%，營收達425億菲律賓比索；酒店及會展中心板塊占6%，營收為85億菲律賓比索；寫字樓及倉儲板塊占4%，營收達54億菲律賓比索。

組合投資板塊

組合投資板塊業績主要由Philippine Geothermal Production Company與NEO項目帶動，二者合計貢獻了該板塊56%的收入；2GO與Goldilocks則為第二大收入來源，合計占比20%。

資產負債表

SM投資公司總資產增長7%，達1.8萬億菲律賓比索；槓桿率保持審慎水平，淨負債占30%，權益占70%。

關於SM投資公司

SM投資公司是菲律賓領先的企業集團，主要佈局零售、銀行、地產領域的龍頭企業，同時也在菲律賓新興經濟領域投資高增長潛力項目，捕捉發展機遇。

SM零售業務為菲律賓規模最大、業態最豐富的零售體系，涵蓋超市、百貨商場與專業零售店；地產業務主體SM Prime Holdings, Inc.是菲律賓最大的綜合性地產開發商，業務涉及購物中心、住宅、寫字樓、酒店、會展中心，以及旅遊相關地產開發；銀行業務則參股菲律賓最大的銀行BDO Unibank, Inc.，以及菲律賓第四大本土私人銀行China Banking Corporation。

更多信息，可訪問公司官網：www.sminvestments.com

