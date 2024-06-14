SNEC 2024 | 仕淨光能攜N型TOPCon全系列先進產品震撼亮相

引爆全場

仕淨光能高效N型電池片國內首秀

仕淨光能本次展示的六款旗艦產品包括183.75-16BB、183.75-10BB、182.2-16BB、191.6-16BB、210R-16BB、210*210-18BB，電池轉換效率均≥26.5%。作為N型電池創新者，仕淨光能引進全球最先進自動化生產設備，由資深電池研發專家帶隊，擁有國際領先的研發實驗室，致力於打造規模化、數字化、智能化為一體的高效研發製造基地，產品指標全球領先。仕淨光能N型高效電池片具備雙面率>80%、光致衰減為「0」、優越的抗PID性能、功率溫度系數低至-0.30%/K、封損更低等優勢，更適合高效組件。其中，183.75mm電池片作為微矩形片，能夠使組件功率更高，有效降低BOS成本，為下游客戶帶來更高發電量與投資收益。

此外，仕淨光能本次還展出了母公司仕淨科技的環保設備解決方案。作為光伏設備龍頭，仕淨科技成立於2005年，深耕光伏行業近20年，擁有超140項專利，積累了深厚的光伏裝備製造技術與資源優勢。以環境治理為重點，仕淨科技在光伏行業廢氣處理領域的市場佔有率超過75%，被公認為新能源行業環保設備的龍頭企業。開展首日吸引了眾多國內外客戶駐足詢問。

質量為王

產品可靠性全方位認證啟動

仕淨光能始終堅持開拓創新，圍繞客戶價值，持續提供高效、可靠、專業的N型TOPCon電池產品。6月14日，仕淨光能與國際獨立第三方檢測、檢驗和認證機構德國萊茵TÜV集團（簡稱「TÜV萊茵」）正式達成戰略合作，雙方將就產品認證、產品檢測與研發開啟一系列合作。同一時間，仕淨光能旗下N型TOPCon電池片產品憑借優異的產品品質和性能，成功通過了TÜV萊茵的嚴格測試，獲得認證證書。TÜV萊茵針基於嚴格技術規範標準對仕淨光能的N型TOPCon電池片進行了LID、LeTID、SR、TC（溫度系數）等多項測試認證。

聚焦技術研發

入列N型時代量產技術第一陣營

仕淨光能選用當前全球最主流的TOPCon技術路線，作為首批一次性設計配備增強型激光工藝的企業，產品效率持續提升；在設備選型上，仕淨光能堅持優選蘇州邁為、捷佳偉創等全球領先的設備製造商，牢牢把控產品生產質量；在設備佈局上，電池片量產車間選用先進的一體化兼容性佈局，為規模化交付提供堅實保障。

未來，仕淨光能還將持續提高N型TOPCon電池效率，同時在BC、HJT、鈣鈦礦堆疊電池等領域開展電池技術的深入研發，進一步提升仕淨的產品競爭力。

安徽仕淨光能科技有限公司（簡稱仕淨光能），是蘇州仕淨科技有限公司（仕淨科技，股票代碼301030）的全資子公司，是一家涵蓋研發、生產、銷售、服務的光伏一體化領先企業。作為N型電池創新者，仕淨新能源板塊擁有安徽寧國和四川資陽兩大產業基地，共規劃40GW電池片和40GW硅片。預計到2024年底，仕淨光能N型TOPCon高效電池產能預計將達20GW。目前，仕淨光能高效N型TOPCon電池片已實現量產，這也為仕淨光能N型電池片主材料持續供應以及N型電池片無憂交付打下堅實基礎。

未來，仕淨光能將持續創新，發揮行業領先的技術、質量、品牌優勢，圍繞客戶價值，提升綜合競爭力，打造光伏垂直一體化產業鏈，助力推動全球綠色低碳轉型發展。

SOURCE Shijing Solar