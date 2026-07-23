商米SoftPOS硬件平台全面升級，攜手全球支付伙伴拓展智能終端支付場景

新加坡2026年7月23日 /美通社/ -- 商米SoftPOS平台全面更新，持續將安全非接觸支付能力融入智能商業終端，並與全球支付生態伙伴合作，推動該方案在更多線下商業場景中落地。

隨著非接觸支付方式在全球范圍內持續普及，商戶對於更靈活的收銀設備需求不斷增長。SoftPOS 技術的發展也使支付能力能夠集成在更多的商業終端上，為不同經營場景提供新的支付部署方式。

基於多年智能商業終端的經驗，商米將 SoftPOS 能力融入智能終端生態，為支付服務商和商戶提供更加靈活的設備選擇。

此次升級中，商米重點展示了 CPad 與台式收銀終端結合的應用方案。該方案將台式設備的大屏交互和業務處理能力，與 CPad 獨立、安全的支付能力相結合。商戶可通過台式設備完成點單、訂單管理等經營操作，並通過 CPad 完成非接觸式支付，實現業務操作與支付流程的協同。

圍繞 SoftPOS 硬件平台，商米持續完善終端適配、安全支付、設備管理及全球部署能力，並與支付運營商及技術伙伴共同推進方案落地。目前，商米已與 Soft Space、viva.com、Softpay、OPP、Rubean 等支付伙伴開展合作，探索 SoftPOS 在零售、餐飲等商業場景中的應用。

通過支付生態伙伴與商米智能終端生態的結合，商戶能夠更加便捷地部署符合安全要求的非接觸支付方案。從固定收銀到移動經營，SoftPOS 正幫助更多商業終端具備靈活的支付能力。

過去十年，商米持續建設全球智能商業終端生態。從傳統 POS 到智能 POS，再到具備 SoftPOS 能力的新一代商業設備，商米不斷擴展終端在實體商業場景中的應用范圍。

SOURCE SUNMI Technology