五款產品斬獲 2026 紅點設計獎！商米科技以人本內核領跑全球商用工業設計

新加坡2026年5月8日 /美通社/ -- 近日，2026 年德國紅點設計獎獲獎名單正式揭曉，商米科技旗下CPad 商用平板、CPad PAY 金融平板、FLEX 3 商用交互屏、 V3 智能 POS 機、L3 工業級 PDA五大產品悉數獲獎，一舉包攬多項紅點設計大獎，充分印證了商米在產品美學、實用體驗與場景化創新上的硬實力，也讓品牌根植於心的人文設計、綠色可持續發展與商用生態思考，在國際舞台上大放異彩。

作為全球工業設計「奧斯卡」，紅點設計獎以嚴苛評審著稱，圍繞美學創意、人體工學、場景適配、可持續性等維度綜合甄選。本次商米獲獎產品覆蓋工業手持、外賣收銀、模塊化交互、輕量化收銀全商用賽道，完整展現了品牌從真實場景痛點出發，融合工業可靠性、用戶體驗與長期價值的底層設計邏輯。

錨定人本需求，全場景設計賦能真實商用作業

本次獲獎的全系列產品，始終貫穿商米「從用戶的使用需求出發，堅持產品和環境長期和諧共存」的核心理念。商米設計從不把設計局限於外觀雕琢和功能堆疊，始終扎根行業一線商業場景，把使用者的操作習慣、身體感受、經營痛點作為設計原點，讓功能、結構、手感全部服務於高效商用。

CPad 系列 ：CPad商用平板摒棄消費平板粗放改造的行業老路，基於商用需求原生設計，支持一機多用，通過搭配不同模塊化配件靈活組合，適配各類商戶多元經營場景需求。CPad PAY 收銀平板一體化集成掃碼、金融支付、NFC 識讀全收銀功能，砍掉傳統收銀台冗余外接配件；機身結構優化握持穩定性與卡片操作體驗精簡繁雜設備、簡化線下門店作業流程，最大限度釋放門店空間。同時該系列搭載AI識讀能力與定制化拓展空間，真正實現開箱即用，兼顧商戶使用成本與長期業態拓展。

：CPad商用平板摒棄消費平板粗放改造的行業老路，基於商用需求原生設計，支持一機多用，通過搭配不同模塊化配件靈活組合，適配各類商戶多元經營場景需求。CPad PAY 收銀平板一體化集成掃碼、金融支付、NFC 識讀全收銀功能，砍掉傳統收銀台冗余外接配件；機身結構優化握持穩定性與卡片操作體驗精簡繁雜設備、簡化線下門店作業流程，最大限度釋放門店空間。同時該系列搭載AI識讀能力與定制化拓展空間，真正實現開箱即用，兼顧商戶使用成本與長期業態拓展。 FLEX 3 商用交互屏 ：以樂高式模塊化設計直擊商戶設備適配難、安裝繁瑣痛點，可自由組合個性化方案，適配多元安裝場景；極簡機身搭配隱藏接口、通用兼容結構與環保鋁合金機身，做到快速部署、長效復用。

：以樂高式模塊化設計直擊商戶設備適配難、安裝繁瑣痛點，可自由組合個性化方案，適配多元安裝場景；極簡機身搭配隱藏接口、通用兼容結構與環保鋁合金機身，做到快速部署、長效復用。 L3 工業級 PDA ：打破工業設備厚重刻板印象，融合消費級大屏舒適體驗與工業級抗跌落、防水防爆、長續航硬核屬性，科學的機身重心布局、雙側快捷按鍵與多元適配配件，大幅緩解高頻作業疲勞，實現穩定可靠與順手體驗的完美統一。

：打破工業設備厚重刻板印象，融合消費級大屏舒適體驗與工業級抗跌落、防水防爆、長續航硬核屬性，科學的機身重心布局、雙側快捷按鍵與多元適配配件，大幅緩解高頻作業疲勞，實現穩定可靠與順手體驗的完美統一。 V3 智能 POS 機：原生適配餐飲外賣高頻打單場景，升級大容紙卷減少換紙頻次，集成掃碼收銀、票據標簽雙打印、NFC 支付全鏈路能力；機身兼顧大屏視野與手持平衡感，優化握持舒適度，從單一收款設備升級為一站式外賣商業平台。

堅守設計初心，以 ESG 可持續與人文關懷深耕商用領域

接連斬獲國際頂級設計獎項，並非偶然高光，而是商米長期主義設計之路的必然成果。品牌能在工業設計領域穩步前行、屢獲殊榮，根源正是深植內核的遠見卓識、人文關懷，以及貫穿全鏈路的 ESG 可持續發展理念。

商米將核心理念貫穿產品研發全流程：扎根一線讀懂商戶與使用者的真實痛點，讓所有設計細節服務於絲滑操作和高效經營；把ESG 可持續發展融入產品設計源頭，模塊化復用結構延長設備生命周期，精簡耗材損耗、降低商戶長期使用成本，完美踐行「產品和環境長期和諧共存」的初心，實現設備、經營業態與自然環境的三方共生；堅守 「外觀即功能」的設計哲學，以原生商用設計、一體化集成創新，化解行業設備碎片化痛點，陪伴商業業態長效成長。

紅點榮譽是認可，更是全新起點。未來，商米科技將繼續堅守人本設計初心，以用戶需求為錨、以 ESG 可持續准則為翼，持續深耕商用工業設計邊界，用有溫度、有價值、綠色長效的產品，賦能全球商業經營。

SOURCE SUNMI Technology