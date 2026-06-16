Sony Music Solutions於6月15日將日本演員福士蒼汰的全球粉絲俱樂部「SoTime Fragment」服務拓展至韓國及台灣地區

東京2026年6月15日 /美通社/ -- Sony Music Solutions Inc.（總部：東京都港區；以下簡稱「SMS」）與KEN ON Inc.（總部：東京都港區）宣佈，自2026年6月15日（星期一）起將把福士蒼汰(Sota Fukushi)的全球粉絲俱樂部「SoTime Fragment」的服務範圍擴展至韓國及台灣地區，該粉絲俱樂部透過SMS提供的通訊應用「yodel」運營。

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福士蒼汰在Netflix原創韓劇《Can This Love Be Translated?》中擔任三位主角之一，不僅俘獲了韓國粉絲的心，也贏得了全球觀眾的喜愛。由他參演的日韓合拍電影《TOKYO BURST》正在院線熱映。此外，他作為雙主演之一首次出演台灣地區電影《花臉貓：修羅道》(The Scar-faced Cat: Way of Asura)，該片計劃於今年冬季上映。這些作品讓福士蒼汰成為當下備受國際矚目的演員之一。

5月30日（星期六），福士蒼汰時隔約兩年首次在日本舉辦了2026年粉絲見面會「FRAGMENTS」，活動門票同步面向海外粉絲發售。本次活動迎來了來自日本及世界各地的粉絲，上下兩場演出門票均全數售罄，活動圓滿落幕。

今年2月，全球粉絲俱樂部「SoTime Fragment」正式上線，福士蒼汰也一直透過該平臺積極分享日常動態。為讓韓國與台灣地區的粉絲，也能和日本粉絲同步接收他的分享內容，平臺此番正式拓展服務範圍至上述地區。

「SoTime Fragment」旨在透過福士蒼汰本人直接發送的資訊，營造更親密、更具個人化的溝通空間。用戶可使用翻譯功能，以自己偏好的語言閱讀資訊。該服務可透過下載SMS提供的「yodel」應用來使用。

為慶祝粉絲俱樂部服務版圖拓展，平臺同步推出限時活動。活動期間新加入的用戶，可免費接收資訊兩周。免費體驗結束後繼續續費的會員，後續還將收到附有全新實拍照片的手寫信，以及限量版簽名壁紙。活動詳情請查看應用內資訊板塊。

福士蒼汰寄語：

我的粉絲俱樂部終於向韓國和台灣地區的粉絲開放了！

拍攝《Can This Love Be Translated?》期間，我曾多次在韓國長時間停留，也收穫了當地眾多粉絲的暖心支持。如今能透過粉絲俱樂部和大家加深聯結，我由衷感到欣喜。

我也有幸參演了台灣地區的一部電影，在當地度過了一段十分美好的時光。我衷心感謝大家一如既往的溫暖支持。

我希望在不久的將來，能在韓國和台灣地區舉辦粉絲活動。

感謝大家一直以來的支持。

服務概覽：

該粉絲俱樂部依託SMS推出的粉絲互動應用「yodel」，讓用戶可透過應用直接接收藝人發佈的資訊、照片與視頻。應用可免費下載，使用粉絲俱樂部服務需按月繳納會員費。「yodel」旨在促進全球粉絲互動，後續還將逐步增加支持的國家/地區和語言。

瞭解詳情及加入通道：https://intl.yodel-app.com/sota_fukushi/

- 全球粉絲俱樂部名稱：SoTime Fragment

- 會員費用

應用下載及使用：免費

聊天（應用內購買）：

韓國：6500韓元/月

台灣地區：140新台幣/月

- 支持的操作系統

（智能手機）iOS 14或更高版本，Android 7.0或更高版本

（電腦）Windows 11，macOS（最新版本）

- 支持的語言

日語、英語、韓語、中文（繁體）

*其他語言將逐步添加

- 福士蒼汰個人簡介（PDF鏈接）

https://kyodonewsprwire.jp/attach/202606080522-O1-JPlLZyUD.pdf

- 官方網站

福士蒼汰：https://www.ken-on.co.jp/fukushi/

KEN ON Inc.：https://www.ken-on.co.jp/

Sony Music Solutions Inc.：https://www.sonymusicsolutions.co.jp/

SOURCE Sony Music Solutions Inc.