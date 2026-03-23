SORTIE Agency 憑《俠醫》內容創新策略 榮獲香港廣告商會金帆廣告大獎銅獎

金帆廣告大獎由香港廣告商會自1984年起主辦，以其嚴謹的評審標準見稱，被公認為亞太區內最具影響力的創意獎項之一。SORTIE Agency 是次獲獎，彰顯其內容營銷策略在創意與成效上均達到業界頂尖水平。

SORTIE Agency 的策略在於「非侵入式」的內容整合，將產品使用動機交由劇情驅動，並於每集結尾由黃天賜教授親身講解中醫知識，將硬性推銷轉化為具公信力的健康教育。此舉不僅強化了健絡通「疼痛管理專家」的專業定位，更成功將品牌從傳統藥油形象提升為具系統的知識提供者。

1180萬觀眾見證市場奇蹟 健絡通銷量爆炸性增長

項目的市場成效獲得評審高度青睞。《俠醫》最高收視達到 24.2 點，總接觸超過 1,180 萬觀眾；項目推出首星期，健絡通產品銷售額更錄得1,500%的爆炸性增長。SORTIE Agency 透過是次示範了如何重新定義品牌傳播，將娛樂內容與商業目標無縫融合，在創造即時商業回報的同時，為品牌建立長遠價值。

《俠醫》能夠成為市場奇蹟，SORTIE Agency 衷心感謝 TVB 團隊的支持與信任，願意攜手突破傳統框架，將品牌內容自然地融入黃金時段劇集；更要感謝品牌客戶健絡通的勇氣與託付，讓團隊有機會將創辦人的真實故事轉化為打動人心的內容。這個獎項印證了，當品牌、創意夥伴與傳播平台三方攜手創新，定能為觀眾帶來更具市場價值的觀賞及宣傳體驗。

關於 SORTIE Agency

SORTIE Agency 是一間以策略為主導的整合營銷機構，專注於將品牌目標與文化敘事深度結合，為品牌打造具備文化影響力及可衡量市場成果的推廣，提供一站式高端整合行銷服務，涵蓋：策略品牌打造、創新行銷企劃、數位轉型方案、活動策劃與製作、影像創意製作、KOL 影響力行銷，以及公關與媒體關係管理。無論是本地市場還是國際舞台，我們皆以國際級標準為品牌開拓視野，放大影響力。

我們深信卓越品牌不應被地域所限。憑藉深厚的國際行銷經驗，SORTIE Agency 靈活穿梭於多元市場與文化之間，協助品牌跨越語言與地域界限，拓展全球影響力。團隊成員擁有豐富的跨文化溝通經驗與市場洞察力，深入理解各地消費者的行為與心理，為品牌量身打造能觸動人心的策略方案。

SORTIE Agency 以挑戰為動力，以成果為承諾。每一個項目都傾注無限熱情與對完美的堅持，讓品牌的聲音不僅被聽見，更被感受。

傳媒查詢：

SORTIE Agency Limited

電話：(852) 2855 6896

電郵：[email protected]

SOURCE SORTIE Agency