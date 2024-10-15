富國島SOUL精品飯店：專為年輕世代與文青旅人打造的創意旅宿

新聞提供者Soul Boutique Hotel Phu Quoc
15 10月, 2024, 14:46 CST
越南富國2024年10月15日 /美通社/ -- 富國島Soul精品飯店即將隆重開幕，此飯店坐擁風景如畫的富國島海岸，並融合極簡風與生動活潑的文化演繹，展露出獨一無二的風格，是專為年輕世代與講究審美之旅行者而打造的理想度假休憩居所。
Soul 精品飯店是一座富國島 Marina Complex 複合式建築，距離富國島國際機場僅 15 分鐘車程。整體設計以時下盛行的文青風為靈感，呈現出別具匠心的巧思。飯店內設有 58 間風格前衛及舒適宜人的海景房，每一處空間均經過精心設計，不僅可以激發出天馬行空的創意，也可以確保賓客在寧靜的環境下享受難忘的假期。
「Soul 精品飯店不僅是一處住宿設施，更為希望能在飯店中盡情發掘靈感的賓客，提供了完整的沉浸式體驗。」總經理 Michiel Lugt 表示：「賓客將會發現無論走到何處，都能感受到富國島特有的創意，享受現代化設施帶來的舒適感，同時欣賞無與倫比的宜人風光。」
除迷人的周遭環境外，入住賓客還可以從 Soul 精品飯店前往 Sailing Club Phu Quoc，使用世界級的設施。賓客可以在此盡情享受各式各樣的活動，或靜靜欣賞眼前一望無際的原始沙灘，放鬆身心。
Soul 精品飯店預計於今年第四季盛大開幕。我們誠摯邀請您前來 Soul 精品飯店，展開一場精神的感官饗宴，透過匠心獨運的藝術品味與舒適愜意的氛圍，充分療癒身心。
若需要更多資訊或預約訂房：
聯絡專線：+84 (0) 2973 559 888
官方網站：soulphuquoc.com
SOURCE Soul Boutique Hotel Phu Quoc
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