富國島SOUL精品飯店：專為年輕世代與文青旅人打造的創意旅宿

越南富國2024年10月15日 /美通社/ -- 富國島Soul精品飯店即將隆重開幕，此飯店坐擁風景如畫的富國島海岸，並融合極簡風與生動活潑的文化演繹，展露出獨一無二的風格，是專為年輕世代與講究審美之旅行者而打造的理想度假休憩居所。

Soul 精品飯店是一座富國島 Marina Complex 複合式建築，距離富國島國際機場僅 15 分鐘車程。整體設計以時下盛行的文青風為靈感，呈現出別具匠心的巧思。飯店內設有 58 間風格前衛及舒適宜人的海景房，每一處空間均經過精心設計，不僅可以激發出天馬行空的創意，也可以確保賓客在寧靜的環境下享受難忘的假期。