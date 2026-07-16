Spacebox包攬三項行業大獎 穩固亞洲上門儲存服務龍頭地位

年度最佳上門迷你倉（亞洲） —— 二度獲獎項

二度獲獎項 年度最佳上門迷你倉（香港） —— 二度獲獎項

二度獲獎項 客戶體驗滿意度獎（香港）—— 首次獲獎

樹立上門儲存行業標桿

連續摘下亞洲年度「最佳上門迷你倉」獎項，印證了Spacebox完善的物流配送網絡與市場領先地位；而首次斬獲「客戶體驗滿意度獎」，則凸顯了其以客為本的核心競爭優勢。

傳統迷你自助倉服務需要客戶自行預約貨車、親自前往偏遠倉儲點。而Spacebox徹底改變了儲存體驗，輕鬆幫用戶即刻釋放居家空間。平台提供操作簡易的手機應用程式，用戶只需輕點幾下屏幕，就能輕鬆登記寄存物品、線上管理虛擬庫存，還可預約上門取件與送件服務。

源於真實用戶的信賴

品牌始終致力於打造高品質、無縫的儲存服務，這份堅持也收穫了用戶的由衷好評。目前Spacebox在Google平台擁有超600條來自真實活躍用戶的五星評價，這成就足以證明，創新技術搭配無可挑剔的落地服務，能夠大幅提升客戶滿意度。

Spacebox創始人兼首席執行官Lewis Cerne表示：「一舉拿下三項重磅大獎，對整個團隊而言是極具份量的里程碑，但用戶日復一日給予我們的信賴，才是對我們最大的嘉許。我們不只儲存物品，而是承諾客戶可以省時省力地增加生活空間，讓大家重新享受自己的家。儲物本不該是費力麻煩的事，它理應便捷、即時。通過操作簡便的手機應用，再加上貼心周到的人工客服團隊，我們讓釋放居家空間這件事變得易如反掌。我認為真正的奇妙之處，就是把繁雜的流程變得無比簡單。」

關於 Spacebox

Spacebox（隨存屋）創立於2014年，是香港領先的上門儲存服務商。品牌秉持為個人與企業釋放空間的核心使命，徹底免去客戶搬運重物的麻煩，打造「空間魔法」服務：儲物箱上門收納，需要時即刻送回，全程如同魔術般快捷流暢。點擊這裡，即時體驗這份空間魔法。

SOURCE Spacebox