Spiber發起的生物循環材料聯盟迎來Stella McCartney等新合作伙伴，並發布首份《進展報告》

Spiber Inc.可持續發展執行副總裁兼聯盟管理團隊總監Kenji Higashi表示:「看到如此多元化的組織能夠圍繞共同目標進行協調與合作,實在令人鼓舞。最初的願景如今已發展成為一項充滿活力的合作努力,並為實現真正的社會層面變革,創造循環未來提供了強大動力。」

Stella McCartney品牌代表稱:「Stella McCartney非常榮幸能與生物循環材料聯盟合作,共同推動行業邁向循環未來。該聯盟在首份《進展報告》中強調的成就,展示了在構建再生生物經濟方面的重大進展,彰顯了合作與創新在實現社會層面變革中的力量。我們期待與這一開創性的倡議攜手合作。」

聯盟自豪地宣布發布首份《進展報告》,著重介紹了在2024年取得的重要裡程碑。這些成就包括合作制定行動計劃,通過共享知識、可操作的數據和全行業的緊密合作,為推動行業實現循環生物經濟奠定基礎。在這種經濟模式中,生物基廢棄物將被轉化為新的再生材料。

該《進展報告》還重點介紹了首版《材料生物循環數據庫》的創建情況,以及聯盟在制定《產品設計指南》方面所取得的進展。這些工具將作為綜合資源,解釋材料和化學處理方法的不同組合,如何影響最終產品與生物循環回收系統的兼容性。

《材料生物循環數據庫》是一個新興工具,旨在幫助行業參與者在選擇產品所用的纖維、染料和化學品時做出明智決策,以優化產品的生物循環性。盡管該數據庫目前仍處於早期階段,但已匯總了初步數據集,未來將發展為指導更具可持續性產品設計的重要資源。《產品設計指南》將協助業內人士理解材料和化學組合如何影響與生物循環回收系統的兼容性。不斷擴展的數據庫所提供的見解將為這些指南提供信息,聯盟計劃在2026年完成該指南的初稿。

Fashion for Good創新經理Maria Arroyo I Bacete說:「Fashion for Good非常高興能與Spiber及其他生物循環材料聯盟成員合作,包括聯盟創始成員、Fashion for Good的合作伙伴—開雲集團。為目前沒有回收途徑的不同廢棄物原料找到解決方案,對於解決紡織品廢料危機至關重要。我們期待在材料循環數據庫等主題上貢獻我們的專業知識,幫助引導行業做出更好的設計選擇,以實現生物循環。」

該聯盟在發布《進展報告》的同時還推出了其官方網站 https://biocircularmaterials.org 。該網站將作為聯盟最新活動的中心樞紐,提供《進展報告》、《材料生物循環數據庫》和《產品設計指南》等資源,並提供有關會員機會的信息。

生物循環材料聯盟將繼續支持創新、促進合作,並為紡織品的再生未來鋪平道路。我們呼吁品牌商、制造商、行業組織和政策制定者加入我們的行列,共同打造生物循環的未來。

*代謝物回收

代謝物回收是一種將生物基廢棄物轉化為營養物質(如糖類和氨基酸)的工藝,這些營養物質隨後用於微生物發酵,以創造新材料。該過程釋放了生物基廢料的潛力,為循環生物經濟提供了一種可擴展且實用的解決方案。通過在多輪回收利用中使用低質量的廢料,而不降低所得材料的性能,它為纖維到纖維的回收利用提供了一種突破性的方法。

生物循環材料聯盟

生物循環材料聯盟(以下簡稱「聯盟」)於2024年正式成立,旨在利用生物的力量推動社會邁向更加循環的未來。聯盟的願景是:未來將紡織、農業和林業等行業的廢棄物中的生物基成分轉化為生物營養物質,並通過微生物發酵再生為新的化學品和材料。

欲了解更多信息,請訪問:https://biocircularmaterials.org

Spiber Inc.

Spiber Inc.成立於2007年,是一家位於日本山形縣的生物科技初創公司,致力於創造有助於實現可持續發展的創新解決方案。受大自然多樣性和循環性的啟發,Spiber 開發了一種全新的材料解決方案:「Brewed Protein™」材料平台。通過利用精密發酵技術,Spiber在分子層面上設計蛋白質,從而生產出能夠滿足特定需求的多功能材料。這一創新解決方案為服裝、食品、汽車等各行業提供了可持續、高性能材料的新可能性。Spiber與合作伙伴攜手合作,不斷探索Brewed Protein™材料的多樣化應用,助力實現更加光明的未來。我們的使命是推動循環經濟,最大限度地減少對環境的影響,共同建設一個包容、公平、可再生的世界。

欲了解更多信息,請訪問:https://spiber.inc/en/

附錄:聯盟成員

截至2025年1月21日,共有22家聯盟成員。

此名單不包括為聯盟默默做出貢獻的匿名公司。

1. Albini Group

2. 昂高(Archroma)

3. Armedangels

4. 德司達(DyStar)

5. EILEEN FISHER

6. Fashion for Good

7. Goldwin Inc.

8. Gruppo Florence

9. 開雲集團

10. Marzotto Wool Manufacturing Srl

11. 瑪莉美歌(Marimekko)

12. Pangaia

13. RDD Textiles

14. Stella McCartney

15. Spiber Inc.

16. 聯合艾諾(UNITED ARROWS LTD.)

17. Vollebak

