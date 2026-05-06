煥新數智動脈：華為SPN助力雲南電網構建新一代高速承載網

雲南電網攜手華為，引入SPN（Slicing Packet Network，切片分組網）技術，助力構建新一代電力通信承載網。這一合作不僅破解了老舊網絡的瓶頸，還為「源網荷儲」互動和柔性調控注入強勁動力，點亮了電力數智化轉型的「燈塔」。

電力數智化轉型下的網絡承載「大考」

雲南電網現有的通信網絡底座大多奠定於2006年前後，以傳統的SDH（同步數字體系）為主。經過近20年運行，這些設備已步入老化期：不僅硬件故障率居高不下、備件面臨斷供風險，更突出的是，其底層架構已難以支撐電力業務的數智化質變。

傳統低速、窄帶業務，正全面讓位於大流量、大帶寬的智能應用：

變電站巡檢機器人、高清視頻觀測普及，以及未來輸電線路無人區監測需求的爆發，讓原有窄帶網絡在承載這些業務時頻頻出現卡頓，已成為制約生產效率的瓶頸。





新型配電系統要求「源網荷儲」實現高頻互動，電網調度模式正向柔性調控轉變。這不僅要求通信管道大幅拓寬，更要求網絡具備超低時延、絕對可靠以及業務間的「剛性隔離」。

面對這一挑戰，雲南電網明確將SPN技術作為新一代承載網的演進路線，並將其納入「十四五」及「十五五」規劃，逐步在16個地市規模化部署，打造面向未來20年的通信底座。在此過程中，華為成為這一戰略升級的重要合作伙伴。

SPN構建電力新一代承載網「硬核管道」

2022年，曲靖供電局攜手華為率先試點SPN，替換老舊A網，承載視頻觀測與輸電線路監測業務，完成全國首次切片分組網絡設備恆定比特率功能商用測試。

結果表明，SPN設備具備良好的網絡切片隔離能力和高精度的CBR承載能力，能夠在大帶寬平台上實現小帶寬業務的端到端時隙隔離，有效滿足電網對實時控制類業務的高可靠性、低時延需求。這一試點標志著SPN在電力場景下的成熟驗證。

SPN並非簡單的帶寬升級，它結合了SDH的可靠性與MPLS-TP的彈性，同時實現了更低的時延與更精細的服務質量保證。其關鍵技術包括：

同步分組交換（SPS）：提供亞毫秒級、甚至納秒級的高精度時間同步，滿足電力自動化對高精度時序的嚴苛要求，確保數據采集和指令執行的准確性。





靈活網絡切片：依托FlexE硬切片與軟切片技術，將一張物理網絡劃分出多個邏輯專網。既能實現關鍵生產業務的物理隔離，又能通過動態調配避免資源浪費，大幅提升帶寬復用率。





智能OAM運維：內置操作、管理和維護機制，支持對時延、丟包率等業務SLA指標進行實時觀測，分鍾級故障定位和自愈能力，顯著降低運維複雜度。

從極致體驗到長期價值的雙重紅利

2022年試點以來，SPN逐步從技術嘗試走向全省標准架構。隨著SPN在昭通、普洱等地的陸續交付上線，新一代承載網的價值正在全面釋放：

首先，帶寬瓶頸得以解決。SPN新一代承載網絡打破了原有155M~10G的容量天花板，利用SPN設備，將變電站、供電所、營業廳等末梢站點綜合數據網接入站點帶寬按南網要求提升至1GB。匯聚、核心層根據站點及業務規模，采用50G或100G。支持10M小顆粒硬管道，實現電力專線端到端獨享隔離，適配輸電視頻觀測等大帶寬業務需求，解決帶寬瓶頸與平滑演進。

其次，帶寬提升帶來巡維效率大幅度提升。華為SPN方案支持實時觀測業務SLA（時延、丟包率等），分鍾級故障定位定界，降低傳統SDH高故障率的維護成本。以曲靖局為例，實現單次線上巡維時間從30分鍾減少至3分鍾，全量巡維時間由7小時+減少至21分鍾；運維中心通過預置點位實時觀測，發現重大缺陷，缺陷發現時間提前15天；半年時間內，下站巡維次數由112次減少至61次，降低45.54%。

再者，業務承載智能化水平躍升。電力業務種類繁多，既有對時延極其敏感的繼電保護、調度指令，又有大流量的視頻數據。華為SPN通過FlexE（硬切片）+軟切片技術，保障各類業務剛性隔離，同時提升帶寬復用效率；支持IPv4/IPv6雙棧，實現業務靈活就近轉發，支撐海量物聯（如輸電線路監測、源網荷儲互動）接入。

最後，SPN提供長期投資保護。低成本升級即可支持25G~400G速率演進，避免重復建設。

點亮「燈塔」，共繪數智能源新圖景

總體而言，SPN承載網的全面上線，破解了雲南電力傳統通信系統容量受限、演進困難及故障率高等長期痛點，為大流量、高並發的數智化業務鋪設了堅實的跑道。

放眼未來，雲南電網深化SPN技術應用的步伐正在加速。目前，文山、紅河、德宏等多地的SPN建設正如火如荼地展開。作為這場數智化變革的深度參與者，華為正與雲南電網並肩作戰，將一張張老舊的通信網，編織成智能、超寬的新一代電力傳輸承載網，為全國新型電力系統建設點亮示范「燈塔」。

SOURCE Huawei