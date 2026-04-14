《450MHz電力無線通信專網技術白皮書》：電力無線專網--電力行業關鍵通信的未來

電力通信網絡相關的挑戰，主要集中在配電網的「最後一公里」。作為電網連接終端用戶的最終環節，配電網節點分布廣、運維條件差，需要支撐大量物聯網設備和自動化系統的接入，對可靠通信的需求最為迫切。傳統技術已經很難滿足當前對低延遲、高安全和可擴展性的要求。

突破這一歷史性瓶頸的關鍵在於無線專網（如LTE和5G專網）。無線專網保證關鍵業務的安全性、運營可靠性、部署靈活性和成本優勢，能夠有效滿足配電網的通信需求，支撐遠程保護、智能抄表、現場控制和預測監測等應用場景。

為深入探討這一議題，並呈現這場「靜默革命」的技術與監管路線圖，華為與450MHz聯盟於2026年3月17日在巴西裡約熱內盧舉行的UTCAL峰會上聯合發布了《450MHz電力無線通信專網技術白皮書》。這份專題報告詳細闡述了無線專網如何突破傳統技術的局限，為巴西未來的能源發展提供所需的韌性與智能化能力。

白皮書下載地址：

https://www-file.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/43b7da69b5ef4de7883f841e0f3bb8b2.pdf

更多信息，請訪問：

https://e.huawei.com/cn/solutions/enterprise-wireless/industry-wireless/power-wireless-lte-g

SOURCE Huawei