SquaredFinancial將美國總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭的迷因幣加入其加密貨幣產品中

塞舌爾維多利亞2025年1月24日 /美通社/ -- 業界領先的金融科技公司SquaredFinancial自豪地宣佈，已將新推出的美國總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭迷因幣加入其加密貨幣產品中，讓投資者能夠更廣泛地進入最受歡迎的市場，並多元化其交易選擇。

這一新增項目符合公司致力於滿足來自不同背景的投資者不斷變化需求的承諾，並為他們提供高品質和創新服務。客戶和潛在客戶現在可以在SquaredFinancial的MetaTrader 5（簡稱「MT5」）平台上以具競爭力的條件和槓桿交易流行的美國總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭迷因加密貨幣。