SquaredFinancial將美國總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭的迷因幣加入其加密貨幣產品中
新聞提供者SquaredFinancial
24 1月, 2025, 20:51 CST
塞舌爾維多利亞2025年1月24日 /美通社/ -- 業界領先的金融科技公司SquaredFinancial自豪地宣佈，已將新推出的美國總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭迷因幣加入其加密貨幣產品中，讓投資者能夠更廣泛地進入最受歡迎的市場，並多元化其交易選擇。
這一新增項目符合公司致力於滿足來自不同背景的投資者不斷變化需求的承諾，並為他們提供高品質和創新服務。客戶和潛在客戶現在可以在SquaredFinancial的MetaTrader 5（簡稱「MT5」）平台上以具競爭力的條件和槓桿交易流行的美國總統特朗普及第一夫人梅拉尼婭迷因加密貨幣。
SquaredFinancial不斷推出新產品，以提升現有客戶的交易體驗並吸引尋求可信賴和可靠金融夥伴的潛在交易者。SquaredFinancial堅持將創新融入業務的核心。憑藉多年來不斷發展的技術、極具競爭力的產品、豐富的專業知識和教育資源，SquaredFinancial獲得了眾多知名機構的認可。
歡迎各位加密貨幣愛好者瀏覽SquaredFinancial網站以了解詳情。
SquaredFinancial簡介
SquaredFinancial是一家成立於2005年的金融科技公司，擁有雄厚的資本。公司致力於成為滿足投資者財務需求的一站式服務平台。憑藉近二十年累積的金融科技和交易經驗，為不同世代和背景的交易者提供全球化的解決方案，協助他們尋找直觀便捷的投資途徑。SquaredFinancial的領導團隊由市場專家和經驗豐富的業界領袖組成，他們對交易充滿熱情，並懷抱重塑行業格局的願景。作為一家受監管的公司，SquaredFinancial為投資者提供以尖端科技打造的在線平台，讓他們可以交易來自不同資產類別的各種金融工具。SquaredFinancial近期推出了其自家研發的流動交易應用程式，以及嶄新的定期存款戶口。
SOURCE SquaredFinancial
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