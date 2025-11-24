STAGWELL (STGW) 宣佈在新加坡設立新中心，推動亞太地區 AI 驅動成長與創新

新中心位於 One North Solaris，匯聚 Stagwell 旗下多個創意、傳媒和先進 AI 解決方案代理商，務求加速客戶達到成功

新加坡2025年11月24日 /美通社/ -- Stagwell（NASDAQ：STGW) 是改變市場營銷的挑戰者網絡，今天宣布將於新加坡 Solaris 設位新亞太總部。新加坡 Solaris 位於新加坡的緯壹科技城創新區，已獲「綠色建築標誌白金級」認證的園區。

此新中心將於 2026 年第一季開幕，將提供一個現代兼可持續發展的環境。這突顯 Stagwell 對負責任成長的願景，以及該公司於新加坡創新經濟中的抱負。該園區將特設靈活安排兼實現科技的合作區，以及專為促進創意與混合辦公模式的社區空間。該中心將聯合 Stagwell 的新加坡代理商（包括 ADK、Allison、Assembly、Forsman & Bodenfors、HarrisX、Ink Global 和 Locaria）與該網絡中的其他領先品牌，從而創造促進合作、發展與 AI 驅動創新的單一空間。

Stagwell 將透過整合創意、傳訊、數碼轉型、品牌體驗、傳媒與先進 AI 能力至同一屋簷下，從而：

利用已整合兼並肩工作的團隊，加速建立解決方案。

實現即時跨專業合作，加速決定速度。

提升營運靈活度，而為不斷變化的客戶需求，帶來更迅速、更智能兼更高瞻遠矚的市場營銷策略。

Stagwell 亞太區董事總經理 Randy Duax 表示：「新加坡是我們的亞洲成長引擎。這新 Stagwell 新加坡園區結合創意、傳媒、傳播、數據和 AI，因此我們可更迅速地為客戶提供服務。這是新的模型。更連結、更富有創造力，並為本地市場發展動力而建造。亞洲是本業界未來發展的中心，而 Stagwell 正在參與此建設。」

Stagwell 亞太區成長總監 Connie Chan 補充：「我們在 Solaris @ one north 的新中心，體現 Stagwell 致力迎接未來的承諾。這是專為合作、創意與可持續發展而設計的空間。因此，我們可為新加坡和整個亞太地區的客戶，提升服務。」

Vita Partners 行政總裁、Solaris @ one north 擁有者兼經理 Bart Price 表示：「我們很高興地歡迎 Stagwell 進駐 Solaris @ one north，並於我們的大樓內設立他們的亞太區總部。Stagwell 進駐本大樓，進一步鞏固我們的願景。我們的願景是為了亞太地區內具創新兼高瞻遠矚思維的企業，創造充滿活力的生態系統。」

Stagwell 在亞太地區經歷令人興奮的一年發展動力，包括今年較早前收購 ADK GLOBAL，10 月中擴展 Future of News 計劃至新加坡，以及推出 Stagwell Media Platform（由全球傳媒、科技和數據投資專家組成的集中處理團隊），而發表此公佈。

最近，Stagwell Media Platform 公佈與 Palantir 建立新合作夥伴關係，務求建立一個創新兼業界首創的 AI 和數據平台。該平台為客戶提供一條迅速進入市場營銷與廣告目標資料中央來源的途徑，從而為企業市場營銷人員解鎖新投資回報率。

關於 Stagwell

Stagwell 是一家致力於變革行銷方式和挑戰傳統的控股公司。我們結合文化驅動創意與尖端技術，協調市場營銷的藝術與科學，而為全球最雄心壯志的品牌，提供規模化的創意績效。在多位企業家的帶領下，我們團結遍佈超過 45 個國家/地區的專家，共同實現單一目標：提高效率和改善客戶業務成果。請透過 www.stagwellglobal.com，加入我們。

傳媒查詢：

Stagwell

[email protected]

SOURCE Stagwell Inc.