STAGWELL（STGW）、APAC全域でAI駆動の成長とイノベーションを加速させる新たなシンガポール拠点を開設

シンガポール, 2025年11月24日 /PRNewswire/ -- Stagwell（NASDAQ: STGW）は本日、マーケティング変革を目的に構築されたチャレンジャーネットワークとして、シンガポールのイノベーション拠点one northに位置し、Green Mark Platinum認証を取得したキャンパス「Solaris」内に新たなAPAC本部を開設したと発表しました。

2026年第1四半期に開設予定の新拠点は、持続可能性を重視した最新の環境を提供し、Stagwellの責任ある成長に対するビジョンと、シンガポールのイノベーション経済における同社の高い志を体現するものです。キャンパスには、柔軟なレイアウト、テクノロジーを活用したコラボレーションゾーン、そして創造性やハイブリッドワークを促進するために設計されたコミュニティスペースが設けられる予定です。また、ADK、Allison、Assembly、Forsman & Bodenfors、HarrisX、Ink Global、Locariaを含むStagwellのシンガポール拠点の各エージェンシーが集結し、ネットワーク内の他の主要ブランドとも並ぶことで、コラボレーション、成長、そしてAI主導のイノベーションを単一の空間で実現します。

クリエイティブ、コミュニケーション、デジタルトランスフォーメーション、ブランドエクスペリエンス、メディア、そして先進的なAI機能を1か所に集約することで、

Stagwellは統合チームが密接に連携しながらソリューション構築を加速させます。

分野横断のリアルタイムなコラボレーションを可能にし、意思決定の迅速化を図ります。

さらに、運用面でのアジリティを高め、進化し続けるクライアントニーズに対して、より迅速でスマートかつ予測的なマーケティング戦略を提供できる体制を強化します。

「シンガポールは、アジアにおける当社の成長エンジンです。新しいStagwellのシンガポールキャンパスは、クリエイティビティ、メディア、コミュニケーション、データ、そしてAIを結集し、クライアントに対してより迅速に対応できる体制を構築します」と、Stagwellのアジア太平洋地域担当マネージングディレクターであるRandy Duax氏は述べました。「これこそが新たなモデルです。より連携が深く、より革新的で、そして各地域市場の勢いに対応するために構築されたモデルです。アジアはこの業界の未来が形づくられている場所であり、Stagwellはまさにその未来を創り上げているのです。」

「Solaris @ one northにおける新拠点は、未来を見据えた取り組みを推進するというStagwellの揺るぎないコミットメントを体現しています」と、Stagwell APACの最高成長責任者であるConnie Chan氏は述べました。「ここは、コラボレーション、クリエイティビティ、そしてサステナビリティのために設計された空間であり、シンガポールおよびAPAC全域のクライアントに対して、より強い価値を提供できるようにするための拠点です。」

Vita PartnersのCEOであり、Solaris @ one northのオーナー兼マネージャーであるBart Price氏は、次のように述べました。「StagwellをSolaris @ one northに迎え、当ビルにアジア太平洋本部を構えることを大変嬉しく思います。Stagwellの入居は、アジア太平洋地域において、革新的かつ先進的な企業が集う活力あるエコシステムを創出するという当社のビジョンを一層強化するものです。」

今回の発表は、今年初めにADK GLOBALを買収し、10月には「ニュースの未来（Future of News）」イニシアチブをシンガポールに拡大、さらにグローバルメディア・テクノロジー・データ投資の専門家からなる集中管理チーム「Stagwell Media Platform,」を発足させるなど、アジア太平洋地域におけるStagwellの勢いが加速した刺激的な1年を経て行われたものです。

直近では、StagwellはPalantirとの新たなパートナーシップを発表し、業界初となる画期的なAIおよびデータプラットフォームの構築を中心に据えた取り組みを開始しました。このプラットフォームは、企業マーケターに対してマーケティングおよび広告ターゲティング情報を一元的に取得できる迅速な手段を提供し、新たなROI創出を可能にするものです。

Stagwellについて

Stagwellは、マーケティングの変革を使命とするチャレンジャー・ホールディングカンパニーです。同社は、世界で最も先進的なブランドに対してスケールのあるクリエイティブパフォーマンスを提供し、カルチャーを動かす創造性と最先端テクノロジーを結びつけることで、マーケティングにおけるアートとサイエンスの融合を実現しています。起業家精神に導かれた同社のスペシャリストたちは、45か国以上にわたって活動しており、クライアントの成果を高め、ビジネス成果を向上させるという共通の目的のもとに結束しています。www.stagwellglobal.com にアクセスしてご参加ください。

