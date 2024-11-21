Starlight Investments 斥資 5 億英鎊收購曼徹斯特和巴兆敦三個社區共 1,541 個新住宅單位，大幅增強自身英國 BTR 平台

曼徹斯特收購的首個房產是一棟 60 層樓兼內有 532 間套房的住宅大廈，目前正在 River Irwell 畔的 Castlefield 保育區內興建。該位置與多個交通樞紐僅幾步之遙，而可輕鬆前往交易廣場和 Spinningfields 的繁華商業、零售與娛樂區。該大廈竣工後，將會包括多個一房、兩房和三房單位。該地產項目還包括多個優質設施。當中包括室內游泳池、共享辦公區、健身室、居民休息室和室外露台。

第二個曼徹斯特房地產項目則是一棟 40 層樓兼內有 517 個單位的住宅大廈，而該大廈位於該市的 Greengate 社區。該位置距 Northern Quarter 和曼徹斯特中央商務區 (CBD) 僅幾步之遙。該物業將提供優質一房、兩房和三房單位。它透過天台平台、共享辦公區、健身室和居民休息室等康樂設施，將傲視同群。

在收購巴兆敦的第三個房地產項目，乃三楝擁有 492 間套房的住宅大廈。這座中層建築靠近火車總站，並屬於該市耗資 6 億英鎊的總體重建規劃的一部分。巴兆敦是個受歡迎的通勤城市，僅需 35 分鐘火車車程，便可到達倫敦市中心。該項目將提供一房或兩房單位，並提供多個設施，例如五個室外露台、健身室和共享辦公區。

全部已收購地產項目均設有眾多持續發展特色，包括高效能照明、太陽能板和電動車充電站。

Starlight 的歐洲住宅資產管理平台中，這些收購成為重要里程碑，加上先前宣佈的收購，將增加英國投資組合至 3,300 多個住宅單位。

Starlight Investments 創辦人兼行政總裁 Daniel Drimmer 表示：「我們很高興地宣佈我們大幅擴展英國投資組合，並對我們即將營運的地區，帶來正面影響力及願景。這些收購反映我們在英國不斷成長的市場中，創造充滿活力的社區和優質租住房屋的策略。我們的英國業務不斷增加和與受人尊敬兼知名地產商的關係，有助我們在英國不斷增長的 BTR 界中，實現我們的擴張策略。」

「我們很高興能與優質兼專業的全球合作夥伴，完成這兩項交易。一起擁有相同願景和價值觀，提供市場領先的『為租而建』社區。我們期待在未來，建立這種關係。」Renaker 創辦人兼董事長 Daren Whitaker 補充道。

關於 Starlight Investments

Starlight Investments 是領先全球房地產投資與資產管理公司，總部位於加拿大安大略省多倫多。我們擁有 71,000 多個住宅單位，以及超過 700 萬平方英尺商業物業空間。我們的資產管理規模為 300 億加元，提供一系列涵蓋各種房地產策略的投資工具。Starlight 的指導使命，除了平衡我們的資產與高瞻遠矚，並為投資者和社區創造正面影響。我們在 Starlight，進行具影響力的投資。

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SOURCE Starlight Investments