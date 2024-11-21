Starlight Investments 斥資 5 億英鎊收購曼徹斯特和巴兆敦三個社區共 1,541 個新住宅單位，大幅增強自身英國 BTR 平台

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Starlight 擴大英國投資組合至超過 3,300 個住宅，並於英國策略市場中增加頂級 BTR 開發項目
多倫多2024年11月22日 /美通社/ -- 全球領先房地產投資與資產管理公司 Starlight Investments（「Starlight」）已收購曼徹斯特和巴兆敦三個正在開發的「為租而建」（「BTR」）社區，超過 5 億英鎊。
在曼徹斯特，Starlight 將從 Renaker 收購兩座高樓大廈。Renaker是領先英國地產發展商，歷史悠久兼往績彪炳。在過去 10 年，曼徹斯特在英國全部主要城市中成為人口與經濟增長最迅速城市之一。預計在未來十年，這趨勢將持續。
曼徹斯特收購的首個房產是一棟 60 層樓兼內有 532 間套房的住宅大廈，目前正在 River Irwell 畔的 Castlefield 保育區內興建。該位置與多個交通樞紐僅幾步之遙，而可輕鬆前往交易廣場和 Spinningfields 的繁華商業、零售與娛樂區。該大廈竣工後，將會包括多個一房、兩房和三房單位。該地產項目還包括多個優質設施。當中包括室內游泳池、共享辦公區、健身室、居民休息室和室外露台。
第二個曼徹斯特房地產項目則是一棟 40 層樓兼內有 517 個單位的住宅大廈，而該大廈位於該市的 Greengate 社區。該位置距 Northern Quarter 和曼徹斯特中央商務區 (CBD) 僅幾步之遙。該物業將提供優質一房、兩房和三房單位。它透過天台平台、共享辦公區、健身室和居民休息室等康樂設施，將傲視同群。
在收購巴兆敦的第三個房地產項目，乃三楝擁有 492 間套房的住宅大廈。這座中層建築靠近火車總站，並屬於該市耗資 6 億英鎊的總體重建規劃的一部分。巴兆敦是個受歡迎的通勤城市，僅需 35 分鐘火車車程，便可到達倫敦市中心。該項目將提供一房或兩房單位，並提供多個設施，例如五個室外露台、健身室和共享辦公區。
全部已收購地產項目均設有眾多持續發展特色，包括高效能照明、太陽能板和電動車充電站。
Starlight 的歐洲住宅資產管理平台中，這些收購成為重要里程碑，加上先前宣佈的收購，將增加英國投資組合至 3,300 多個住宅單位。
Starlight Investments 創辦人兼行政總裁 Daniel Drimmer 表示：「我們很高興地宣佈我們大幅擴展英國投資組合，並對我們即將營運的地區，帶來正面影響力及願景。這些收購反映我們在英國不斷成長的市場中，創造充滿活力的社區和優質租住房屋的策略。我們的英國業務不斷增加和與受人尊敬兼知名地產商的關係，有助我們在英國不斷增長的 BTR 界中，實現我們的擴張策略。」
「我們很高興能與優質兼專業的全球合作夥伴，完成這兩項交易。一起擁有相同願景和價值觀，提供市場領先的『為租而建』社區。我們期待在未來，建立這種關係。」Renaker 創辦人兼董事長 Daren Whitaker 補充道。
關於 Starlight Investments
Starlight Investments 是領先全球房地產投資與資產管理公司，總部位於加拿大安大略省多倫多。我們擁有 71,000 多個住宅單位，以及超過 700 萬平方英尺商業物業空間。我們的資產管理規模為 300 億加元，提供一系列涵蓋各種房地產策略的投資工具。Starlight 的指導使命，除了平衡我們的資產與高瞻遠矚，並為投資者和社區創造正面影響。我們在 Starlight，進行具影響力的投資。
如欲了解更多，請前往www.starlightinvest.com 或在 LinkedIn 上關注我們。
SOURCE Starlight Investments
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