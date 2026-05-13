Homes England 旗下的 National Housing Bank 對 Starlight UK Build-to-Rent (BTR) Fund II 進行重大基石股權投資

Starlight Investments 與 National Housing Bank 攜手加速租賃房屋建設；銀行分階段投資 1 億英鎊，並透過 Starlight 平台推動建設 6,000 套房屋

多倫多2026年5月13日 /美通社/ -- Starlight Investments 宣佈，Homes England 旗下的 National Housing Bank 已加入 Starlight UK 建後出租資金 II (Build-to-Rent (BTR) Fund II)，成為其基石投資者，以支持加速英國各地新建租賃房屋的交付。 這項投資體現雙方共同致力擴大租賃房屋供應，並在最需要新建住屋的地方促進發展。

Homes England 作為英國政府的房屋與重建機構，在應對英國的房屋挑戰方面對國家發揮核心的作用，利用其土地、資金和專業知識釋放開發機遇，並支援地方領導人推動可持續發展且設計良好的社區建設。 這項股權投資是 Homes England 新成立的 National Housing Bank（政府用於長期規劃和房屋投資的新工具）的首批投資之一。 作為 Homes England 營運的一部分，銀行透過基金、平台和合作夥伴關係，靈活部署政府支援的資本，以啟動房屋和重建項目，吸引私人資本，並加速大規模交付。

Starlight Investments 在英國巴斯爾登開發的租賃房屋項目繪圖。 Starlight Investments 是全球領先的房地產投資及資產管理公司，總部位於加拿大安大略省多倫多。

Starlight 於 2020 年成立，其英國住宅資產管理平台專注於建後出租領域，其願景是在曼徹斯特、利物浦、列斯等主要區域城市，以及租賃房屋供應不足的倫敦通勤帶主要市場，提供數千套新房屋。 Starlight 在英國擁有 4,000 套房屋，管理資產達 11 億英鎊，致力支援該地區的房屋目標，並提供一流的租賃選擇，同時擁有強大的營運管理能力。 在執行其英國項目時，Starlight 帶來其在多戶住宅領域超過三十年的全球投資和資產管理專業知識。 Starlight 作為經驗豐富的專業建後出租營運商，其良好往績是 Homes England 決定與該公司不斷發展的英國平台合作的關鍵因素。

繼 Starlight 首個英國建後出租基金取得成功之後，基金 II 延續公司的長期策略，在結構性供應不足的市場中開發和經營專業管理的租賃房屋。 Starlight 嚴謹審慎的投資方式，也透過持續投資、創造就業機會、振興經濟以及提供靠近就業、教育和交通設施的優越租賃社區，支援更廣泛的經濟增長。 除了來自全球眾多機構投資者的巨額承諾外，Homes England 的投資也讓 Starlight 的資金 II 平台能夠提供 6,000 套急需的房屋。

Starlight Investments 創辦人兼首行政總裁 Daniel Drimmer 表示：「Starlight 在英國的住宅策略植根於負責任的長期投資，並致力為居民提供優質的租賃選擇。 此次合作建立在我們不斷擴大的英國投資組合之上，標誌著重要里程碑，讓我們進一步發展建後出租平台，並將私人投資與造福當地社區的成果結合。」

National Housing Bank 行政總裁 Simon Century 表示：「這正是政府透過 National Housing Bank 的投資，將有助改變英國的房屋市場。 支持國際資本承諾在全國城鎮建造數千套新房屋，此跡象令人鼓舞，表明英國住宅市場已向公眾開放，並能夠吸引機構投資來支援發展。 Starlight 在開發、專業管理和機構擁有中端市場租賃房屋方面的做法，與我們因地制宜的優先事項不謀而合。 我們歡迎此次合作，此舉體現我們竭力協助社區居民安居其所。」

關於 Starlight Investments

Starlight Investments 是全球領先的房地產投資及資產管理公司，總部位於加拿大安大略省多倫多。 Starlight 為私人持有的業主、房地產開發商及資產管理公司，擁有超過 70,000 個多戶型住宅單位及逾 700 萬平方呎的商業物業，資產管理規模 (AUM) 達 300 億加元，並提供多元化的房地產投資策略及相關投資工具。 Starlight 的使命是在深厚經驗與前瞻思維之間取得平衡，為投資者及社區帶來正面影響。 在 Starlight，我們以創造影響力為投資核心。

詳情請見 www.starlightinvest.com，或在 LinkedIn 與我們保持聯繫。

關於 Homes England

Homes England 是英國政府的房屋與重建機構。 此機構與合作夥伴一起致力創造更多價格實惠的優質房屋以及繁榮社區，讓人人都有地方安居樂業、茁壯成長。

透過與成千上萬個不同規模的組織合作，此機構利用自身的權力、專業知識、土地、資本和影響力，為社區帶來投資，並建造更多優質房屋，從而實現此目標。

了解更多：https://www.gov.uk/government/organisations/homes-england/about

National Housing Bank

National Housing Bank 是 Homes England 旗下公司，為房屋建設提供以目標為導向的融資。 公司旨在打破大規模投資的障礙，加速地方建設和重建。

未來十年，該公司將透過債務、股權和擔保產品投資高達 160 億英鎊，在市場無法介入的地方發揮作用。

National Housing Bank 的目標是吸引超過 500 億英鎊的私人資本，從而建造更多房屋，壯大社區，並營造可持續發展的繁榮社區。

銀行為合作夥伴提供度身定制和混合融資解決方案，以及為 Homes England 獻上全方位支援。 當中的授權安排及靈活做法，讓公司可敏捷應對不斷變化的市場狀況，確保投資流向最需要的地區。

National Housing Bank 秉承政府支持、使命引領，為合作夥伴帶來長期投資，以改變英國各地的面貌並促進經濟增長。

聯絡人：Raj Mehta，全球市場總裁，+1-647-725-0498，[email protected]；Jonnie Milich，英國住宅主管，+44-7930-373-945，[email protected]；Talia Schwebel，市場推廣及傳訊總裁，[email protected]；Homes England，0207-874-8262，[email protected]

SOURCE Starlight Investments