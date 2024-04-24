北市府StartUP@Taipei再次徵集科技團進軍泰國

本次參展計畫不僅提供免費展位，還包含展前訓練、國際媒體宣傳、當地企業參訪與商機媒合，並補助機票與旅宿，全方位支持參展企業開拓海外市場與建立國際合作機會。今年度展會聚焦於「AI」領域，此次將優先徵選與AI相關的本市新興產業企業，經由產業專家兩階段的嚴格評選，選出最優秀的10支隊伍前往參展。獲選團隊在泰國參展結束後，還能選擇自費隨團前進越南，將參展效益最大化。

臺北市政府致力於支持本市新創企業向國際發展，除了組團參展外，更創新推出「臺北市創業家護照 Global Pass」，協助企業鏈結海外資源。目前已與7家國際知名的共享辦公空間品牌建立合作夥伴關係，包括 The Flexi Group、JustCo、One & Co.、FUTRWORKS、CIC Tokyo、CEO SUITE 及The Company，串聯亞太9個國家、20座城市及95個據點，包含日本、韓國、新加坡、泰國、菲律賓、澳洲等熱門市場。新創企業除可以靈活使用會議室、辦公空間外，共享工作空間也將提供當地創業社群交流資訊、業務媒合或諮詢、引介在地企業等協助方案，協助新創鏈結在地資源與人脈，增進對目標市場的理解和海外競爭力！新創企業可根據自身的商業拓展計畫或特定計畫需求申請進駐，市府將提供新創進駐海外共享工作空間最高2,000元美金支持。（更多資訊詳見創業家護照Global Pass官方網站：https://www.startup.taipei/index.php?action=nationPlan&id=15）。

參展計畫即日起開放報名至5月14日中午12時止，並於4月29日下午2時於t.Hub 內科創新育成基地（台北市內湖區瑞光路335號）辦理實體徵選說明會，歡迎臺北市服務或產品領域符合AI相關、並具有國際市場潛力之新興產業企業報名參加！

報名參展：https://forms.gle/dWrpH4PiaQCCyX9K7

報名徵選說明會：https://www.accupass.com/go/techsauce2024

SOURCE Startup@Taipei