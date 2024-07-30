北市府StartUP@Taipei再次組團參展泰國Techsauce Global Summit 力拓東南亞AI商機

設立在展會入口最醒目區域的「台北館」，將展示本市10組參展團隊的創新技術與服務，另設有StartUP@Taipei洽談區，提供團隊即時商務洽談需求。本次也特別向展會爭取安排臺北市參展團隊於showcase舞台進行簡報展演，邀請泰國開泰銀行創新投資部門Krungsri Finnovate、泰國數位經濟發展局depa、泰國科技整合商iflowdev等30家以上新創生態夥伴至展場聽取簡報，並與本市團隊互動交流，創造商機拓展與投資合作的機會。此外，也安排企業參訪LINE、泰國石油公司、True Digital Park、泰國數位委員會及RISE等在地企業及新創夥伴，擴大鏈結人脈與資源。

臺北市政府以推動臺北市成為友善創業家的城市(founder friendly city)及善用AI技術將臺北市打造成人工智慧驅動的智慧城市(AI-driven smart city)為目標，積極推動新創三箭「投資金」、「匯人才」、「促成交」創新政策，驅動臺北市邁向創新、智慧與國際化。去年起即積極協助新創企業拓展海外商機，首度帶領新創團隊參與Techsauce Global Summit展會，鼓勵新創走向國際。

今年StartUP@Taipei再度率團前往泰國參展，為企業前進東協市場開啟契機，並透過商務拜訪協助參展企業發掘商機、鏈結資源及提升知名度，加速拓展國際市場。

SOURCE Startup@Taipei