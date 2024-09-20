SUMATONA推出手掌大小的超輕無線卷發棒「SUMATONA Smart Mini」

—隨時隨地讓秀發閃亮順滑的新卷發棒—

日本名古屋2024年9月20日 /美通社/ -- 總部位於日本名古屋的SUMATONA Ltd.，宣布推出一款名為「Smart Mini」的迷你卷發棒，這款卷發棒可以被放在手掌中，現已在官方在線購物網站上出售( https://www.sumatona.co.jp/c/hear-iron/smart-mini )。這款產品已經准備好向全世界發貨。SUMATONA的這款無線卷發棒比普通的智能手機還小，便於用戶在旅途中輕松打理發型。所用的特殊板材名為「Spider Plate (TM)」，能夠讓用戶的頭發變得光澤水潤。

產品視頻：

https://youtu.be/UTV4nRJ8uNI

https://youtu.be/o7d4qf48_KY

開發背景

SUMATONA認為，如果日常生活中發型設計變得更加普遍，那麼人們就會一直保持美麗。為了使卷發棒更加便攜，該公司對產品本身的結構進行了改進。憑借其創新的思想和方法，該公司引入了一種新的卷發棒文化，鼓勵人們在日常生活中經常使用卷發棒，比如在約會時、在校空閒時間等。

產品功能

SUMATONA通過重新審視傳統卷發棒的結構，成功縮小了產品的尺寸和重量。

小身材、高規格

SUMATONA Smart Mini的最短預熱時間為40秒。用戶可以在最高190攝氏度的溫度下連續使用約60分鍾。

Spider Plate (TM)

Spider Plate（TM）是一種非常耐用、帶有網狀結構的特殊板材，有助於抑制水蒸氣爆炸，在快速調理光澤秀發的同時減少頭發損傷。

普通板材和Spider Plate (TM)進行比較的視頻：https://youtu.be/BGj9t2LCBYo

通過USB Type C接口充電

SUMATONA Smart Mini能夠通過移動電池充電。

具有安全功能

產品開機約10分鍾後會自動關閉，並且鎖定後無法開啟。

產品概述

名字：SUMATONA Smart Mini

顏色：白色/黑色

價格：每根14,300日元（含稅）

銷售渠道：SUMATONA官方網店

https://www.sumatona.co.jp/

規格

尺寸：約100 x 80 x 24 mm-18mm

重量：約132克

配件：USB充電線（1米）、耐熱袋、Type-C終端（連接卷發棒的主體）

Instagram

https://www.instagram.com/sumatona_official_glb/（全球）

https://www.instagram.com/sumatona_official/（日本）

TikTok

https://www.tiktok.com/@sumatonaofficial（全球）

https://www.tiktok.com/@sumatona（日本）

SOURCE SUMATONA Ltd.