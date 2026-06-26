Sun Life永明於 2026年《彭博商業周刊》金融機構大獎橫掃 18 項殊榮

尤其矚目的是，Sun Life永明今年於多個獎項類別首度奪魁，包括「年度保險公司大獎」、「年金計劃大獎」及「年度區域成就大獎（代理團隊）」；同時連續第二年蟬聯業界殊榮「年度國際保險公司－卓越大獎」與「年度強積金營辦機構（投資界別）－卓越大獎」兩項業界崇高殊榮，進一步鞏固其市場領導者的地位。 此外，Sun Life 永明亦於大會今年新增設的獎項中先拔頭籌，勇奪「數據分析及應用大獎」、「銀行保險新業務成就大獎」及「年度新晉區域大獎（代理團隊）」。

多元化退休規劃方案回應市場需求

因應香港人口老化及退休策劃需求持續上升，Sun Life永明積極優化退休及強積金服務，靈活回應不斷轉變的市場需要。公司憑藉「年金計劃－卓越大獎」等殊榮，反映其在產品創新及退休方案設計上的前瞻視野。作為香港退休規劃市場的領導者，Sun Life永明推出備受市場青睞的「享悅即享年金保險」等創新方案，協

助客戶應對因長壽帶來的財務風險，並提供靈活的資產配置策略，滿足不同人生階段的理財需要。

深耕高淨值及跨境財富管理 建立競爭優勢

隨著香港不斷鞏固其作為區內財富管理樞紐的角色，高淨值及富裕客戶需求漸趨多元化，已成為帶動保險業增長的重要引擎。Sun Life永明充分發揮布局優勢，結合跨境服務網絡及專業財策經驗，致力為客戶提供涵蓋保障及傳承的一站式保障與資產配置方案。公司於是次評選中於跨境保險服務及高端客戶服務等範疇獲得高度肯定，足證其在該領域的領先優勢。

科技與人工智能驅動 全而提升營運與服務質素

Sun Life永明積極推動數碼轉型，運用人工智能及數據分析提升分銷、營運效率及客戶體驗。公司貫徹以客戶為中心、以科技賦能專業的策略方針，持續升級一站式數碼工作平台Advisor Workbench及人工智能助手Advisor Buddy，強化顧問支援及客戶互動，進一步提升服務一致性及專業水平，並在日趨數碼化的市場中建立競爭優勢。與此同時，相關獎項亦反映公司有效運用數據分析，優化營運流程與客戶服務，致力提升客戶體驗和個人化服務。

香港永明金融有限公司行政總裁林嘉言表示：「Sun Life永明銳意成為香港人壽保險及退休策劃的首選品牌，憑著多元化創新方案，回應客戶不同人生階段的需求。是次佳績不僅印證我們的業務策略得宜，更對我們在人才培育、數碼創新及卓越服務上的持續投入予以肯定。展望未來，我們將繼續善用科技與團隊優勢，透過優化產品與服務驅動業務增長，為客戶提供更全面及具前瞻性的財務保障與策劃方案。」

Sun Life永明 2026 年獲獎名單如下：

卓越大獎

年度國際保險公司

年金計劃

網上解決方案

數據分析及應用

跨境保險服務（內地及香港）

年度招募計劃

強積金及僱員福利 - 產品/服務（投資界別）

年度強積金營辦機構 （投資界別）

傑出大獎

年度保險公司

優端客戶級別服務（產品/服務）

理賠管理

整合營銷策略（產品/服務）

整合營銷策略（公司品牌推廣）

數碼轉型策略

銀行保險新業務成就大獎

培訓及發展（代理團隊）

年度區域成就大獎（代理團隊） - APS Family

年度新晉區域大獎（代理團隊）- SunNet Star Family

由《彭博商業周刊/中文版》主辦的金融機構大獎是業內最具認受性的年度盛事之一。透過嚴謹的評選機制，分別從銀行、保險及證券投資公司中甄選過去一年表現傑出的金融機構，藉此提升業界水平，鼓勵金融業界持續發展，培養多元人才，為香港金融行業發展增添新的動力。

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2026年3月31日止，永明金融管理的總資產為15,800億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com。

Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。 Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。

SOURCE Sun Life 永明