Sun Life Asia調查揭示退休人士面臨的通脹挑戰

隨著亞洲人口老化，年輕一代為了儲蓄更多而需要延後退休。

接近四分之一的現任退休人士對過去的財務決策感到後悔，最主要的原因是儲蓄不足（66%），其次是投資不足（52%），以及未規劃醫療費用（34%）。

將近60%的受訪者會在退休前5年內才開始規劃退休開支。

年輕的受訪者正在因應即將面臨的挑戰調整預期，包括延遲退休計劃。主要原因包括需要儲蓄更多（61%）、希望保持活躍（49%）、享受工作（46%），以及生活開支增加（43%）。

香港2024年10月3日 /美通社/ -- 隨著亞太地區面臨顯著的人口變遷，預計到2050年將有接近四分之一的人口年齡超過60歲1，Sun Life Asia 的最新調查揭示了該地區在退休規劃方面的挑戰與機遇。

這項名為《重塑退休：以信心面對未來》（Retirement Reimagined: Facing the Future with Confidence）的研究，對中國大陸、香港特別行政區、印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡和越南的3500多名受訪者進行調查，了解他們在準備老年生活時的期望和規劃實踐。

大多數人未能妥善應對退休的財務現實

研究顯示，隨著退休計劃從依賴國家養老金和家庭支持轉向重視個人儲蓄和投資，越來越多的人渴望在老年時期獲得獨立的財務安全。各年齡層受訪者均表示，儲蓄以應對退休生活是未來12個月內的首要財務目標。然而，許多人對於財務現實的應對能力不足，59%的人會在距離退休五年或更短的時間內開始規劃退休開支，令人擔憂的是，還有14%的人根本不會進行這方面的規劃。

Sun Life Asia客戶總監兼分銷總監David Broom表示：「亞洲的退休環境正在經歷深刻的轉變，這是由於壽命延長和社會規範的變化所推動的。我們的研究顯示，儘管獨立的財務安全被視為享受充實退休生活的基礎，但許多人仍未能為面臨的現實做好準備。提前規劃和堅持儲蓄是以信心迎接黃金歲月的關鍵。」

雖然大多數受訪者至少將收入的10%儲蓄用於退休，但令人擔憂的是，有23%的人並未這樣做。當被詢問有關退休收入的計劃來源時，受訪者平均預期將有25%的收入來自現金儲蓄，這凸顯了透過投資來最大化退休收入的潛在錯失機會，以及確保其能跟上通脹的步伐。

退休人士因高成本而感到措手不及，並對準備不足感到遺憾

對未來世代來說，26%的退休人士表示他們沒有計劃退休支出。這導致20%的退休人士對高於預期的費用感到措手不及，這一數字隨著通脹持續上升而只會增長。

對於那些因高成本而感到措手不及的人來說，主要因素包括一般生活成本（76%）和醫療費用（51%）。因此，作為回應，許多人不得不削減開支（73%）和清算投資（29%）。

大約23%的現任退休人士對過去的財務決策感到後悔，最主要的原因是儲蓄不足（66%），其次是投資不足（52%），以及未規劃醫療費用（34%）。

年輕一代正在調整預期：推遲退休並增加儲蓄

有趣的是，年輕的受訪者越來越意識到即將面臨的挑戰，並相應地調整了預期。當前的工作者預計平均在64歲時退休，比目前退休人士退出工作崗位的平均年齡（59歲）晚五年。

同樣，有17%的非退休人士積極推遲他們的退休計劃，而僅有8%的退休人士選擇這樣做，這反映了經濟狀況和個人情況的變化。推遲退休的主要原因包括需要儲蓄更多（61%）、希望保持活躍（49%）、享受工作（46%）和生活費上升（43%）。

預計退休年齡較晚的人更可能提到生活費上升（46%），而在推遲退出工作崗位的現有退休人士中，這一比例僅為19%。

「金星規劃者」（Gold Star Planners）對晚年抱有樂觀態度，而「退休叛逆者」（Retirement Rebels）則面臨困境

調查還顯示了兩個不同群體之間的明顯差異：「金星規劃者」精心制定退休計劃，而「退休叛逆者」則毫無計劃。「金星規劃者」會在退休前五年以上就計劃開支，為退休儲蓄超過10%的收入，並且受到保險和退休金產品的良好保障。

將「金星規劃者」與缺乏保險和退休金保障、以及未充分規劃和儲蓄的「退休叛逆者」進行比較，顯示出一些有趣的見解。已退休的「金星規劃者」更有可能在預期開支內生活（73%相對31%），並且更不容易對退休後的財務決策感到遺憾（14%相對40%）。

「金星規劃者」更有可能諮詢專業機構進行退休規劃，包括金融機構和獨立顧問，並且對於晚年的健康和財務狀況抱有更大的信心。

在所有群體中，退休的首要願望是與家人和朋友共度美好時光（35%），其次是逃離日常工作的壓力並放鬆（22%），以及環球旅行（18%）。與晚年相關的最大擔憂是健康問題和身體衰退（59%），這些因素可能會使這些夢想面臨風險。

Sun Life Asia客戶總監及分銷總監David Broom表示：「確保我們日益增長的老年人口的福祉是我們社區共同面對的挑戰。雖然健康是最重要的支柱，但它與經濟安全、生產性工作以及社區中強大的家庭和社會聯繫密不可分。我們有獨特的機會來重新定義安全和健康的退休生活，這意味著要賦予人們以主動的財務計劃，自信地迎接他們的職業生涯後的生活。」

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1資料來源：亞洲開發銀行：https://www.adb.org/what-we-do/topics/social-development/aging-asia

SOURCE Sun Life Asia; Sun Life Financial Inc.