Sun Life永明冠名贊助「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」與民同樂躍馬迎新 慶祝Sun Life永明邁向135週年

香港永明金融有限公司首席客戶及市場總監劉啟予先生表示： 「Sun Life永明扎根香港逾一世紀，陪伴港人並肩成長，見證香港不同時代的蛻變與進步。我們很高興成為『Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站』的冠名贊助商，以此揭開我們邁向 135 週年誌慶的序幕。Sun Life永明一直重視與社區的緊密聯繫，並致力協助客戶構建健康生活。透過冠名贊助這次盛事，我們希望與市民一躍而起迎新歲，為社會注入更多歡樂與活力，迎接活力充沛的新一年。」

「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」活動亮點一覽：

場地總面積逾10萬平方呎

設有4個超巨型充氣遊樂區： 佔地16,000平方呎、獲健力士世界紀錄認證的全球最大充氣城堡 超過 150米長的障礙賽道The Giant巨無霸挑戰場 Sport Slam 體育狂熱 airSPACE Pink Alien 外星人堡壘

設有日間親子時段及CantoPop 主題黑夜彈跳派對，不同年齡層的參加者都能盡情投入

由即日起至 2026 年 2 月 22 日，市民可透過指定網上平台購票。有關票價、最新活動詳情等，請留意附錄及官方網站。

「Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站」活動詳情

日期 2026 年 2 月 6 日至 22 日 地點 西九文化區藝術公園大草坪 開放時間 09:15am - 11:00pm（分時段） 部分活動亮點 • 佔地共10萬平方呎的充氣彈跳派對 • 4個超巨型充氣遊樂區： o 佔地16,000平方呎、獲健力士世界紀錄認證的全球最大充氣城堡 o 超過 150米長的障礙賽道The Giant巨無霸挑戰場 o Sport Slam 體育狂熱 o airSPACE Pink Alien 外星人堡壘 • CantoPop 主題黑夜彈跳派對 • 特定日子與動漫文化體驗基地INCUBASE Arena合作舉行動漫Cosplay狂熱日 • 新增「黑夜大童玩樂」時段，一家大小都可以享受晚間彈跳的樂趣 正價票價* 幼童專屬場次/大童玩樂/黑夜大童玩樂場次： HK$179 黑夜彈跳派對（18歲或以上）：HK$199（正價） *每張門票為90分鐘通行證，包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。更多詳情請參閱官方網站。

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國大陸、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年9月30日止，永明金融管理的總資產為16,200億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com。

Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。 Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。

