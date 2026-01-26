Sun Life永明冠名贊助「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」與民同樂躍馬迎新 慶祝Sun Life永明邁向135週年

新聞提供者

Sun Life 永明

26 1月, 2026, 14:26 CST

香港2026年1月26日 /美通社/ -- 由Sun Life永明冠名贊助的「Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」將於 2 月 6 日至 22 日於西九文化區藝術公園大草坪舉行。

這項一連17天的城中盛事橫跨農曆新年，冀為市民帶來充滿活力、躍動歡騰的新春體驗，共創歡樂回憶。而是次的大型項目亦是 Sun Life永明慶祝邁向 135 週年的重點活動之一，體現公司堅守推動社會大眾身心健康的承諾。

香港永明金融有限公司首席客戶及市場總監劉啟予先生表示： 「Sun Life永明扎根香港逾一世紀，陪伴港人並肩成長，見證香港不同時代的蛻變與進步。我們很高興成為『Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站』的冠名贊助商，以此揭開我們邁向 135 週年誌慶的序幕。Sun Life永明一直重視與社區的緊密聯繫，並致力協助客戶構建健康生活。透過冠名贊助這次盛事，我們希望與市民一躍而起迎新歲，為社會注入更多歡樂與活力，迎接活力充沛的新一年。」

Sun Life永明 The Big Bounce 世界巡迴香港站」活動亮點一覽：

  • 場地總面積逾10萬平方呎
  • 設有4個超巨型充氣遊樂區：
    • 佔地16,000平方呎、獲健力士世界紀錄認證的全球最大充氣城堡
    • 超過 150米長的障礙賽道The Giant巨無霸挑戰場
    • Sport Slam 體育狂熱
    • airSPACE Pink Alien 外星人堡壘
  • 設有日間親子時段及CantoPop 主題黑夜彈跳派對，不同年齡層的參加者都能盡情投入

由即日起至 2026 年 2 月 22 日，市民可透過指定網上平台購票。有關票價、最新活動詳情等，請留意附錄及官方網站

Sun Life永明The Big Bounce世界巡迴香港站活動詳情

日期

2026 年 2 月 6 日至 22 日

地點

西九文化區藝術公園大草坪

開放時間

09:15am - 11:00pm（分時段）

部分活動亮點

•     佔地共10萬平方呎的充氣彈跳派對

•     4個超巨型充氣遊樂區：

o    佔地16,000平方呎、獲健力士世界紀錄認證的全球最大充氣城堡

o    超過 150米長的障礙賽道The Giant巨無霸挑戰場

o    Sport Slam 體育狂熱

o    airSPACE Pink Alien 外星人堡壘

•     CantoPop 主題黑夜彈跳派對

•     特定日子與動漫文化體驗基地INCUBASE Arena合作舉行動漫Cosplay狂熱日

•     新增「黑夜大童玩樂」時段，一家大小都可以享受晚間彈跳的樂趣

正價票價*

幼童專屬場次/大童玩樂/黑夜大童玩樂場次： HK$179

黑夜彈跳派對（18歲或以上）：HK$199（正價）

*每張門票為90分鐘通行證，包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區。更多詳情請參閱官方網站。

永明金融簡介

永明金融是主要的國際金融服務機構，為個人及機構客戶提供資產管理、財富、保險及健康方案。永明金融在全球多個市場發展業務，當中包括加拿大、美國、英國、愛爾蘭、香港、菲律賓、日本、印尼、印度、中國大陸、澳洲、新加坡、越南、馬來西亞及百慕達。截至2025年9月30日止，永明金融管理的總資產為16,200億加元。如欲了解更多資訊，請瀏覽www.sunlife.com

Sun Life Financial Inc. 於多倫多 (TSX)、紐約 (NYSE) 及菲律賓 (PSE) 的證券交易所上市，交易代號為「SLF」。 Sun Life Financial Inc.為加拿大永明人壽保險公司的控股公司。香港永明金融有限公司（於百慕達註冊成立之有限責任公司）為加拿大永明人壽保險公司的全資附屬公司並在香港營運。

SOURCE Sun Life 永明

來自同一來源

Sun Life永明再度於「香港保險業大獎2025」勇奪殊榮

Sun Life永明再度於「香港保險業大獎2025」勇奪殊榮

Sun Life永明再度於「香港保險業大獎2025」勇奪三項業界大獎。這些獎項不僅彰顯Sun Life永明在產品創新及客戶服務方面的卓越表現，更反映公司以客戶為先的理念及不斷進步的精神，致力為客戶創造更大的價值。...
此來源更多新聞稿

探索

娛樂

娛樂

銀行與金融服務

銀行與金融服務

金融科技

金融科技

金融科技

金融科技

相關題材的新聞稿