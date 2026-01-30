SuperX 宣布首個全球供應中心正式投產

SuperX 選擇在日本設立首個供應中心，旨在將日本成熟的工業實力與 SuperX 的領先技術深度融合。該中心聚焦於以下三大務實目標：

製造品質：依托日本嚴苛的執行標準，確保高性能 AI 伺服器具備極高的可靠性。

生產規模：該中心目前的年產能目前達 20,000 台 AI 伺服器，滿足當前市場交付需求，並可根據未來全球訂單的交付需求進行擴容。

全球出口：作為系統集成與物流的統一樞紐，該中心將進一步簡化及優化向國際市場的交付流程。

市場進展

該供應中心的啟動為公司目前的商業執行提供了強力支撐。在2026年1月，SuperX目前已獲得客戶共約9.1億美元的AI伺服器採購訂單。另外，多家客戶也已在2026年1月份與SuperX簽署了合作備忘錄（MOU），計畫在未來 12 個月內向SuperX採購 共5,000台 AI 伺服器，預計總訂單金額最高可達約21億美元。

全球化支援服務

為了更好地支援客戶的 AI 伺服器產品部署及售後，SuperX 正在推行標準化的技術服務體系，包括通過全球支援中心提供 24/7 全天候回應、專家級技術支援以及端到端服務。針對日本國內的交付與運營，SuperX 將全球技術團隊與本地備件網路相結合，提供可定制的專案實施服務，以及基於服務水準協定（SLA）的分級現場維護方案，確保客戶業務快速上線並穩定運行。

高管點評

SuperX 董事長兼首席執行官黃陳宏博士表示：「這是 SuperX 發展歷程中的一個里程碑時刻。通過在日本建立首個全球供應中心，我們鎖定了在全球競爭所需的工程精度和品質保證。該中心將使我們能夠自主掌控生產標準，為全球客戶交付可靠的全棧 AI 解決方案。」

關於 SuperX AI Technology Limited (NASDAQ: SUPX)

SuperX AI Technology Limited 是一家 AI 基礎設施解決方案供應商，為 AI 數據中心提供涵蓋自主研發硬體、先進軟體及端對端服務的全面產品組合。公司的服務包括先進方案設計與規劃、高性價比的基础設施產品整合，以及端對端營運維護。其核心產品包括高性能 AI 伺服器、800 伏特直流電（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及 AI 雲端和 AI 智慧體。公司總部位於新加坡，服務於全球機構客戶，包括大型企業、研究機構以及雲端與邊緣計算部署。欲了解更多資訊，請訪問：www.superx.sg。

安全港聲明

本新聞稿可能包含前瞻性陳述。此外，我們或我們的代表可能會不時以口頭或書面形式作出前瞻性陳述。這些前瞻性陳述基於我們對未來事件的預期和預測，這些預期和預測源自我們目前掌握的資訊。您可以透過非歷史性質的表述來識別前瞻性陳述，特別是那些使用諸如「可能」、「應當」、「預期」、「預測」、「估計」、「相信」、「計劃」、「預計」、「潛質」或「希望」等詞語及其否定形式的表述。在評估這些前瞻性陳述時，您應考慮各種因素，包括：我們改變公司發展方向的能力；我們跟上新技術及不斷變化的市場需求的能力；以及我們業務的競爭環境。這些及其他因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性陳述產生重大差異。

前瞻性陳述僅為預測。讀者請注意不要過度依賴這些前瞻性陳述。本新聞稿中討論的前瞻性事件（包括訂單數量、預估訂單價值以及我們或我們的代表不時作出的其他陳述）可能不會發生，實際情況和結果可能存在重大差異。合作備忘錄提到的伺服器採購數量和預估訂單價值不具法律約束力，須以最終簽署的採購訂單和協定為准，其中的實際交付時間和金額可能會根據客戶資料中心的準備情況和供應鏈狀況而有所變化。我們沒有義務根據新資訊、未來事件或其他情況公開更新或修訂任何前瞻性陳述。

