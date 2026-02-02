SuperX Mulai Menjalankan Aktivitas Produksi di Pusat Rantai Pasok Global Pertama

Pertimbangan Strategis dan Fokus Operasional

SuperX memilih Jepang sebagai lokasi pusat rantai pasok pertama untuk memadukan kapabilitas industri Jepang yang telah mapan dengan keahlian teknis SuperX. Fasilitas ini berfokus pada tiga tujuan utama:

Kualitas Manufaktur: Memanfaatkan standar eksekusi ala Jepang yang ketat untuk menjaga keandalan server AI berperforma tinggi.

Memanfaatkan standar eksekusi ala Jepang yang ketat untuk menjaga keandalan server AI berperforma tinggi. Skala Produksi: Saat ini mampu memproduksi hingga 20.000 unit server AI per tahun untuk memenuhi permintaan jangka pendek dengan potensi penambahan kapasitas produksi demi melayani pesanan global pada masa depan.

Saat ini mampu memproduksi hingga 20.000 unit server AI per tahun untuk memenuhi permintaan jangka pendek dengan potensi penambahan kapasitas produksi demi melayani pesanan global pada masa depan. Ekspor Global: Berfungsi sebagai basis terpadu untuk integrasi sistem dan logistik sehingga mempercepat pengiriman produk ke pasar internasional.

Perkembangan Pasar

Proses produksi yang mulai berjalan di Pusat Rantai Pasok Global SuperX mendukung pelaksanaan strategi bisnis SuperX dalam jangka pendek. Pada Januari 2026, SuperX telah memperoleh pesanan dari pelanggan dengan estimasi nilai kontrak sebesar USD 910 juta. Selain itu, SuperX juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah calon pelanggan untuk pembelian 5.000 unit server AI dalam 12 bulan ke depan dengan estimasi nilai pesanan hingga USD 2,1 miliar.

Layanan Dukungan Global

Demi meningkatkan dukungan pelanggan dalam proses implementasi produk server AI dan layanan purnajual, SuperX meluncurkan sistem layanan teknis terstandarisasi. Layanan ini mencakup respons 24/7 melalui pusat dukungan global yang berbasis di Singapura, dukungan teknis dari tenaga ahli, serta layanan menyeluruh dari awal hingga akhir. Untuk pengiriman dan aktivitas operasional di Jepang, SuperX memadukan tim teknis global dengan jaringan suku cadang lokal. Pendekatan ini mendukung layanan implementasi proyek sesuai kebutuhan, serta opsi pemeliharaan perangkat di lokasi dengan SLA berjenjang guna mempercepat operasional dan stabilitas jangka panjang.

Pernyataan Manajemen

"Perkembangan ini menjadi momen penting bagi SuperX," ujar Dr. Chenhong Huang, Chairman & CEO, SuperX. "Dengan mendirikan Pusat Rantai Pasok Global SuperX pertama kami di Jepang, kami mempertahankan disiplin teknik dan jaminan mutu sebagai daya saing di tingkat global. Fasilitas tersebut membantu kami mengendalikan standar produksi sekaligus menghadirkan solusi AI menyeluruh dan andal bagi pelanggan di seluruh dunia."

Tentang SuperX AI Technology Limited (NASDAQ: SUPX)

SuperX AI Technology Limited adalah penyedia solusi infrastruktur AI yang menawarkan portofolio lengkap perangkat keras yang dikembangkan secara mandiri, perangkat lunak canggih, serta layanan terpadu untuk pusat data AI. Layanan SuperX mencakup perancangan dan perencanaan solusi, integrasi produk infrastruktur yang efisien secara biaya, serta aktivitas operasional dan pemeliharaan yang komprehensif. Produk utama SuperX meliputi server AI berperforma tinggi, solusi arus searah 800 Volt (800VDC), solusi pendinginan cair berdensitas tinggi, serta layanan komputasi awan yang berbasiskan AI dan agen AI. Berkantor pusat di Singapura, SuperX melayani klien institusional di berbagai negara, termasuk perusahaan, lembaga riset, serta implementasi komputasi awan dan edge. Informasi selengkapnya: www.superx.sg

Pernyataan Prospektif

Rilis berita ini memuat pernyataan prospektif ("forward-looking statement"). Secara berkala, kami atau perwakilan perusahaan juga dapat menyampaikan pernyataan prospektif, baik secara lisan maupun tertulis. Pernyataan prospektif mengacu pada ekspektasi dan proyeksi kami tentang peristiwa mendatang berdasarkan informasi yang tersedia saat ini. Pernyataan prospektif tidak mengandung fakta historis, khususnya yang memakai istilah seperti "dapat", "seharusnya", "mengharapkan", "mengantisipasi", "mempertimbangkan", "memperkirakan", "meyakini", "merencanakan", "diproyeksikan", "memprediksi", "potensi", atau "berharap", maupun bentuk negatif dari istilah-istilah tersebut atau istilah lain yang serupa. Dalam menilai pernyataan prospektif, pembaca perlu mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan kami untuk mengubah arah bisnis Perusahaan, kemampuan kami untuk mengikuti perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan pasar, serta tingkat persaingan di industri. Faktor-faktor tersebut, maupun faktor lainnya, dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari pernyataan prospektif.

Pernyataan prospektif hanyalah prediksi. Pembaca diimbau agar tidak terlalu bergantung pada pernyataan-pernyataan tersebut. Peristiwa ke depan yang dibahas dalam rilis berita ini—termasuk jumlah dan estimasi nilai pesanan, serta pernyataan lain yang disampaikan secara berkala oleh kami atau perwakilan Perusahaan—mungkin tidak terjadi. Peristiwa dan hasil aktual dapat berbeda secara material serta dipengaruhi oleh berbagai risiko, ketidakpastian, dan asumsi yang terkait dengan Perusahaan. Jumlah dan estimasi nilai pesanan yang tercantum dalam nota kesepahaman (MoU) bersifat tidak mengikat dan bergantung pada pelaksanaan pesanan pembelian serta penandatanganan perjanjian definitif. Jadwal pengiriman aktual dan nilai server AI dapat bervariasi, bergantung pada kesiapan pusat data pelanggan dan kondisi rantai pasok. Kami tidak berkewajiban memperbarui atau merevisi secara publik pernyataan prospektif apa pun, baik sebagai akibat dari ketidakpastian dan asumsi, maupun karena peristiwa ke depan yang dibahas dalam rilis berita ini dan pernyataan lain yang disampaikan secara berkala oleh kami atau perwakilan kami yang tidak terjadi.

Ikuti akun sosial media kami:

X.com: https://x.com/SUPERX_AI_

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/superx-ai

Facebook: https://www.facebook.com/people/Super-X-AI-Technology-Limited/61578918040072/#

SOURCE SuperX AI