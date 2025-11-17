SuperX AI Technology Limited任命企業科技資深領軍人物黃陳宏博士為董事局主席兼CEO，加速全球AI基礎設施佈局

黃博士在 SAP 、戴爾和施耐德電氣三十年的跨國科技企業高管經驗將加速 SuperX 的模組化 AI 工廠與全棧基礎設施戰略部署

新加坡 2025年11月17日 /美通社/ -- SuperX AI Technology Limited (納斯達克: SUPX)（簡稱「SuperX」或「公司」），一家全棧式 AI 基礎設施解決方案提供商，今日宣佈任命黃陳宏博士為公司董事局主席、執行董事兼首席執行官，該任命自 2025 年 12月 1 日起生效。

隨著全球 AI 計算需求的持續增長，企業對集成化、高能效的基礎設施解決方案需求激增。此次任命正值SuperX發展的重要階段，公司將繼續推進其全球擴張工作。董事會相信，經驗豐富的領導層將支持公司執行其戰略優先事項的能力。這一戰略性任命標誌著SuperX在成為全球人工智慧基礎設施領導者的征程中邁出了關鍵一步。此舉不僅為公司帶來了黃博士數十年的高管領導經驗，同時也將加強其經營管理和公司治理。此次委任旨在通過黃博士卓越的領導力和深厚的行業積澱，加速推進公司構建全球化的全棧式模組化AI工廠的宏偉藍圖。

在此之前，公司也於2025年11月11日任命Frank Han為執行董事，以及Roy Rong為獨立董事。Frank Han曾任黑石集團資深合夥人，此前還曾在凱雷集團美國收購部、高盛亞洲特殊情況部和麥肯錫公司任職。Roy Rong目前擔任TikTok及全球職能部門的財務業務合作夥伴負責人。他曾擔任蘑菇街和車車科技的獨立董事和審計委員會主席，並在Yixia Technology Co., Ltd.、Quixey Inc.、UC Web、鄉村基（中國）餐飲管理有限公司、Google、Solectron和Sibel Systems等公司擔任首席財務官和財務管理職務。

黃陳宏博士：引領 SuperX 開啟 AI 基礎設施新篇章的資深領航者

黃陳宏博士是一位元資深的企業技術領袖，擁有三十年成功領導並擴展跨國公司各類主營業務的輝煌經驗。他的加入，是SuperX為提升戰略執行、實現全球擴張而做出的極具前瞻性的決策，與SuperX構建端到端AI基礎設施的使命深度契合。

規模化複雜技術運營的卓越專長： 黃博士曾擔任SAP全球執行副總裁兼大中華區總裁，以及戴爾大中華區董事長兼總裁，成功管理和擴展了全球最複雜的企業技術業務。該經驗使他深諳如何在全球範圍內構建和管理高度複雜的運營體系。SuperX致力於打造一個覆蓋全球的「AI工廠」藍圖，這一前所未有的挑戰，正是黃博士多年積累的規模化運營經驗和卓越領導力的用武之地。他也將引領SuperX在全球範圍內高效、有序地推進AI基礎設施的部署，期望為公司帶來可預見的規模效應和增長回報。

黃博士曾擔任SAP全球執行副總裁兼大中華區總裁，以及戴爾大中華區董事長兼總裁，成功管理和擴展了全球最複雜的企業技術業務。該經驗使他深諳如何在全球範圍內構建和管理高度複雜的運營體系。SuperX致力於打造一個覆蓋全球的「AI工廠」藍圖，這一前所未有的挑戰，正是黃博士多年積累的規模化運營經驗和卓越領導力的用武之地。他也將引領SuperX在全球範圍內高效、有序地推進AI基礎設施的部署，期望為公司帶來可預見的規模效應和增長回報。 深厚的資料中心基礎設施與電源配置專業背景： 在擔任施耐德電氣旗下APC大中華區總裁期間，黃博士積累了資料中心電力和冷卻基礎設施領域的關鍵實踐經驗和專業知識。這對於SuperX而言至關重要，因為高性能AI的基石正是穩定、高效的基礎設施，特別是其專有的液冷解決方案。黃博士的專業背景將幫助SuperX優化其核心技術，確保為客戶提供綠色、高性價比的計算能力。

在擔任施耐德電氣旗下APC大中華區總裁期間，黃博士積累了資料中心電力和冷卻基礎設施領域的關鍵實踐經驗和專業知識。這對於SuperX而言至關重要，因為高性能AI的基石正是穩定、高效的基礎設施，特別是其專有的液冷解決方案。黃博士的專業背景將幫助SuperX優化其核心技術，確保為客戶提供綠色、高性價比的計算能力。 核心網路與技術能力的堅實根基： 黃博士早期在Tellabs和北電網路（Nortel Networks）的任職經歷，賦予了他深厚的網路技術功底和管理經驗。這將為他領導SuperX這家植根於「硬體+軟體+服務」全棧模式的公司奠定堅實基礎，確保公司在技術創新和整合方面保持優勢。

黃陳宏博士表示： 「我非常榮幸能在AI的黃金時代領導SuperX。當前市場需求正迅速從單一元件轉向集成化、端到端且能快速大規模部署的解決方案——我們將其定義為『AI工廠』。SuperX擁有清晰的戰略願景和具有顛覆性的集成技術。我的首要任務是聚焦運營執行，加速我們全棧AI基礎設施的全球部署，將SuperX打造成為AI基礎建設領域當之無愧的全球領導者，為股東創造長期可持續的價值。」

黃陳宏博士簡介

黃陳宏博士是一位元經驗豐富的技術高管，擁有超過30年的全球企業軟體、雲計算和IT基礎設施公司領導經驗。自2025年4月起，他擔任中國領先的企業軟體公司用友的董事會成員，此前於2025年1月至3月擔任該公司總裁。在此之前，黃博士於2021年8月至2024年12月擔任SAP全球執行副總裁兼大中華區總裁，期間他負責推動雲業務收入的顯著增長。2014年10月至2021年8月，他擔任戴爾大中華區董事長兼總裁，指導戴爾在該地區的業務拓展，並領導了EMC收購後的整合工作。黃博士早年曾在施耐德電氣旗下的APC公司、泰樂公司和北電網路公司擔任高級領導職務，包括APC大中華區總裁、珠海Uniflair董事長、泰樂中國區總裁以及北電網路中國區運營商銷售總裁。黃博士擁有德克薩斯農工大學電氣工程博士學位、復旦大學碩士學位和復旦大學物理學學士學位。黃博士是美國公民。

關於 SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）

SuperX AI Technology Limited 是一家人工智慧基礎設施解決方案提供商，為人工智慧資料中心提供全面的產品組合，包括專有硬體、先進軟體以及端到端的服務。公司的服務涵蓋先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運營與維護。其核心產品包括高性能AI伺服器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智慧體。公司總部位於新加坡，為全球的機構客戶提供服務，包括大型企業、研究機構、雲及邊緣計算部署等。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.superx.sg

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作出前瞻性聲明。我們基於當前可獲得的資訊，對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性聲明。您可以通過那些非歷史性質的聲明識別前瞻性內容，尤其是使用「 可能」、「應當」、「預期」、「預計」、「考慮」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語或其否定形式的聲明。在評估這些前瞻性聲明時，您應考慮多個因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和市場變化的能力；以及我們業務的競爭環境。這些因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明存在重大差異。

前瞻性聲明僅為預測，在此提醒讀者不要依賴這些聲明。新聞稿中及我們或代表不時作出的其他聲明中討論的前瞻性事件可能不會發生，實際事件和結果可能存在重大差異，並受到關於我們的風險、不確定性和假設的影響。我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於不確定性、假設或前瞻性事件未發生所致。

關注我們的社交媒體：

X.com: https://x.com/SUPERX_AI_

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/superx-ai

Facebook: https://www.facebook.com/people/Super-X-AI-Technology-Limited/61578918040072/#

SOURCE SuperX AI Technology Ltd