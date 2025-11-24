SuperX任命前Intel總經理Ken Lau為首席戰略官及執行董事，強化全球供應鏈佈局

擁有26年英特爾核心領導經驗及深厚的臺灣供應鏈資源，Ken Lau將加速SuperX AI的工業化落地與生態構建

新加坡2025年11月24日 /美通社/ -- SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）（以下簡稱「公司」或「SuperX」）今日宣佈，任命Ken Lau（劉景慈）先生為公司首席戰略官 (CSO)、董事會執行董事，並兼任新加坡子公司 SuperX Industries Pte. Ltd. (「SuperX Industries」)的首席執行官 (CEO)。該任命將於2025年12月1日正式生效。

作為在半導體與伺服器產業深耕三十載的資深領袖，Ken Lau先生的加入標誌著SuperX在建構高韌性、高效率的全球供應鏈體系上邁出了決定性的一步。他將領軍公司的長期策略規劃，並直接掌舵SuperX Industries的營運。他的首要任務是深化與台灣及亞太地區頂尖ODM、OEM及生態系統夥伴的策略合作，從而加速SuperX模組化AI資料中心解決方案的規模化量產與交付。

連結矽谷創新與台灣製造的關鍵橋樑

Ken Lau先生為美國公民，在全球科技巨頭英特爾（Intel Corporation）擁有長達26年（1997-2023）的傑出職業生涯。他曾長期常駐台灣，擔任英特爾台灣分公司總經理及亞太區技術行銷董事總經理等核心職務，是連結美國頂尖晶片技術與台灣地區先進製造能力的關鍵人物。

深厚的英特爾背景與伺服器生態系建構經驗

在英特爾任職期間，Ken Lau先生曾作為英特爾台灣分公司總經理管理超過1,500人的團隊，並主導了將英特爾伺服器參考設計（Reference Design）的開發重心從美國轉移至台灣地區的策略舉措。他率先建立了亞太區資料中心工程與客戶支援體系，組建了一支涵蓋產品管理、硬體、韌體、BIOS、散熱、電源及市場行銷的全方位專家團隊。

這一策略舉措不僅顯著最佳化了成本結構和系統整合效率，還成功擴大了單插槽及雙插槽Xeon™（至強）處理器的設計應用。在他的領導下，英特爾在台灣市場創下了97%的客戶滿意度。他極大地提升了系統整合效率與成本競爭力，並促成了與ODM巨頭在整機櫃伺服器（Rack-scale）開發上的深度合作。此外，他曾領導Chromebook工程產品線，與OEM及主要雲端服務供應商建立了共榮的合作夥伴關係，將基於x86架構的Chromebook打造成當今市場上先進的雲端用戶端系統。Ken Lau先生在定義下一代AI推論產品及支援大型語言模型（LLM）落地方面亦擁有前瞻性的策略眼光。

台灣供應鏈的策略通道

常駐台灣二十餘年，Ken Lau先生與伺服器/資料中心ODM廠商、晶片IP夥伴、軟體供應商以及相關政府機構建立了極深厚的信任與合作關係。隨著台灣致力於成為全球AI伺服器生產中心，Ken Lau先生的領導力將成為關鍵，確保SuperX能夠整合從晶片到機櫃再到全規模AI工廠的完整產業鏈，並與關鍵策略ODM夥伴攜手，交付業界一流的AI資料中心系統。

創業與轉型領導力

在加入SuperX之前（2023年至2025年），Ken Lau先生曾擔任一家AI ASIC（特殊應用積體電路）晶片新創公司的執行長。在此期間，他在AI運算、生成式AI Transformer模型、技術商業化以及股權與資本市場運作方面累積了深刻的經驗。

管理層寄語

SuperX即將任職的董事長兼執行長黃陳宏博士（Dr. Chenhong Huang）表示： 「我非常高興歡迎Ken加入SuperX董事會及高階管理團隊。在AI基礎設施的競爭中，供應鏈的整合能力就是核心決勝力。Ken不僅是一位懂技術、懂市場的專家，更是一位深諳台灣生態系統的『局內人』。他在英特爾公司的任職經歷進一步增強了我們全球化營運的合規性與穩健性。由他執掌SuperX Industries，我們期望能顯著鞏固我們在生態系統中的地位，並加速我們模組化AI工廠的交付速度。」

即將上任的首席策略官及執行董事Ken Lau先生表示： 「AI時代對算力的爆發式需求正在重塑全球硬體供應鏈的格局。SuperX擁有令人興奮的全端技術願景，我非常榮幸能在這個關鍵轉折點加入公司。我期待利用過去三十年累積的產業經驗和人脈資源，幫助SuperX連結全球最好的技術與頂尖的製造資源，打造出具備極致效能與成本競爭力的AI基礎設施產品。」

關於 Ken Lau (劉景慈) 先生

Ken Lau先生是一位擁有30年經驗的科技產業高階主管。他曾於2023年至2025年擔任AI ASIC晶片公司Neuchips（創鑫智慧）的執行長。此前，他在英特爾公司服務長達26年（1997-2023），歷任英特爾Chrome用戶端平台及客戶工程部總經理、亞太區技術行銷董事總經理等職。他成功主導了多個跨國工程團隊的建立與策略轉型，並在推動台灣伺服器生態系統發展方面做出了卓越貢獻。Ken Lau先生擁有俄亥俄州立大學機械工程碩士學位及密西根大學安娜堡分校材料科學與工程學士學位。Ken Lau先生目前也是嘉里大榮物流（Kerry TJ Logistics，TWSE: 2609）的董事會成員。他是美國公民。

關於SuperX AI Technology Limited（納斯達克代碼：SUPX）

SuperX AI Technology Limited 是一家人工智慧基礎設施解決方案提供商。公司通過其新加坡全資子公司 SuperX Industries Pte. Ltd. 和 SuperX AI Pte. Ltd.，為人工智慧資料中心提供全面的產品組合，包括專有硬體、先進軟體以及端到端的服務。公司的服務涵蓋先進的解決方案設計與規劃、高性價比的基礎設施產品集成，以及端到端的運營與維護。其核心產品包括高性能AI伺服器、800伏直流（800VDC）解決方案、高密度液冷解決方案，以及AI雲和AI智慧體。公司總部位於新加坡，為全球的機構客戶提供服務，包括大型企業、研究機構、雲及邊緣計算部署等。欲瞭解更多資訊，請訪問 www.superx.sg

安全港聲明

本新聞稿包含前瞻性聲明。此外，我們或我們的代表可能不時以口頭或書面形式作出前瞻性聲明。我們基於當前可獲得的資訊，對未來事件的預期和預測做出這些前瞻性聲明。您可以通過那些非歷史性質的聲明識別前瞻性內容，尤其是使用「可能」、「應當」、「預期」、「預計」、「考慮」、「估計」、「相信」、「計畫」、「預測」、「潛在」或「希望」等詞語或其否定形式的聲明。在評估這些前瞻性聲明時，您應考慮多個因素，包括：我們改變公司方向的能力；我們跟上新技術和市場變化的能力；以及我們業務的競爭環境。這些因素可能導致我們的實際結果與任何前瞻性聲明存在重大差異。

前瞻性聲明僅為預測，在此提醒讀者不要依賴這些聲明。新聞稿中及我們或代表不時作出的其他聲明中討論的前瞻性事件可能不會發生，實際事件和結果可能存在重大差異，並受到關於我們的風險、不確定性和假設的影響。我們沒有義務公開更新或修訂任何前瞻性聲明，無論是由於不確定性、假設或前瞻性事件未發生所致。

