吉利純電動SUV GEELY EX5於香港IMXpo 2024正式亮相

為確保在港業務順利推展，吉利已正式授權智聯志利新能源汽車服務（香港）有限公司作為官方認可經銷商，全權負責GEELY EX5的銷售及售後服務，確保本地用戶獲得專業且便捷的客戶體驗。此次進軍香港，是吉利實現全球化戰略的重要一步。集團瞄準「一帶一路」沿線市場，計劃在東歐、中東、東南亞、非洲及南美等地區建立600多個海外銷售網點，力爭2025年實現海外銷量突破60萬輛。GEELY EX5的國際化佈局，不僅展現吉利在新能源汽車領域的技術實力，更體現了企業面向全球市場的戰略野心，致力於為全球用戶提供智能、環保的駕乘體驗。

於香港市場首推的GEELY EX5，在今年8月初正式在内地上市（即「銀河E5」），屬於吉利旗下銀河系列的首款純電SUV，採用吉利獨創的GEA全球智能新能源架構，並採取極簡設計風格，迎合香港市場對於優越電動SUV的需求。GEELY EX5上市45天即達成2萬輛交付，成為上市最快破2萬的A級純電SUV 「流量」、「銷量」雙頂流。上市100天，交付量已突破5萬台，銷售成績斐然。

憑藉全球獨創的「11合1智能電驅系統」，將電機、電控及減速器等11項核心組件濃縮至僅0.079立方米，大大改善了傳統SUV車系高重心的缺點，提升彎路操控性。在賽道上，配合獨家研發的GEA底盤及0.269Cd極低風阻，使高速行駛時更見穩定，重新詮釋SUV的駕駛體驗。

吉利電動車GEELY EX5即將於明年第一季交付，目前正接受預訂。這款純電動SUV定價介於20至24萬港元之間，瞄準都市科技族群。配合車款推出，吉利即將於灣仔告士打道開設首個香港汽車陳列室，地理位置得天獨厚。黃金地段密集人流將為品牌帶來絕佳曝光，展示中心寬敞明亮的交付空間，更提供客戶尊榮級購車體驗。隨著GEELY EX5等多款電動車陸續進駐，告士打道有望蛻變成香港新能源汽車展示新地標，為城市環保出行注入嶄新動能。

吉利汽車集團副總裁兼吉利國際銷售公司總經理宋軍表示：「GEELY EX5的誕生是為了成為競爭最激烈的細分市場的領先者─擁有更大的空間、更好的駕駛動態和增強的乘坐體驗。」

吉利 GEELY EX5規格 ：



傳動：11合1高性能智能電驅

扭力：320Nm

0至100km/h：低於7秒（官方數值）

最大輸出功率：160kW

電池：全新吉利短刀電池、CTB車身電池一體化結構

尺碼：4,615 x 1,901 x 1,670mm

軸距：2,750毫米

預計售價：港幣20萬 - 24萬

關於吉利汽車集團

吉利汽車集團是成立於1997年，為浙江吉利控股集團的子公司。該集團管理多個知名品牌，包括吉利汽車、領克和極氪等。集團設有位於中國杭州、寧波，瑞典哥德堡，英國科芬特里以及馬來西亞吉隆坡設有5個全球研發中心。旗下吉利汽車控股有限公司（股份代號:0175.HK）是一家專注於研發、製造以及銷售乘用車的汽車生產企業。集團旗下三個品牌包括吉利、極氪及其合資品牌領克銷售各種車型。自2005年以來在香港證券交易所上市。

吉利香港官方認可經銷商網站： https://geelyhongkong.com/thome/

SOURCE 吉利汽車集團